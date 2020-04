HOĆE LI POPUŠTANJE MJERA DONIJETI RAST BROJA ZARAŽENIH? ‘Neke zemlje će morati brzo ponovno u karantenu…’

‘Važno je da mi koji smo na vrijeme prepoznali i bili korak ispred drugih, ne brzamo slijediti zemlje koje su gore od nas i u puno težoj situaciji. Takve zemlje će imati opuštanje mjera vrlo kratkog daha i morat će brzo ponovno u karantenu’, kazao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić

Hoće li od danas, nakon sjednice Vlade, započeti “otključavanje” hrvatskoga gospodarstva i popuštanje strogih mjera, koje će gospodarske grane prve početi s radom te što će biti sa školom i javnim prijevozom – pitanja su o kojima se raspravljalo u sinoćnjem “Otvorenom” Hrvatske radiotelevizije.

“Kao i svugdje na početku epidemije, ona je bila eksponencijalna. Zahvaljujući mjerama koje su poduzete, ta eksponencijala je usporena, a zatim smo prešli u linearni rast i sad se taj rast počeo smanjivati, no još nismo pobijedili koronavirus”, rekao je Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, koji smatra da je trenutačna situacija prilično dobra.

‘Ne možemo se preko noći vratiti na staro’

“Treba imati na umu, ako kumulirate zadnjih 14 dana dobijete oko 700 ljudi koji su zaraženi. Postoji još određen bazen ljudi koji su zaraženi, a to su ljudi koji su razvili simptome. Na to treba pribrojiti određen broj ljudi među nama koji to ne znaju, koji nemaju simptome, a mogu zaraziti druge. Upravo zbog toga su poduzete sve ove mjere i poduzete su vrlo rano. Bili smo među prvima u Europi koji su prepoznali tu ugrozu”, dodao je Frka Petešić.

On je istaknuo kako bi se sada moglo ići u postupno i etapno popuštanje mjera prema gospodarstvu.

“Važno je znati da se mi preko noći ne možemo vratiti u situaciju od prije dva mjeseca prije epidemije. Važno je da mi koji smo na vrijeme prepoznali i bili korak ispred drugih, ne brzamo slijediti zemlje koje su gore od nas i u puno težoj situaciji. Takve zemlje će imati opuštanje mjera vrlo kratkog daha i morat će brzo ponovno u karantenu”, smatra Frka Petešić.

‘Igrajmo ovu opasnu utakmicu s puno opreza’

Zastupnik u Europskom parlamentu i bivši istarski župan Valter Flego smatra da će druga faza biti dugoročna te da ćemo morati promijeniti mnogo toga u dosadašnjem načinu života. Podsjetio je da je Istra prva reagirala na krizu s koronavirusom.

“Trebamo biti oprezni jer ulazimo u drugu fazu, a ona će ovisiti o nama koliko će trajati. Prvo idu neprehrambene trgovine, kozmetičke, frizerski saloni, pa onda prehrambene. Sve će se to moći dogoditi ako će epidemiološka situacija biti pod kontrolom kao što je to sada. Igrajmo ovu opasnu utakmicu s puno opreza, daleko smo još od konačne pobjede. Naši ljudi su se dosad odgovorno ponašali i onda će ovaj nacrt u suradnji sa Stožerom biti realan”, dodao je Flego.

On smatra da će Europska unija odigrati veliku ulogu kako zbog gospodarstva, tako i turizma i pitanja otvaranja granica, dok će u djelatnostima poput ugostiteljstva trebati puno toga mijenjati.

“Neke stvari se neće vratiti na staro. Trebamo decentralizirati i digitalizirati državu, rekao je Flego.

‘Pokretanje gospodarstva može opet pokrenuti i koronu’

“Ljudi ne idu na posao, stalo je gospodarstvo, korona šteti gospodarstvu, ali isto tako gospodarstvo može opet pokrenuti koronu. Imamo čiste sredine u našoj županiji, bez zaraženih i epidemiolozi kažu da ih treba zadržati još malo, pustiti još par dana. Još par dana bez zaraženih i ići ćemo prema spajanju”, kazao je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina u HRT-ovom ‘Otvorenom’.

Naglasio je kako je potrošnja pala te da treba otključati likvidnost, pri čemu mogu pomoći banke koje “mogu izdržati više od gospodarstva i građana”.

Varaždinski župan Radimir Čačić kazao je, pak, kako centralno upravljanje krizom treba postojati bez obzira je li dobro ili nije. A rezultate našeg ocijenio je odličnim.

“Od sve te silne analitike u suštini možemo biti zadovoljni da imamo odlično zdravstvo, odlične epidemiologe, ali je napravljena cijela hrpa propusta koja srećom nije dovela do težih posljedica”, kazao je Čačić.

‘Teško je na jugu kad je toplo da svi ostanu kod kuće’

“Mi smo u situaciji gdje imamo sustav zahvaljujući e-propusnicama koje smo pokrenuli svega u par dana, prije jedne Francuske, i pokazali smo se reaktivniji u nekim područjima. Mobilnost je važan faktor širenja epidemije. Mi imamo 428 općina, 128 gradova i e-propusnice su razmrvile kretanje”, kazao je Frka Petešić.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upozorio je da treba biti oprezan jer se preko noći sve može srušiti.

“Mislim da je bilo dosta analitike, koja je zahvalna za ove rezultate. Teško je na jugu Hrvatske, kad je toplo vrijeme i 25 stupnjeva da ostanu svi kod kuće. Dovoljno da jedna osoba koja je zaražena izađe van. U domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj sve se sad smiruje”, rekao je Boban.

