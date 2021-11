Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević od početka svojeg mandata krpa rupe u financijama grada koje su devastirane, a neki od rezova koje Tomašević planira poduzeti naišli su na burne reakcije javnosti. Među njima je ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, ali i korekcija potpora za novorođenčad.

Osim toga, Grad je nedavno najavio i da bi zbog ušteda moglo doći do otkaza u Zagrebačkom holdingu, ali i do smanjenja plaća te nekih benefita koje zaposlenici uživaju.

Sve u svemu, Tomašević je u kratkom roku povukao niz poprilično nepopularnih poteza. Mogu li ga oni koštati rejtinga i popularnosti kod birača i građana?

Ušao u 'deveti krug pakla'

Politički analitičar Tomislav Stipić u razgovoru za Net.hr kaže da neke stvari koje radi ruše percepciju i sliku o njemu koju je stvarao u kampanji.

"Ono što na početku mogu reći jest da je Tomašević tek sada postao do kraja svjestan u što je ušao. A prema podacima o zagrebačkom dugu, dakle ukupnom dugu i Holdinga i Grada, ja bih se slikovito izrazio da je ušao u deveti krug pakla, a povratka nema. Izabran je za gradonačelnika i mora rješavati te probleme. To pak ruši sliku i percepciju koju je stvarao u samoj kampanji o sebi i platformi koju je predvodio, jer je u kampanji vrlo jasno komunicirao kako zna s čim se sve Zagreb suočava i da ima rješenje za sve probleme", kaže nam ovaj politički analitičar.

Tomašević sam sebe zapravo sada demantira, dodaje.

"Što se tiče svih mjera, on očito ima komunikacijski problem. Sad je postalo jasno da Tomaševićeva gradska uprava i on sam, imaju veliki komunikacijski problem, što je meni osobno kao nekome tko prati političku scenu vrlo čudno s obzirom da je samu kampanju odradio vrhunski. On nije neki orator, međutim on je vrlo jasno i strateški komunicirao da ga ljudi razumiju. Gdje je sad taj vrhunski PR, koji bi po mom osobnom uvjerenju iz aktivističkog trebao prijeći u mod izvršne vlasti? Dakle, oni bi sada trebali prilagoditi tu komunikaciju jer više nismo u kampanji, više nismo na ulicama, više nismo aktivisti, sada su nositelji izvršne vlasti koju su građani u velikoj većini izabrali i jednostavno ne razumijem zbog čega je upao u tu komunikacijsku rupu", veli Stipić.

"Što se tiče samih mjera, koliko je on odlučio rezati, za to ima opravdanja i ja razumijem svaki rez koji će poduzeti da bi sanirao dugove koji se talože već 20 godina. Onda je to trebao komunicirati s mjerama uštede, dakle s jednim sveobuhvatnim nizom mjera, a ne u prvi plan stavljati rezanje na djeci. Ljudi su na djecu najosjetljiviji i onda zbog toga nastaje i politički problem", kaže Stipić dodajući da je tu HDZ dočekao svoju priliku.

Upast će u zamku

"Naravno da je tu HDZ odmah dočekao svoju priliku, jer oni kada su u oporbi su stvarno vrlo aktivni i grizu, a s druge strane Tomašević ostavlja prostor za napade s ideološko-svjetonazorskog aspekta, prema kojem Tomašević i njegova uprava zapravo ispadaju bešćutni. On nije javnosti ponudio pojašnjenja gdje još misli rezati, hoće li se na primjer rezati i udrugama civilnog društva, iz kojih mnogi od trenutačnih obnašatelja dužnosti u Zagrebu ili zastupnika u gradskoj skupštini, zapravo dolaze", kaže Stipić, misleći pritom na članove platforme Možemo.

"Ako neće rezati i na toj strani, ako neće rezati udrugama civilnog društva, upast će u zamku gdje će ga dočekati njegovi ideološki suparnici i slikovito rečeno mogu poentirati s konstatacijom da Tomašević kao gradonačelnik više brine za mačke, pse i stabla nego za djecu. To ne ide u korist njegovom imidžu u javnosti", govori analitičar.

Što se tiče same mjere roditelj odgojitelj, ona je imala političko-propagandnu svrhu koja je služila za kupovanje glasova i tu je Milan Bandić imao istančan politički radar, dodaje. "To mu ne može nitko osporiti. Ona je, uz to što je služila za kupovanje glasova, imala tu svoju propagandnu političku svrhu. Nažalost ta mjera dodatno je destimulirala rad u situaciji gdje Hrvatskoj kronično nedostaje barem 200 tisuća radnika da se održi mirovinski sustav. Mi sa tom mjerom smo defakto poručili ženama neka daju otkaz i idu rađati djecu. Što samo po sebi, rađanje djece i prokreacija nije loša, ne da nije loša nego je i potrebna. Međutim, ovom mjerom destimuliramo ionako uzdrmano tržište rada, onda za desetak godina možemo očekivati da ćemo imati više umirovljenika nego radnika, a pitanje je koliko ćemo s tom mjerom povećati broj djece", pojašnjava.

