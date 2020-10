HOĆE LI PRESTATI ‘RAT’ MILANOVIĆA I PLENKOVIĆA? ‘Doznali smo koji ih kamen žulja u cipelama, carevi su goli. Sad će se obući, nadam se’

Nakon oštrih rasprava preko medija, šef Republike i šef Vlade prvi put mogli bi se susresti tek u Vukovaru, na Danu sjećanja

Iako su prekinuli obračun pres-konferencijama, barem za sad, mira između dva hrvatska politička brda nema ni danas. Ni na vidiku nije sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer prvo će svoje reći sljedeći tjedan Koordinacija za Domovinsku sigurnost. Tako bi se šef Republike Zoran Milanović i šef Vlade Andrej Plenković prvi put mogli susresti tek u Vukovaru na Danu sjećanja. Očekivanja javnosti su jasna, dvojac treba riješiti nesporazume i raditi posao za koji su izabrani, javlja RTL.

Bili su složni i zajedno na Danu pobjede u Kninu. Susreli su se i na sinjskoj Alki. No od izbijanja afere povezane s Janafom i famoznim Klubom, a pogotovo nakon napada na Markovu trgu, retorika je oštra: “Ponovno imamo seansu narikanja, ovaj put 50-godišnjeg guslara”. ” Da sam ja on, mogao bih reći 54-godišnji šmrkavac, ali neću”.

Milanovićev zadnji odgovor

Dok se jučer šef Vlade praktički oglušio na Facebook status šefa države, uz poruku da Vlada ima važnog posla, s Pantovčaka stiže novo priopćenje u kojem Milanović demantira premijera da je 2008. odbio voditi Odbor za praćenje pregovora s EU.

Podsjeća da je Sabor izabrao Vesnu Pusić, s presudim glasovima HDZ-a: “Volju HDZ-a koji nikako nije dopustio da lider oporbe vodi Nacionalni odbor, Zoran Milanović nije mogao promijeniti, ali i on i SDP ostali su u Savezu za Europu jer su to bili državni poslovi važni za Hrvatsku. To je istina. A još jedna prigodna neistina koju predsjednik Vlade ‘framea’ – računajući valjda da svi imaju kratko pamćenje – neće promijeniti povijest koja kazuje kako je njegova uloga u pristupanju Hrvatske Europskoj uniji bila i ostala na razini pariškog prognanika.“

Nema mjesta nikakvim animozitetima

Dok šef države zaziva Vijeće za nacionalnu sigurnost nakon napada na Markovu trgu, iz Vlade zelenog svjetla još nema. Pa je moguće da će prvi susret uslijediti tek za 20-ak dana u Vukovaru, na Danu sjećanja. “Tu nema mjesta nikakvim animozitetima, nikakvim nesuglasicama, mora proteći mirno i dostojanstveno u spomen na sve žrtve Domovinskog rata“, kazala je Milada Privora, stručnjakinja za protokol.

Na isto upozorava i bivši ministar branitelja Predrag Matić: “Trebalo bi zatomiti sujete, proći kolonu i odati počast onima koji su dali najviše za RH. Kako stvari stoje sada, čini mi se da će u Vukovaru biti puno ugodnije Milanoviću nego Plenkoviću“.

Vlada i predsjednik sukreatori su vanjske politike, moraju se tako dogovarati oko veleposlanika, a šef Republike je i vrhovni zapovjednik. Osim vojske i tajne službe su tema oko koje dogovora mora biti. Unatoč, raspravi koju vode, Milada Privora predviđa suradnju dva politička brda:

“Makar smo doznali koji ih kamen žulja u cipelama, sad je to iza nas, sve je rečeno, carevi su goli, sad će se obući i nadam se nastaviti svoj posao na pozicijama za koje su izabrani”, kazala je Privora. Pred dvojcem su četiri godine kohabitacije, koja može biti tvrda, upravo onoliko koliko oni to žele.

