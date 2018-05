HOĆE LI SE IKOME IŠTA MOĆI DOKAZATI? ‘Ivica Todorić je bio protagonist epskog kriminala, a Martina Dalić je uvela proces na krivoj strani zakona’

Tema sinoćnje emisije bile su potencijalne posljedice afere Hotmail

U sinoćnjem Otvorenom raspravljalo se o tome je li nakon ostavke Martine Dalić nagodba vjerovnika Agrokora dovedena u pitanje i tko će se sada uhvatiti problema Petrokemije, Uljanika i sisačke rafinerije. O tome su u emisiji raspravljali Marina Šunjerga, novinarka Večernjeg lista, Ivan Pandžić, kolumnist 24 sata, Marko Biočina, kolumnist Jutarnjeg lista i Berislav Jelinić, glavni urednik Nacionala.

Nacionalov Jelinić kazao je kako institucije trebaju početi raditi svoj posao te da je Ivica Todorić bio protagonist epskog kriminala. Mišljenja je kako je takav koncern razvio na ogromnoj prevari vjeronika te da je RH ušla u jedan proces na toksičnoj razini. Tvrdi kako je Dalić uvela proces na krivoj strani zakona, ali da je pitanje hoće li se to moći dokazati.

Ogromna količina laži i prevara

‘Afera Hotmail otkrila je golemu količinu laži i prevara. U jednoj uređenoj zemlji protagonisti toga otišli bi u zatvor u nekoliko dana. Politička neodrživost takvog ponašanja došla je i do svijesti premijeru, a on će imati političke štete onoliko koliko će oklijevati da se odrešito ogradi od takvog ponašanja. Pitanje je ima li on snage to napraviti. Hrvatska se treba maknuti od ortačkog kapitalizma. Isti protagonisti afete Hotmail sudjelovali su i u procesu traženja savjetnika za Inu. Ta je klika “zapasala” ključne gospodarske procese u ovoj zemlji. U sukobu interesa su i lažu’, kazao je Jelinić.

Dalić je bila osoba koja daje rješenje za sve probleme na gospodarskom polju, od Petrokemije do Uljanika, kazala je Šunjerga i dodala da je premijer Plenković u poziciji da preuzme potpunu odgovornost.

Biočina: Postoji niz stvari koje se moraju riješiti

Biočina je naveo kako su vjerovnici složni te kako su poslali poruku da nagodba ide dalje. ‘Moramo čekati dok ona ne bude potpisana, a postoji cijeli niz stvari koje se još moraju riješiti, barem što se tiče osporavanje potraživanja. Teza da se rušenjem Dalić nastoji srušiti nagodba ne stoji. Ako je nagodba osmišljena na način da njome upravljaju vejrovnici, odlazak jednog čovjeka koji je dio izvršne vlasti ne bi trebao utjecati, rekao je. Najveća prepreka za uspješnu provedbu nagodbe mogla bi se pojaviti otkrićem perioda nastanka zakona’, rekao je i to ocijenio najvećom vrijednošću otkrivenih mailova. Upozorio je kako je u struci već tijekom procesa nastanka cijelog okvira postojala svijest o nizu rizika.

Pandžić je ocijenio kako je lex Agrokor kreiran kako bi se osigurali oni koji su ga pisali. Otišao je Ramljak, ali ugovori su ostali, Peruško ima savjetnike iz grupe Borg po istoj cijeni, odabran je AlixPartners, iako je bio skuplji, podsjetio je. Biočina je rekao da model po kojem netko vrši evaluaciju ponuda, a poslije biva izabran od onoga koga je odabrao, baca sumnju na transparentnost postupka te ne može biti opravdan.

‘Peruško je osvježenje u ovom procesu, rekao je Jelinić. Čim je došao, zatražio je od AlixPartnersa značajno smanjenje honorara, kao i smanjenje honorara podizvođača za 50%, ali oni to i dalje ignoriraju. Kada su se pojavili iznosi tih honorara, premijer Plenković je donio odluku da bi micanjem Dalić u tom trenutku proces bio ugrožen, ali odluku je donio naknadno, otkrićem mailova. Prvi draft nagodbe stiže ovog tjedna, a nagodba bi mogla biti donesena i prije roka. Politička šteta procjenjivat će se na osnovu toga tko je, kad i kako znao i što je poduzeo’, smatra Jelinić.

Šunjerga: Politika je postala žrtvom procesa

Povjerenika je mogao izabrati Trgovački sud ili sami vjerovnici, rekla je Šunjerga te navela kako se zakon pisao po slučaju Parmalat u kojem je stajalo da osobe koje su bile uključene u njegovo pisanje ne smiju biti angažirane u njegovoj provedbi. ‘Politika je sebe toliko duboko involvirala u taj proces da je postala njegovom žrtvom’, rekla je Šunjerga.

Pandžić je mišljenja kako Plenković ima ‘sedativni učinak’ na narod te smatra kako je većina neupitna. No, kazao je i kako je žalosno što je Plenkoviću trebalo da mu odlazak Dalić uvjetuje netko sa strane.

‘Pitanje je gdje je bila strateška procjena kada se Todoriću sve davalo. Nema šta taj čovjek nije zamišljao da treba raditi, i tu je problem, kazao je Jelinić. Gdje je tu bio strateški interes’, upitao je Jelinić.

Biočina: Ovakvih priča će biti još

Biočina je izrazio zabrinutost da će ovakvih priča u Hrvatskoj biti još te da je nagodba, s obzirom na to kako je napravljena, prošla jako dobro. No, smatra, model razmišljanja o ekonomskim odnosima u RH se ne mijenja osobito.

‘Cijeli proces nagodbe zamišljen je kao svojevrsni period za katarzu, no pravi ćemo uspjeh procesa saznati za 1-2 godine, kad vidimo je li naše gospodarstvo odustalo od unaprijed dogovorenog plasmana u nekoliko lanaca jer se tako ne može profitirati i jer se uvijek može dogoditi propast’, rekla je Šunjerga.

Pandžić je spomenuo da je Vlada imala ogromno povjerenje u sve što se radi, raskrstila je s Todorićem. ‘Sada je s ovim narušila povjerenje. Bit će tu još problema’, rekao je.

‘Da ipak ima nade je činjenica da to ima utjecaja, kada na političku scenu djeluje kao klistir. Sve su bitne informacije vezano uz Agrokor objavili su mediji, a da se jasno komuniciralo, cijela priča bi za bivšu ministricu Dalić puno drugačije završila’, zaključio je Jelinić.