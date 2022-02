Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručio je u petak navečer da cijene plina i baznih goriva u Hrvatskoj neće rasti unatoč eskalaciji u Ukrajini, te da ne očekuje probleme s opskrbom energenata.

Realno je da cijene goriva na tržištu mogu rasti s obzirom na eskalaciju krize, odnosno rusku agresiju na Ukrajinu, što ukazuje na to da je potez Vlade za zamrzavanje cijena baznih goriva eurodizel i eurosuper bio dobar potez i da smo time omogućili građanima opskrbu po nižim cijenama, kazao je Ćorić u RTL-u Danas.

Bazna goriva ostaju na istim cijenama

On je kazao da opskrbljivači energenata mogu ići s korekcijama premijum i aditiviranih goriva, ali bazna će ostati na postojećim cijenama. Ako bude problema sa opskrbom, na što mi ne računamo, Vlada ima adute poput aktivacija zaliha kojih Hrvatska ima za nekoliko mjeseci, dodao je.

On je kazao da je zbog stanja Sjevernog toka i eskalacije sukoba jučer cijena plina porasla za 30 posto, ali da cijena za kućanstva ostaje ista do 1.travnja. "Neće biti dodatnog udara", kazao je Ćorić.

'Vlada će promišljati kako olakšati život građanima'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja izjavio je da će porast cijene energenata vjerojatno imati neki učinak na inflaciju, ako bude trajnijeg karaktera, a tada će u Vladi promišljati kako dodatno olakšati život građanima i poduzetnicima. Ako dođe do značajnije eskalacije s cijenom energenata narednih tjedana, a to dovodi do povećanje svih proizvoda i usluga u čiju su proizvodnju ugrađeni troškovi energenata, promišljat ćemo o daljnjim reakcijama, kazao je i dodao da dobava energenata, plina, nafte i električne energije, neće biti upitna.

Sankcije Rusiji neće značajnije utjecati na hrvatsko gospodarstvo jer Ruska Federacija nije značajniji gospodarski partner Hrvatskoj, a što se tiče financijskog sektora, 99.99 posto uloga u Hrvatskoj je zaštićeno, zaključio je Ćorić.

Sve o ratu u Ukrajini pročitajte OVDJE