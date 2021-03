HOĆE LI VELIKE STRANKE IZVISITI U BJELOVARU? Hrebak i HSS odbacili koalicije s HDZ-om; Pazite što se dogodilo SDP-u

HDZ se nije uspio dogovoriti o koaliciji s Darijem Hrebakom u Bjelovaru, dok su u županiji ostali bez potpore HSS-a, a gradski se SDP raspao zbog gradonačelničke kandidatkinje stranke Centar

Koalicijska suradnja između HDZ-a i HSLS-a poljuljana je zbog lokalnih izbora u Bjelovaru. Naime, aktualni gradonačelnik i šef HSLS-a, Dario Hrebak odlučio je samostalno krenuti po novi mandat. Iako su vođeni ozbiljni pregovori o zajedničkoj listi, sve je ostalo na tome, jer se Hrebak nije želio odreći svog dogradonačelnika Igora Brajdića u zamjenu za HDZ-ovog čovjeka, doznaje Jutarnji.

Iako su ranije gradonačelnici imali dva zamjenika, sadašnjim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, propisano je da smiju imati samo jednoga. Nakon neuspjelih pregovora, HDZ je u izbornu utrku odmah poslao svog čovjeka, člana uprave tamošnjeg Komunalca, Zorana Bišćana.

“Mi smo u posljednje četiri godine vodili svoju kampanju i pokazali koja je naša vizija grada. Igor Brajdić i ja bili smo tandem i htjeli smo nastaviti suradnju, no nismo uspjeli postići dogovor s našim partnerima, pa smo odlučili ići samostalno na izbore. Što se tiče županije, idemo s našim partnerima i podržat ćemo Marka Marušića. On je sjajan kandidat, generacijski smo bliski i poznajemo se iz djetinjstva. No, u županiji idemo sa svojom listom jer smatramo da tako možemo postići bolji rezultat. Sve ono što smo radili u gradu, želimo pretočiti na županiju i omogućiti da nas budući župan bolje čuje”, poručio je Hrebak.

SDP se raspao

No, nije to jedini prijepor koji je obilježio bjelovarsku političku scenu posljednjih dana. Oko Danijele Hajdinjak Prihić iz stranke Centar, koju podržava platforma Možemo! lomila su se koplja u SDP-u te Nezavisnoj listi Damira Bajsa. Dok se Bajsovi ljudi još nisu dogovorili hoće li podržati Hajdinjak Prihić ili će na izbore poslati svog kandidata, vodstvo bjelovarskog SDP-a je zbog iste dvojbe, odnosno svađe koja je zbog toga izbila – raspušteno.

Na bjelovarske izbore izlazi i Domovinski pokret, čiji je gradonačelnički kandidat bivši glasnogovornik Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, Dražen Medved.

Bajsova koalicija

Što se tiče županije, aktualni župan Bajs ima određenu prednost pred ostalima, jer je već formirao koaliciju pet stranaka, među kojima su i tri umirovljeničke – HSU, SU i BUZ. Nije isključeno da će im se do izbora priključiti još pokoja politička opcija.

“Kao aktualni župan pripremam se za lokalne izbore. Prvi sam nezavisni župan u Hrvatskoj koji je išao i protiv HDZ-a i protiv SDP-a i sada ću to ponoviti. Nije lako jer su to velike stranke koje imaju i potporu i financije, ali vjerujem da će mi građani naše županije dati povjerenje i ovaj put, a sve na temelju rezultata koje smo do sada napravili kao što je gradnja zgrade Opće bolnice, to što smo drugi po ulaganju u školstvo i treći po povlačenju sredstava iz EU. To mi daje pravo da, unatoč konkurenciji, tražim novi mandat”, poručio je Bajs.

I HSS napustio HDZ

Četvrti Bajsov koalicijski partner je HSS, koji je također odlučio raskinuti suradnju s HDZ-om, čiji su članovi konsternirani time što će Hrebak podržati njihovog kandidata za župana, ali i postaviti svoju listu. Naime, bez obzira na to što bi u Županijskoj skupštini surađivali s HSLS-om, teško im pada mogućnost da budu tek treća opcija.

Domovinski pokret na mjestu županice želi vidjeti Dubravku Dragašević, a SDP Sandru Frčo. No, sudeći po nedavnim istraživanjima javnog mnijenja, Bajs bi trebao ostati župan. Njemu se potpora kreće na oko 50 posto, a Hrebak je još više učvrstio svoju poziciju u Bjelovaru, jer je skupio 60 posto podrške anketiranih birača. Ipak, izgledno je da stvari neće biti tako jednostavne u Županijskoj skupštini i Gradskom vijeću.