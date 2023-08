Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posljednjih je dana opet na meti nezadovoljnih građana, oporbe i političara. Razlog nezadovoljstva ovoga puta su nepokošena trava i novi-stari tramvaji koje Grad Zagreb nabavlja.

Često se Tomaševiću i njegovoj administraciji događa da su na meti kritika, a kritike su sve oštrije i jače kako odmiču dani na vlasti i približavaju se izbori. Gdje zapinje i što je glavni problem zagrebačkog gradonačelnika? Politički analitičar Žarko Puhovski za Net.hr kaže da se "Tomašević našao u situaciji da trči uz stube s teškim ruksakom na leđima".

"I to je po mom sudu najjednostavnija ilustracija onoga što se njemu događa i to ide kako su stube jako duge, sve polaganije i polaganije", slikovito nam objašnjava Puhovski kojeg smo zamolili da nam analizira stanje u metropoli.

Težak posao

"Do toga je došlo zato što on, kao i većina ljudi uz njega, nisu imali političko iskustvo i kao i većina ljudi koji se politikom ne bave, imali su jednu vrstu predrasuda da je politika nešto što svaka budala može obaviti, samo treba biti izabran. To vjeruje velik broj ljudi jer se veoma često čuje glupane koji govore s političkih funkcija pa ljudi misle ako oni mogu, onda valjda svatko to može", kaže.

"Međutim, bez obzira na to koliko ne baš inteligentnih ljudi imamo u Saboru, Vladi, funkcioniranje u politici je izrazito težak posao s puno jednadžbi s puno nepoznanica, više nepoznanica nego jednadžbi, i to je ovo što su Tomašević i društvo na težak način morali naučiti", smatra Puhovski.

Upitan hoće li se Tomaševiću obiti o glavu smeće i nepokošena trava, odnosno hoće li ga to koštati još jednog mandata, Puhovski kaže da i dalje misli da dobro stoji za naredne izbore iako su oni još daleko, jer je atmosfera takva da naprosto nema ozbiljnih protupozicija; ne samo protukandidata, nego i protupozicija.

"Ako mu nešto dođe glave, njemu će doći glave ne to što ove stvari nisu funkcionirale, nego jer on nije učinio ono zbog čega je, prije svega, bio izabran. To nije bila bolja košnja trave ili bolja vožnja tramvajem, iako ljudi to trebaju, nego je bio drugi način upravljanja Gradom. I to on nije pokazao. On nije pokazao sposobnost da vodi Grad na bitno drugačiji način nego ranije", govori Puhovski, dodajući da se nije iskazao niti u personalnoj politici. "Pogledajte samo ljude koji su kod njega zaduženi da vode kulturu i obrazovanje, samo dva primjera da uzmem, koji su klasu ispod ranije od onih koji su to obavljali u ranijoj fazi", kaže.

Spotiče se o zelene teme

"S druge strane, on se spotiče o zelene teme, a to bi trebala biti njegova forca. On je izabran kao lijevo-zeleni političar, koji će Zagreb okrenuti ka zeleno profiliranoj zajednici i s druge strane pokazati moralnu superiornost u odnosu na korupciju i sustav kakav je po općem mišljenju funkcionirao do njegovog izbora. Ovo sa zelenom zajednicom baš ne funkcionirala, elementarne stvari sa smećem nisu riješene", upozorava.

Puno gore je što mi dalje ne znamo veliku sliku, govori nadalje Puhovski. "Što je s recikliranjem, što je s otpadom u Zagrebu? Ide li to termički, ide li se ka produživanju života Jakuševca? Nije uspjelo prebacivanje, vratio se Pripuz, a to je ono što je trebala biti razlika i te razlike nema", kaže.

On uz sve ostalo, Puhovski smatra da ima katastrofalnu osobu koja mu vodi PR.

"Postoji danas široka literatura od Amerike na dalje o tomu – došlo je do jedne opće tendencije PR imperijalizma. PR-ovci upravljaju političarkama i političarima koji su izabrani, a oni tumače što treba raditi. U naravi PR-ovca je to da preziru narod više nego najgori diktatori, jer oni vide narod samo kao materijal s kojim mogu manipulirati da bi oni postigli uspjehe. I onda kad vi pobjedite na izborima, kažu oni da su u pozadini to uredili", kaže.

Ipak, ima i poneka dobra stvar

"To se ovima u Možemo dogodilo dodatno zato što su politički neiskusni, pa kod njih nemate samo Marka Milića koji glumi potpredsjednika Vlade nego imate PR-ovku koja se jučer pokušala čak i fizički naguravati s Pernarom. Dakle, već je prešla i u oblast zaštite", rekao je.

Iako rade čitav niz grešaka, Puhovski kaže i da rade i neke dobre stvari. "Po mom sudu, utoliko što su javne natječaje nešto ozbiljnije shvatili, međutim to je dovelo do toga da, primjerice u školskim odborima, imate veoma neobične ljude koji su izabrani uglavnom po osobnim poznanstvima, ne baš po stranačkoj liniji", kaže.

"Stranku su oštetili ovom staljinističkom interpretacijom u kojoj morate biti kandidat da bi vas pustili u stranku, i time si zapravo onemogućili da postanu nacionalno proširena stranka koja bi imala šanse na parlamentarnim izborima malo ozbiljnije nego što će sad imati", rekao je.

Poznaje Zagreb kao i Bandić

Prije nego je izabran za gradonačenika, Tomašević se na neki način gpodinama pripremao za tu funkciju. No, kritike mu brojni upućuju jer je na kraju "kiksao" na temama na kojima je svojevremeno potkopavao Bandića. Puhovski navodi da se mora priznati da su imali zbilja tešku situaciju u startu.

"Ali, ja sam govorio prije deset godina, prvi u Hrvatskoj – on je jedini čovjek koji poznaje Zagreb toliko koliko i Bandić. Ova obična šminkerska ljevica je poznavala Zagreb između Trga bana Jelačića i Glavnog kolodvora. Ovaj je zaista poznavao Zagreb i on je to od Bandića preuzeo protiv Bandića. Ali nije osvijestio da treba imati ne samo drugu ideju, nego i drugu praksu upravljanja", objašnjava.

'On nije u kontaktu s ljudima, nego sa svojim ljudima'

"Bandić je više razgovarao sa građanima nego on. I sad to je demagogija, populizam ili šta god hoćete, ali nema ozbiljnog gradonačelnika ili gradonačelnice koji nije populist. To je posao gradonačelnika. I to je ono gdje se on našao u neobranom grožđu, jer naprosto nema tu varijantu koju je Bandić imao. On ide puno manje na ove nekakve prijeme i slične stvari, ili kad ide onda dođe u tenisicama, ali to ništa ne mijenja stvari. On nije u kontaktu s ljudima, nego sa svojim ljudima", zaključuje politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.

