Burna rasprava razvila se nakon što je ministar obrazovanja Radovan Fuchs kazao da će učenici u školama moći gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru, s tim da će nastavne sate potrošene na gledanje utakmica morati nadoknaditi. Fuchsova prethodnica Blaženka Divjak poručila je da je to "neodgovorno i nedorečeno". A evo što su za televiziju N1 o tome rekli ravnatelji nekih zagrebačkih škola.

'Djeca se znaju pokupiti s nastave, nemoguće je to riješiti'

“Moj stav – nije da sam baš za to. Ja sam osobno protiv toga da se za vrijeme nastave gleda televizija, iskreno ću vam reći. No, djeca vam se znaju pokupiti s nastave, nemoguće je to riješiti. Ne znam što ćemo napraviti, moram se s nastavničkim vijećem dogovoriti”, kazao je ravnatelj Ugostiteljsko-turističkog učilišta Mladen Smodlaka.

Ravnatelj Elektrostrojarsko-obrtničke škole Anto Delač kazao je da ondje neće biti posebne organizacije te da će odluka ovisiti o pojedinom profesoru.

''Imamo u svakoj učionici pametne ploče, projektore, pa ako netko može iskoristiti to kroz nastavu, gledanje – zašto ne. Učenike koji ostaju doma roditelji imaju pravo opravdati ako ne dođu, ali mi nećemo u školi ništa posebno organizirati niti ćemo prekidati nastavu”, izjavio je Delač.

'Djeca nam kažu da će markirati ako im ne dozvolimo'

Ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge Darinka Štampar Šmaguc kaže da će odluku u toj školi donijeti u srijedu.

“Mi smo ženska škola tako da kod mene nije tako vatreno kao u muškim školama, ali mislim da ćemo djeci popuštati. Imamo televizore u školi ako treba i zajednički ćemo odgledati, da se taj dio prilagodi. Baš se umrežavam s ravnateljima i pitam za nekakav zajednički stav – većina muških škola kaže - nema smisla, djeca nam kažu da će markirati ako im ne dozvolimo. Probat ćemo ispitati, ali prije srijede neću znati”, objasnila je.

“Nikako, jer toga nema u školskom programu, godišnjem planu i kurikulumu. Učenici koji nisu u školi će to vjerojatno raditi u nekom svom privatnom angažmanu”, odrješito je rekao za N1 ravnatelj Trgovačke škole Darko Grgurić.

'Mislim da je ministar mislio to na drugačiji način'

I ravnatelj Poštanske i telekomunikacijske škole Zlatko Sviben je protiv.

“Nećemo imati gledanje jer bi nam to stvorilo velikih organizacijskih problema. I ovako imamo određenih problema sa strukovnim učiteljima, pa onda bi nam to stvorilo dodatnih problema. Gledajte, to je s neba pa u rebra – jednostavno je došlo iznenada. Mislim da je ministar mislio to na drugačiji način, da škole koje imaju mogućnosti organiziraju, a to je vjerojatno u nekoj dvorani, što opet sa sobom donosi tehnička pitanja – da imate veći televizor i tako dalje” kazao je Sviben.

Dasu učenici najavili bijeg s nastave ako im ne bude omogućeno gledanje utakmice, kaže i ravnatelj Obrtničke i industrijske graditeljske škole Anto Vidović.

“Vidjet ćemo još što učenici kažu, najavljuju da će markirati, pa ćemo vidjeti, ne znam za sada”, istaknuo je.

Ravnateljica Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića, Bosiljka Galenić, kaže da se u toj školi još ništa ne zna.

“Još ništa službeno nismo dobili od ministarstva, pa onda sukladno tome ne možemo ništa postupiti, čekamo neku pismenu obavijest”, kazala je.

'Mora biti jasno propisano što se može, a što ne'

Ravnateljica Tehničke škole Ruđera Boškovića Đurđica Fuštar smatra da odluka mora biti jasno propisana s nadležnih adresa.

“Mora biti jasno propisano što se može, a što se ne može raditi na nastavi. Ako nije jasno propisano dopisom, onda nastava ide kako je planirano godišnjim planom i programom, a godišnjim planom i programom niti školskim kurikulumom nije planirano tako nešto. Ako dobijemo dopis na razini Republike Hrvatske od nadležnog ministarstva ili barem od gradskog ureda za obrazovanje onda možemo dopustiti učenicima da gledaju utakmice, ali to ne može biti pojedinačno na razini škola, to mora biti riješeno na razini države”, rekla je za N1.

Ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog, Damir Jelenski, profesorima u toj školi dao je odriješene ruke da sami donesu odluku.

“Mi smo odlučili da svaki profesor sa svojim razredom odluči je li može i ima li pravo na gledanje utakmica jer neki imaju testove, neki ispitivanje, međutim kad imamo ispitivanje po dogovoru ne možete sad tu zbog utakmice dogovor odgoditi. Imamo učenike koji imaju tjelesni odgoj, oni će gledati zajedno onda imamo učenike koji su riješili svoje zadatke pa će gledati zajedno, ali i profesori su nekim razredima dali zadatak unaprijed pa ako dođu na sat s napravljenim svim zadacima što treba onda će gledati, 15 minuta prije će profesor pregledati jesu li svi zadaci napravljeni. Nema jednog rješenja nego svaki profesor imaju svoju autonomiju. Neki profesori su rekli, pogotovo oni koji imaju jedan sat tjedno, da oni nemaju takav luksuz da mogu izgubiti sat i oni jednostavno će raditi, neće nikog pustiti sa sata. Nema jednog rješenja za cijelu školu”, kazao je Jelenski.