HOĆE LI SE DESNICA KONAČNO UJEDINITI? Suverenist Zekanović poručuje Neovisnima za Hrvatsku: ‘Moj telefon imaju, čekam poziv’

Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku smatra da ujedinjenje desnice pred sljedeće parlamentarne izbore nije nemoguća misija te da takva ideja nikad nije bila sporna, ali pod uvjetom da se ne pretvori u postlijeizbornu prevaru birača

Jedno od pitanja koje se nametnulo nakon objave rezultata Europskih izbora bilo je ono o mogućem ujedinjenju stranaka desnice. Točnije rečeno, to se pitanje ponovno postavilo jer se o ujedinjenju desnice govori nakon svakih izbora kada lideri desnih stranaka zbrajaju razmrvljene postotke glasova pa se žale kako su zajedničkim nastupom mogli postići više. Isto se ponavlja i sada. Računice govore da je domaća desncia zajedničkim nastupom na europskim izborima mogla osvojiti tri mandata, a ne samo jedan, onaj Hrvatskih suverenista odnosno Ruže Tomašić.

Zlatko Hasanbegović iz stranke Neovisni za Hrvatsku (NHR) kazao je za Jutarnji list da ujedinjenje desnice pred sljedeće parlamentarne izbore nije nemoguća misija te da takva ideja nikad nije bila sporna, ali pod uvjetom da se postave vrlo jasna načela kako ne bi došlo do postizborne prevare birača.

‘Ne smijemo biti instrument unutarnjih borbi u HDZ-u’

“Logika izbornog sustava u kojem ima 10 izbornih jedinica unutar jednih izbora nameće predizbornu suradnju srodnog biračkog tijela. To nikad nije bilo sporno. No treba napraviti političku platformu koja neće predstavljati postizbornu prevaru birača. Bitno je da ta politička platforma ima temelj autohtonog političkog programa te da ni u jednom trenutku ne smije biti instrument unutarnjih borbi HDZ-ovih podzemnih i nadzemnih frakcija”, kazao je Hasanbegović dodavši da do parlamentarnih izbora ima dovoljno vremena da se dogovore načela za takav politički nastup.

‘Sve se možemo dogovoriti i možemo se naći bilo gdje’

Hrvoje Zekanović, čelnik Hrasta koji je okupio Suvereniste oko Ruže Tomašić, kaže da su i oni spremni na suradnju “jer su ovakvim rezultatom postali važan čimbenik na domoljubnom dijelu političkog spektra” te da je ovaj rezultat “tek mali vjetar u leđa” za buduće parlamentarne izborima na kojima “očekuju oluju”.

“Moj telefon svi imaju i očekujem pozive za sastanak. Sve se možemo dogovoriti i možemo se naći bilo gdje. Mi smo spremni”, poručio je Zekanović.

Ispada da je problem ujedinjenja desnice prozaičan i da se svodi na to tko ima mobilnog operatera sa skupljom, a tko s jeftinijom tarifom.

