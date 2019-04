ZAGREB ŽELI PRODUŽITI BRANIMIROVU, A ZATO BI TREBALI SRUŠITI NEKE KUĆE: Vlasnicima nekretnina platili bi milijune

Grad Zagreb je objavio poziv i ponudu vlasnicima na budućoj trasi Branimirove, koja će spajati Zagrebačku i Varaždinsku cestu, za kupnju njihovih nekretnina

Grad Zagreb konačno je odlučio riješiti pitanje gužvi koje se stvaraju na istoku grada iz smjera Sesveta prema Dubravi i to pomoću konačnog produžetka Branimirove. Nedavno su tako na teren poslali vještake da procjene vrijednost nekretnina koje se na spornom potezu nalaze te su sada objavili i poziv te ponudu vlasnicima tih nekretnina da se u roku osam dana jave kako bi se nastavili daljnji pregovori.

Za 25 čestica i sedam kuća u naselju Brestje koje se nalaze na četiri kilometra buduće prometnice spremni su platiti 3,9 milijuna kuna. Prema planu Grada, otkup zelenih površina isplaćivat će se u novcu, a jedna od opcija za stambene objekte jest da se nude zamjenski. No neki vlasnici kuća koje se moraju rušiti za posljednji poziv nisu ni znali.

Priča još od 1964.

“Nitko nam se nije javio iz Grada. Dosad smo u više navrata bili u gradskoj upravi kako bismo potpisali suglasnost da smo spremni prodati kuću, a četiri ili pet puta već su naše nekretnine procjenjivale razne komisije, no još se ništa nije realiziralo”, priča za Večernji list Marko Selak, koji o produžetku Branimirove sluša od 1964. godine.

I on, ali i njegov prvi susjed Mirko Marić, čiju kuću, pak, neće rušiti, smatra kako bi bilo dobro da nešto konačno i učine.

Izgovor za nečinjenje

“Bit ćemo tik uz veliku cestu. Nije baš da mi se to sviđa jer to znači i buku i promet, no cijela je situacija najteža upravo onima koji znaju da se moraju odseliti, a nikako da to učine jer se iz Grada ne mogu odlučiti kad će početi s realizacijom”, kaže Marić.

Također stanovnici Brestja, supružnici Ljubica i Branko, dodaju da je produžetak Branimirove tek izgovor gradskim vlastima da ne poprave nedostatke u tom naselju. Navode da na svaki upit kad će se nešto napraviti, kao primjerice kanalizacija, odgovaraju da će to biti kad se bude gradila branimirova.