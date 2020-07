HOĆE LI SE OBRISI NOVE VLADE VIDJETI VEĆ U IZBORNOJ NOĆI? ‘Mogli bismo dobiti nešto što dosad nismo imali. Bilo bi zanimljivo’

Jugo smatra kako ne bi bilo dobro da je izlaznost birača mala na ovim izborima, ali isto tako misli kako ne bi bilo dobro da se onemogući izlaznost ljudima koji imaju koronavirus

Izbori su pred vratima, možda nikad neizvjesniji jer između HDZ-a i Restart koalicije vodi se mrtva trka, a ni jedni ni drugi vjerojatno neće osvojiti dovoljno mandata da bi sami sastavljali vlast. Hoće li se konture nove Vlade znati već u izbornoj noći ili slijede mukotrpni pregovori te kakva gospodarska jesen čeka novu Vladu analizirali su gosti HRT-ove emisije “Otvoreno”.

“Zadnjih dana se iskristaliziralo da nije važan rezultat HDZ-a i RESTART koalicije, već kakav će ostvariti rezultat opcije s kojima oni mogu koalirati. Stranka Pametno i koalicija oko nje te Možemo puno su više došle u fokus, no vidjet ćemo hoće li se to preliti i u mandate”, rekao je stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo.

Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu rekao je kako se prema istraživanjima vidi da postoji između 15 i 20 rubnih mandata za koje se natječe nekoliko stranaka.

“Na tragu toga teško je reći kako će se odigrati nedjeljna utakmica. Trenutno se čini da SDP ima malu prednost, ali oni bez osvojena 63 ili 64 mandata teško mogu razmišljati o formiranju parlamentarne većine. Njihov koalicijski potencijal sadržava stranke oko platforme Možemo, eventualno stranku S imenom i przimenom Pametno i predstavnike nacionalnih manjina, no to još uvijek nosi 13-14 mandata, tako da SDP mora ostvariti na izborima bolji rezultat no što mu prognoziraju ankete”, rekao je Šalaj i dodao:

“Ako se osam mandata donosi određenoj vladi, onda postoji veća politička težina nego ako se ide s jednim ili dav mandata.”

Ljudi ne znaju što nas čeka

Goran Čular s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu smatra da se situacija oko koalicija neće riješiti u izbornoj noći ako jedna stranka ne osvoji većinu mandata sama od sebe.

Na pitanje je li istina da su postojale špekulacije da je postojala „Vlada u sjeni” Kolinde Grabar- Kitarović, ako se ne uspije okupiti saborska većina, ali i da je Milanović imao nešto takvo, Čular je rekao kako ne misli da je predsjednik Milanović imao to u planu.

Mladen Vedriš s Pravnog fakulteta kaže kako dio ljudi nije informiran o tome što nas čeka, te da dio njih misli kako ćemo se pokriti s time da je svima teško pa tako i nama.

“EU se treba dogovoriti o tome iz kojih će se sredstava novac vraćati, a nakon toga po kojim će se kriterijima raspodjeljivati. Sve manje je stav da ti kriteriji budu socijalno kompenzacijski, a sve više se zahtijeva da oni budu vezani uz nove europske politike, a to su inovacije, zelena i digitalna ekonomija, istaknuo je i dodao kako je to nešto što EU sagledava gledajući svoja dva najveća konkurenta, a to su Amerika i Kina.”

Manjinska vlada?

Na pitanje što je to manjinska vlada Jugo je rekao kako je to vlada koja nema potporu u parlementu već koja mora oko svake odluke pregovarati s onima čiju potporu u parlamentu traži.

“To u Hrvatskoj još nismo imali i to bi bilo zanimljivo za vidjeti, ali sve je moguće u trenutnom scenariju”, naglasio je.

Čular je rekao kako smatra da će se nakon izbora, kada se vidi koliko tko ima mandata, pod pritiskom trenutka i situacije napraviti „kakva takva” Vlada zato što je, kako kaže, bilo kakva Vlada bolja nego da se ponovno ide u izbore.

