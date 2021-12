Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sastankom Znanstvenog savjeta koji se danas nije održao uživo u Banskim dvorima već preko videoveze.

Nakon sastanka pred medije su izašli ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Od onih dobrih vijesti koje su znanstvenici istakli je da je u SAD-u, u njihovim vojnim institutima, kreće sljedeća faza ispitivanja jednog pankoronavirus cjepiva, koje bi pokrilo više sojeva, i tu se očekuju konkretni rezultati u razdoblju 3-6 mjeseci", rekao je Božinović i dodao da bi se trebala odobriti i lijekovi koji bi trebali sljedeću godinu učiniti lakšom.

Naglasio je i da važnost boostera. "On ima utjecaja. Hospitalizacija je manje i manji je broj smrtnih slučajeva u državama koje imaju više cijepljenih, a u kojima već ima puno omikrona. Pozivamo građane da uzmu pojačavajuću dozu", rekao je Božinović, a posebno je to preporučio ugroženim skupinama.

"Pripremamo se na sve i kada je u pitanju mogućnost da ćemo trebati više testiranja. Kad omikron dođe, teško ga ja zaustaviti, a to znači povečano testiranje i priprema sustava kako bi se održalo zdravlje i životi ljudi, ali i održalo gospodarstvo. Na tom tragu treba i gledati odluke koje razmatraju i u HZJZ-u, a neke zemlje su već i donijele odluku da se smanji broj dana potrebnih za izolaciju. Na velikom broju novozaraženih, kada bi se lovili kontakti i poslali u samoizolaciju, onda bi puno funkcija u društvu došlo u pitanje. Taj val koji je već zahvatio dio Europe je drugačiji od prijašnjih", rekao je Božinović.

8 potvrđenih slučajeva omikrona i još 8 visokosuspektnih

"Uspjeli smo zaustaviti brzi dolazak omikrona u Hrvatsku", rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te dodao kako je HZJZ danas malo popustio mjere oko izolacije.

"U Hrvatskoj imamo 8 sekvenciranih slučajeva i 8 visokosuspektnih koji su 99,9 posto omikron i još 3 ili 4 slučajeva koji su visokosuspektni", rekao je Capak.

Nema novih odluka za Novu godinu, produžuju se i sve stare odluke

Božinović je rekao da neće mjenjati odluke vezane uz Novu Godinu tako da će restorani raditi do 2 ujutro. I ostale odluke će biti produžene takve kakve jesu. "Vjerojatno ćemo ih produžiti sutra. Svih pet ili šest odluka vezano za granicu, rad trgovina, promet, odluka o okupljanju i tome slično. Sve će se to produžiti", rekao je Božinović.

Na pitanje jesu li znanstvenici tražili pooštravanje mjera, Božinović je rekao da je netko to spomenuo. "No, kada vidite trendove kod država koje su prve doživjele ozbiljan udar omirkona, i one su reterirale. Očito se radi o velikim brojevima i oni koji su bili manje skloni traženju balansa se približavaju takvoj logici promišljanja. No, nitko ne može predvidjeti što će se dogoditi jer svaka država ima neke svoje specifičnosti. Europa i Hrvatska ulaze u zimu i morat ćemo pričekati da vidimo posljedice koje će ova varijanta izazvati u Europi", rekao je Božinović.

"Mi imamo cijeli set mjera, pogotovo vezano za razne vrste ograničenja. Kad bi se svi dosljedno pridržavali onoga što je na snazi, sigurno bi situacija bila bolja", rekao je Božinović. "Bilo je govora o zapažanjima da se i maske u Hrvatskoj ne nose pravilno, neki ih nose ispod nosa ili ispod brade", rekao je Božinović i dodao da se svatko može relativno jednostavno zaštititi.

Kada će biti vrhunac omikron vala?

Capak je rekao da Hrvatska još ima mali broj omikrona, ali i dodao da su razmišljali o skraćivanju izolacije po uzoru na SAD.

"Neminovno je da omikron dođe i kod nas i da budu veće brojke", rekao je Capak. Na pitanje o širem testiranju, Capak je kazao da se stalno povećavaju kapaciteti za testiranje i da su sada blizu brojke od milijun kod javnih službenika. "Što se tiče PCR-a svugdje u svijetu su kapaciteti ograničeni. Mi možemo napraviti oko 20.000 PCR-ova dnevno, ali i to se može povećati", rekao je Capak i dodao kako će ubrzo doći i nova aparatura.

"Postoji metoda o kojoj je na sastanku govoreno, a to je pooliranje, a to je da se test napravi na više ispitanika pa se razgraničava tko je pozitivan. Ako će to biti potrebno, i to ćemo raditi", kazao je Capak. Na pitanje koliko se sekvencira tjedno na omikron, Capak je rekao da Hrvatska ima ograničene kapacitete. "Mi koristimo mogućnost da nam ECDC testira uzorke. Zadnje što imamo rezultata, 4. prosinca smo poslali i od 300 uzoraka nije bio niti jedan omikron", rekao je i dodao da će rezultate od 14. prosinca znati dana.

"Očekujemo porast omikrona u drugom tjednu siječnja. Teško je predvidjeti kada će biti vrhunac, ali očekujemo da će broj biti maksimalan krajem siječnja i početkom veljače", kazao je Capak o očekivanju za vrhunac novog vala.