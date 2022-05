Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnici Zagrebačkog holdinga – podružnice Čistoća na Zagrebačkom velesajmu predstavili su projekt "Digitalizacija sustava sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu" i projekt nadzemnih bokseva za prikupljanje otpada.

"Spremnike smo povezali i radimo njihovo geolociranje. Djelatnici imaju aplikaciju i sukladno zahtjevima korisnika izlaze na teren, sve informacije ulaze u sustav. Na terenu se neki spremnici ne nalaze na odgovarajućim lokacijama i kada to utvrdimo, onda ga stavljamo na neku drugu lokaciju. Sve se geolocira putem aplikacije", objasnili su na predstavljanju projekta.

"Kada utvrdimo lokacije, krenut ćemo u realizaciju podzemnih spremnika. U budućnosti je plan da imamo sve informacije o svim spremnicima i svim lokacijama kako bismo mogli implementirati smart rješenja", objasnio je Ribić.

Projekt boksiranja

"Nismo znali koliko je spremnika ni gdje su i sada smo mapirali stotine tisuća spremnika, a projekt mikrolociranja se nastavlja. Ovo će pomoći da se optimiziraju rute kamiona. Za boksiranje se prijavilo oko 4.000 suvlasnika. U boks bi išli spremnici od 1100 litara, s dva odjeljka. Ideja je da imaju masterkey, a čistoća će moći sve spremnike otključati. Dizajnirani su tako da je moguće stavljati s vrha bez da se izvlači van. Kod dizajna se pazilo da bude nenametljiv, a da spremnici budu otporni, ali i da se spriječi širenje mirisa. Ideja je da ovakvih bokseva bude što manje, odnosno da više suvlasnika skupa koristi bokseve. Najavio je i novih 5.000 spremnika za plastičnu ambalažu, a odvoz od ponedjeljka kreće jednom tjedno", rekao je Tomašević.

Pregovori su u tijeku i rok i dalje ostaje do 1. srpnja, poručio je te podsjetio da stvari ne idu preko noći već je potreban period tranzicije.

"Nastojimo da cijena bude što niža. Sljedeći upgrade procesa digitalizacije bit će povezivanje broja vrećica koje korisnici uzimaju sa sustavom. Radna skupina za otpad sastaje se svaki tjedan. Kada smo postavili rok od 1. srpnja znali smo da je ambiciozan, no ipak se uspjelo jako puno napraviti. Javna nabava za vrećice je u tijeku, a s obzirom na to da je ovo tranzicija koja traje, moramo početi što prije", dodao je.

Cijene za vrećice i dalje ostaju iste

Davor Vić, voditelj podružnice Čistoće otkrio je kako se neki građani ne pridržavaju pravila odvajanja otpada te je stoga i cijeli proces usporen.

"Rat u Ukrajini usporio je nabavu dijelova za kamione Čistoće, usporili su nas i dugovanja koja smo pronašli, molimo korisnike za strpljenje, no ovaj sustav će individualizirati trošak. Sustav vrećice je maksimalna individualizacija troška. Vrećice su kao i boks nužno zlo. Radnici koji prazne spremnike su kičma djelatnosti i točno je da tu ima problema. Imamo 200 kamiona koji odvoze i u tijeku je javna nabava za nove kamione, no to će trajati", poručio je.

Ipak, cijena podzemnih spremnika još nije utvrđena. Grad će ih financirati i neće biti ispred kuća, već će morati biti udaljeni od ulaza, dok će boksevi biti bliže. Sve je to u procesu i trajat će.

Plinara je deblokirana

Tomašević je potvrdio da je Gradska plinara Zagreb Opskrba bila ovih dana blokirana, ali i da je to riješeno.

"Jučer je puštena zadužnica prema GPZO. Dugovanje je jučer podmireno i Plinara je jutros deblokirana. Riječ je o nekorektnom potedu od strane PPD-a. Dug je nastao zbog štetnih ugovora o kojima mi nismo ništa znali. Taj je ugovor potpisan s PPD-om 7. lipnja, dan nakon preuzimanja vlasti. Bez obzira na sve to, kreditni rejting Holdinga je stabilan. Ne bi se bavio scenarijima o prekidima isporuke. Poslovanje je otežano, a i dalje traje dubinska analiza nakon koje ćemo odlučiti što ćemo s GPZO", rekao je Tomašević.

Podsjetimo, Index je doznao kako je račun Gradske plinare Zagreb Opskrbe d.d. u blokadi. Iz gradske uprave poručili su da je jedan od dobavljača 23. svibnja pustio zadužnicu, ali da je dug podmiren. Ta je tvrtka prošle godine ostvarila nekoliko stotina milijuna kuna gubitaka, uglavnom zbog odluka bivše gradske vlasti.

'Grad i Zavod nisu odgovorni za sklanjanje murala'

Na novinarsko pitanje zbog čega je prebojan mural na Dolcu, Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika odgovara: "Grad Zagreb podupire sve oblike umjetnosti, povremene i trajne. Spomenuti mural povremena je umjetnost. Nakon godinu dana mural je trebao biti skinut, a u međuvremenu je propao. Za trajnu akciju treba podnijeti zahtjev. Ovo je bilo ograničeno, nakon godinu dana su trebali maknuti, te stoga ograđujem Grad i Zavod za ovu situaciju", rekao je Korlaet.