'Tomašević jednu stvar ipak ne bi smio dirati'

Dodaje i da ta mjera ima negativne posljedice na socijalizaciju djece.

"S obzirom na godišnje opterećenje proračuna, imam razumijevanja što je Tomašević tu mjeru ukinuo, imam razumijevanja i za korekcije iznosa za novorođenčad", kaže. No, natpisi u medijima da bi se mogle ukinuti besplatne radne bilježnice srednjoškolcima, mjera je koju, smatra Stipić, Tomašević ne bi smio dirati.

"Dostupnost obrazovanja je jedna od temeljnih lijevih politika i ako mi sada idemo destimulirati dostupnost obrazovanja, onda je pitanje može li se Tomaševićeva politika nazivati ljevicom. To nije samo socijalna mjera, ona je i razvojna mjera. Za tu mjeru ne treba žaliti niti jedne kune i treba dobro zagrebati po cijelom proračunu kako bi se ta mjera možda i unaprijedila", kaže.

"Ako dođe do ukidanja te mjere, očekujem da se tome jasno usprotivi SDP koji je njihov koalicijski partner na gradskoj razini, jer ako bi se ukinula ta mjera, to onda ruši i njihov socijaldemokratski identitet. Ako SDP podrži da se ukine ta mjera, onda se oni stvarno ne mogu više nazivati socijaldemokratima", dodaje.

Moguće trzavice unutar platforme

Stipić je mišljenja da ako je Tomašević već išao na ukidanje tih mjera, onda je trebao ponuditi jasne kompenzacijske mjere.

"Tu se opet vraćamo na onu komunikacijsku rupu u koju je upao. S obzirom da u Zagrebu nema slobodnih mjesta u vrtićima, sada mu se sve ove odluke mogu reflektirati na način da mu se prepolovi rejting, što se već po anketama i dogodilo, a taj prepolovljeni rejting u biti se naslanja na već stečenu javnu percepciju kako Tomašević ne zna upravljati Gradom Zagrebom. Prošlo je već pet mjeseci, a mi još ne vidimo da su se oni počeli snalaziti u upravljanju gradom. Vjerojatno jesu, ali to se na van ne vidi", kaže.

"Sve ovo što se događa u Zagrebu je ostavština Milana Bandića i HDZ-a, koji su svojim razornim djelovanjem doveli grad do točke pucanja. Usudio bih se reći da u Zagrebu danas ništa ne funkcionira i gdje god čovjek upre prstom, grad se doslovno raspada u svakom pogledu. Tomašević nije odgovoran za ništa od toga, nije on proizveo taj kaos koji se sada događa u Zagrebu, ali mu se dogodilo ono što se događa svim brzorastućim političkim opcijama u Hrvatskoj. On je pružio građanima preveliku nadu samom tom kampanjom kako je on nastupao, mediji su ga vrlo nekritički podržavali, pogotovo mainstream, a sada se cijeli taj akumulirani gnjev građana koji postoji zbog situacije u Zagrebu usmjerio prema njemu", pojašnjava.

"Oni su predstavljali u kampanji da imaju ljude za sva područja, njihov program pisalo je preko 10 tisuća građana, da oni imaju 200-tinjak ljudi koji su se spremni uloviti u koštac s problemima, oni su to komunikacijski vrlo spretno izvodili i građanima nije bilo drugog izbora nego glasovati za njih; zato jer su se oni u tom trenutku ponašali kao ljudi koji znaju o čemu pričaju. Mene zanima gdje su sada ta rješenja i ti ljudi koje su oni u kampanji predstavljali?", pita se politički analitičar.

"Bojim se da zbog katastrofalnog financijskog stanja u kojem se grad nalazi i u kojem će se nalaziti još dugo, Tomašević u svojim rukama ne drži niti jednu polugu kako popraviti imidž. Uvijek je glavna poluga financijska, Bandić je to vrlo spretno koristio. On je financijama svih građana kupovao glasove određenih skupina. Tomašević sve i da želi, a mislim da je on pošten čovjek koji ne želi na taj način raditi, nema više s čim, jer je sve podijeljeno", kaže Tomislav Stipić.

"Njegov rejting koji je već prepolovljen, a očekujem da će se on još dodatno snižavati, vući će dolje i platformu Možemo, a vrlo je izgledno da, uslijed nervoze uzrokovane padom rejtinga i prestanka medenog mjeseca s medijima jer mediji ga više ne štede, počnu i međustranačke trzavice unutar platforme, jer podsjetit ću, oni nisu homogena skupina, ali oni će među sobom početi tražiti krivca za pad povjerenja. To će se neminovno dogoditi", zaključuje ovaj politički analitičar u razgovoru za Net.hr.