HOĆE LI SE KOLINDA I PLENKOVIĆ POSVAĐATI I ZBOG UTAKMICE? U Soči putuje predsjednica, u Banskim dvorima su time iznenađeni

NATO summit je predviđen za 11. i 12. srpnja u Bruxellesu, upravo kada bi se trebala održati polufinalna utakmica. Kako na summit ide predsjednica, pretpostavlja se da bi tada na utakmicu mogli otići Plenković i njegovi ministri.

Na nogometnu utakmicu Hrvatska-Rusija u Soči putuje predsjednica RH Kolinda Grabar – Kitarović, no premijer Andrej Plenković neće ići. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Jutarnji list, predsjednica nije dobila službeni poziv za tu utakmicu, no s Pantovčaka poručuju da računa na usmeni poziv ruskih dužnosnika, kojeg su joj dali prilikom službenog posjeta Rusiji jesenas.

‘Plenkovića se dovodi u nespretnu situaciju’

Kada je riječ o odlasku hrvatske predsjednice na tu utakmicu, čini se da su u Vladi time iznenađeni. Navodno je postojao dogovor da Grabar-Kitarović ide na utakmicu s Danskom, a na onu u četvrtfinalu bi trebali ići premijer i ministri. ‘Svakako je u diplomaciji neuobičajeno da se poziva predsjednica države, u ovom slučaju Kolinda Grabar-Kitarović dok je s druge strane premijer, pa čak i ako je riječ o nogometu. Time se dovodi u nespretnu situaciju premijer Andrej Plenkovića ako i on želi doći u Soči’, rekao je za Jutarnji list bivši diplomat Ivica Maštruko. Na utakmici bi trebao biti i ruski premijer Dmitrij Medvedev, a to je i službeno potvrdila ruska vlada. Maštruko smatra da je bilo očekivano da Putin ne dođe na utakmicu četvrtfinala te da to prepusti Medvedevu. Zbog toga je logično da se pozovu i strani premijeri, a ne predsjednici.

Premijer ide na polufinale?

‘Plenković je svakako bio u neuobičajenoj situaciji, jer da je došao, bio bi u drugom planu, a ako ga nema, neki će mu možda zamjeriti pomanjkanje nogometnog zanosa koji vlada u Hrvatskoj’, pojašnjava Maštruko. Ipak, Plenković u petak i subotu ima obaveze u Bugarskoj, a prema procjeni Banskih dvora, to je dovoljno dobar izgovor da u subotu ne ide u Soči. Poručuju da još ostaje polufinalna utakmica na koju Plenković stigne otići.

Jutarnji list piše i da ruski dužnosnici nisu baš zadovoljni Plenkovićevim potezima, te da ruski veleposlanik u Hrvatskoj u svojem uredu ima istaknutu fotografiju s Kolindom Grabar-Kitarović, stoga ne čudi ni to da je ona odlučila sada otići na utakmicu. Osim toga, tu je i NATO summit predviđen 11. i 12. srpnja u Bruxellesu, upravo kada bi se trebala održati polufinalna utakmica. Kako na summit ide predsjednica, pretpostavlja se da bi tada na utakmicu mogli otići Plenković i njegovi ministri.