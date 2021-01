HOĆE LI ZAKONOM ZABRANITI ‘ZA DOM SPREMNI’? ‘Taj čavao moramo izvaditi iz cipele’: Predlažu zatvorske kazne do pet godina

Prijedlog zakonskog rješenja o zabrani javne upotrebe pozdrava i slogana “Za dom spremni” svakako će doći u Sabor, a tada je realno da HDZ bude na istoj strani s Domovinskim pokretom, Mostom i Hrvatskim suverenistima

U petak je predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus organizirao sastanak u vezi korištenja ustaškog pozdrava “Za dom spremni” u javnom prosotru, a za dvadesetak dana sudionici tog sastanka trebali bi iznijeti konačne stavove o ideji zakonskog sankcioniranja tog pozdrava.

Na tom sastanku, kako se navodi u Krausovom priopćenju, bili su predstavnici svih zastupničkih klubova osim Domovinskog pokreta, Mosta i Suverenista te se složili da će pristupiti “usaglašavanju zakonskog okvira za stavljanje u proceduru zakona o zabrani i krivičnom gonjenju upotrebe ustaških obilježja i znakovlja, nijekanja koncentracijskih logora smrti i veličanja ustaških zločinaca”.

MILANOVIĆ ZBOG USTAŠKIH OBILJEŽJA NAPUSTIO OBLJETNICU ‘MASLENICE’; Ured predsjednika: ‘Nazvao je Plenkovića…’

HDZ ipak nije pristao na zabranu ZDS-a

No, zbunjujuće je, piše Novi list, što je na tom sastanku bio i Damir Habijan iz HDZ-a, što bi trebalo značiti da je ta stranka značajno promijenila svoju političku poziciju budući da je dosad inzistirala na legalnosti slogana “Za dom spremni” u grbu HOS-a te uvjetovala da se, u slučaju stavljanja ZDS-a izvan zakona isto učini i s crvenom petokrakom.

No, već u subotu su i Habijan i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić demantirali Krausa poručivši kako nije točno da podržavaju sveobuhvatnu zabranu slogana “Za dom spremni”. Kraus, pak, kaže, kako naknadno nije razgovarao s ikim tko je bio na sastanku u Židovskoj općini.

“Opet ćemo se naći i tada će se svi izjasniti”, rekao je Kraus za Novi list.

KRAUS O ZABRANI USTAŠKIH SIMBOLA: ‘Treba konačno riješiti pitanje o kojem se razgovara već godinama’

Predlažu i zatvorske kazne do pet godina

Kraus traži da se u članak 325. Kaznenog zakona doda stavak kojim bi se reguliralo “isticanje obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima” te propisalo da će se zatvorom od šest mjeseci do tri godine kazniti onaj tko ih na bilo koji način koristi u javnom prostoru. Također bi se predložilo da zatvorskom kaznom od šest mjeseci do četiri godine bude sankcionirano korištenje navedenih simbola i naziva u medijima i na društvenim mrežama, a svakome tko bi, primjerice, proizvodio ili distribuirao majicu s natpisom “Za dom spremni” prijetila bi kazna od jedne do pet godina zatvora.

Prijedlog takvog zakonskog rješenja svakako će doći u Sabor, a onda će biti intrigantan ishod glasovanja. Naime, sasvim je realno da HDZ bude na istoj strani s Domovinskim pokretom, Mostom i Hrvatskim suverenistima. To će glasovanje u Saboru biti nezgodno i za SDSS koji je HDZ-ov koalicijski partner.

‘KOMEMORACIJA DA, PROVOKACIJA NE’: Plenković misli da se incident u Zadru nije dogodio spontano: ‘To je klasični scenarij’

I SDSS bi mogao biti u nezgodnom položaju

“Za nas je važno da se pronađe način da se zabrani i kažnjava javna upotreba fašističkih, ustaških, četničkih, kolaboracionističkih znamenja. Razdoblje poslije Drugog svjetskog rata je neko drugo pitanje. Prisutnost spomenutih obilježja u javnosti veliko je opterećenje za svaku politiku u Hrvatskoj koja je imalo demokratska, neovisno o tome je li riječ o HDZ-u ili SDP-u. Čak sada ne govorim o narodima žrtvama ili posljedicama po međunarodni ugled Hrvatske, ovo naprosto postaje podrivačko mjesto za funkcioniranje vlasti i demokratski politički poredak. Pokazuje se to i u odnosu prema predsjedniku Republike kao i drugim članovima državnog vrha”, kazao je za Novi list predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Lani su Kraus i Pupovac nakon šest godina sudjelovali u službenoj komemoraciji obljetnice proboja iz ustaškog logora Jasenovac. Stoga je pitanje hoće li se isto ponoviti i ove godine, ako Vlada i HDZ uskrate podršku zakonskom prijedlogu o zabrani pozdrava “Za dom spremni”.

PRAVOBRANITELJICA ŽELI ZABRANU USTAŠKOG POZDRAVA: ‘Pokušajte u Njemačkoj ili Austriji započeti neku pjesmu sa Sieg Heil’

Nema suglasnosti oko ZDS-a čak ni u Mostu

“Ove je godine 80. obljetnica nastanka NDH, uspostave logora Jasenovac, pokolja u crkvi u Glini… Očekujemo da se tom prigodom naprave stvari koje ranije nisu. Ako smo kolega Boris Milošević i ja imali hrabrost za ono što smo učinili prošle godine, podnijeti što jesmo, onda je red i da se sada ovo drugo odradi. Mislim da to od nas očekuju i prijateljske i partnerske države. Taj čavao moramo izvaditi iz cipele i zato u idućim tjednima treba doći do suglasnosti o ovom zakonskom prijedlogu, a to će sasvim sigurno imati i reperkusije na komemoraciju u Jasenovcu”, kaže Pupovac.

Zanimljivo je, međutim, da je Mostov saborski zastupnik i kandidat te stranke za gradonačelnika Zagreba, Zvonimir Troskot, prošloga petka izjavio da bi ljude koji su na obilježavanju obljetnice akcije Maslenica bili u uniformama s grbom HOS-a i natpisom “Za dom spremni” trebalo procesuirati zbog veličanja jednog totalitarnog režima. No, mostovac Miro Bulj smjesta mu je poručio da se ispriča jer je, kaže, dao “neprihvatljivu i nedopustivu izjavu”. Troskot ga je poslušao te javno poručio: “Pogriješio sam, oprostite.”

OVAJ ČOVJEK JE ZAKONSKI VLASNIK IZRAZA ‘ZA DOM SPREMNI’, SVIMA PORUČUJE: ‘Ne može ga više svatko koristiti kako hoće’