Bivši član srbijanske vlade Žarko Korać gostovao je na HRT-u gdje je izjavio da su prosvjedi "Srbija protiv nasilja", koji se u Beogradu održavaju već više od mjesec dana, od samog početka proturežimski, iako to nije eksplicitno rečeno.

"Srbija ulazi u mnogo neizvjesniju fazu, kad jedan nepopustljivi režim, jedan ekstremno agresivni lider tog režima tjera inat i sukobljava se sve dublje s opravdanim zahtjevima prosvjednika", kazao je Korać.

Istaknuo je da su srpski predsjednik Aleksandar Vučić i njegov režim uveli nasilje kao osnovni način ponašanja te da srpski predsjednik nije spreman usvojiti niti jedan zahtjev prosvjednika, što bi organizatore prosvjeda i same prosvjednike moglo dovesti pred tešku odluku, a to je radikalizacija prosvjeda.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić ranije je, pak, za N1 kazao kako očekuje da se do kraja ovog tjedna završi skupštinsko zasjedanje i da je to rok do kada vlast mora ispuniti zahtjeve prosvjednika.

Digao ruke od stranke

Vučić je u ozbiljnim problemima, smatra politički analitičar Davor Gjenero, koji kaže da su ti problemi posljedica Vučićeve vladavine posljednjih deset godina, koju su obilježili razaranje institucija i uspostava individualne autoritarne vlasti. Sada je, kaže Gjenero, Vučić ušao u fazu kada je rastočio i vlastitu stranku.

"S ogromnim uloženim novcem, zaustavljanjem cjelokupnog javnog sektora u Srbiji na jedan dan, uz nevjerojatnu pompu i stranački pritisak, pokazalo se da ne može prisilom okupiti niti onoliko ljudi iz cijele Srbije, koliko Beograđana dobrovoljno izlazi na proteste protiv njegove vlasti", kaže Gjenero.

Analitičar dodaje kako je Vučić upravo radi toga odlučio dići ruke od Srpske napredne stranke (SNS), kojoj je rejting pao ispod trideset posto, što jednostavno nije dovoljno za održavanje statusa dominantne političke stranke.

"Vučić je do sada ad libitum raspuštao Skupštinu i provocirao prijevremene izbore, kad je njemu to odgovaralo. Rastočio je parlamentarnu opoziciju, ali sada gubi snagu da uz pomoć svoje stranke kontrolira parlamentarnu većinu", napominje Gjenero.

Divljanje režima i nedostatak kompromisa

Umjesto da na krizu, koja je preplavila društvo, odgovori jačanjem načela vladavine prava i pravne sigurnosti te izgradnjom personalističkog pokreta koji bi trebao biti okosnica vlasti, Vučić, upravo suprotno, pribjegava daljnjoj individualizaciji vlasti.

"Za sada se ne čini da ima uspjeha u toj strategiji", kaže Gjenero. "Potpora mu dramatično pada, ne samo u Beogradu, nego u svim većim gradovima, a vjerni mu ostaju samo dramatično siromašni jug Srbije i populacija izbjeglica iz država bivše Jugoslavije, uglavnom naseljena u Vojvodini i beogradskom prstenu", pojašnjava analitičar.

Za prosvjede, dodaje Gjenero, to znači da bi u većoj mjeri mogli postati blokirajući odnosno, da bi mogli početi zaustavljati neke društvene procese (primjerice, zešće blokirati promet). Ipak, ne očekuje radikalizaciju, ali napominje kako smatra da se prosvjedi neće samo tako ugasiti.

"Tim više što režim previše divlja i previše je fokusiran na to da se protesti zaustave. Vučićevi nemaju strpljenja da na neki način utječu na to da se cijela priča ispuše i nemaju takta pravljenja kompromisa. Jasan kompromis je trebalo biti ukidanje tog reality show-a na Pink televiziji. To je navodno napravljeno, ali se ubrzo saznalo da je ranije zaustavljanje samo manevar i da se show već iduće godine pokreće.

A izgleda da je i to ranije zaustaljanje show-a vlasniku Pink televizije ranije financijski nadoknađeno preuzimanjem njegovog propalog distributera televizijskog signala od strane državnog telekoma. Oni ne uspijevaju naći prostor za kompromise i dijalog s tim ljudima, koji su doista očajni zbog svoje situacije, zbog društvene anomije, raspada institucija. Dovoljno su siromašni da ne odlaze na dopust pa postoji mogućnost da se ovakva socijalna dinamika održi do jeseni, očekivanog termina izbora. To za Vučića predstavlja katastrofu, a ne usudi se još uvijek napraviti ono što je u takvoj situaciji napravio Milošević - poslati konjicu i vodene topove na ulicu", kaže Gjenero.

Problem za demokratsku Srbiju

Dodaje kako je jedini razlog zbog čega Vučić još nije u problemima 'pogrešna politika naših euroatlanskih prijatelja koji, kao što su Miloševića održavali na životu, sada i Vučića održavaju na životu'.

"Problem za demokratsku Srbiju predstavlja činjenica da međunarodna zajednica još uvijek podupire Vučića na vlasti, jer očekuje da bi s njim bilo lakše riješiti pitanje statusa Kosova i odnose na Balkanu, nego u eventualnoj konfuznoj političkoj situaciji nakon njegova pada. Valja znati da bi ta konfuzija mogla biti daleko veća nego u vrijeme nakon pada Miloševića 2000., jer danas nema strukturirane demokratske opozicije niti snažne intelektualne 'druge Srbije' koja je postojala u vrijeme Miloševića i nakon njegova pada. Danas Srbija nema čak ni Koštunicu, kamoli Đinđića", kaže Gjenero.

'Šešelj je dugo Vučićev štićenik'

Komentirajući, pak, snimku koja je u ponedjeljak počela kružiti društvenim mrežama, a prikazuje Vučića kako se opija s ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem, Gjenero kaže da to nije iznenađenje.

"Šešelj je već dugo Vučićev štićenik, kojemu ovaj u svojim medijima osigurava golemu prisutnost, a Šešelj ne dovodi u pitanje temelje Vučićeve vladavine, dapače, predstavlja ih kao legitimne i samorazumljive", kaže Gjenero. "Od ranije nije bila tajna da se Šešelj više puta sastajao s Vučićevom djecom, koju ovaj i inače predstavlja kao svojevrsne prinčeve prijestolonasljednike, pa tako lamentira da, ako njega ubiju, ostaju njegov brat i djeca", dodaje.