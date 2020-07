HOĆE LI PUPOVAC DOĆI U KNIN? ‘Poruku mira treba graditi, mi smo to prestali raditi nakon govora Gotovine 2011.’

‘Važna tema su žrtve i stradanja, a da imamo osjećaja za poštivanje uzajamnih žrtava, da one politike osudimo, ali ne nastavljamo u današnjem vremenu’

Približavanjem datuma proslave 25. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja u Kninu sve se više govori o tome treba li šef SDSS-a Milorad Pupovac biti prisutan. Pupovac je danas odgovarajući na novinarsko pitanje N1 koliko je važna tema njegova odlaska u Knin i odlaska predstavnika Vlade u Gubore kazao da je važan mir.

“Važna tema je mir, da počnemo graditi kulturu mira. Važna tema su žrtve i stradanja, a da imamo osjećaja za poštivanje uzajamnih žrtava, da one politike osudimo, ali ne nastavljamo u današnjem vremenu”, kazao je Pupovac.

Pupovac je odgovorio na pitanje bi li njegov odlazak u Knin na obljetnicu Oluje bila poruka mira pa kazao da “poruku mira treba graditi”.

“Mi smo to prestali raditi nakon 2011. godine kad smo čuli generala Antu Gotovinu nakon što je oslobođen”, veli predsjednik SDSS-a.

Pupovac smatra da ova Vlada ima posebnu odgovornost pa između ostalog nabraja da što više ratnog nasljeđa ostavi iza sebe i da gradi kulturu mira te budućnost zemlje koja će živjeti u miru i bez poruka koje će na bilo koji način remetiti bilo koga u zemlji ili na granici zemalja.

Još razgovara s Miloševićem o odlasku u Knin

Novinari su upitali Pupovca jesu li on i potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević već odlučili hoće li otići u Knin.

“Razgovaramo o svemu što to može značiti za nas i svemu što to može donijeti. Ako procijenimo da će to donijeti ono što smatramo da treba, odlučit ćemo u tom smjeru. Za tu odluku nema puno vremena”, rekao je Pupovac za N1.

Na novinarsko pitanje hoće li možda uvjetovati svoj odlazak u Knin dolaskom predstavnika Vlade u Gubore Pupovac odgovara da “nema uvjeta, samo razgovor”.

“Postoji samo svijest o tome da sve žrtve treba poštivati i da se svi počinjeni zločini osude, a one koji su ih počinili privedu pravdi”, rekao je Milorad Pupovac.