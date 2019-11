HOĆE LI PLENKOVIĆ TRAŽITI ZABRANU ŠTRAJKA PROSVJETARA: ‘Napušemo li balon i prihvatimo sve zahtjeve, ništa dobro se neće dogoditi’

Na pitanje kakva je sudbina ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak i je li zadovoljan njenim postupcima tijekom štrajka, Plenković je kazao da ona bila u pripremama ovog sastanka, ali i da će razgovarati s njom

Premijer Andrej Plenković nije u srijedu htio odgovoriti hoće li tražiti sudsku zabranu štrajka budu li se prosvjetari na referendumu izjasnili protiv jučerašnje Vladine ponude i nastavili štrajkati, već je poručio kako želi pustiti sindikate da u miru donesu konačnu odluku.

Premda iz cijele Hrvatske stižu javne odbijenice prosvjetara na ponudu Vlade za povećanje plaća, Plenković je novinarima u Hrvatskom saboru izjavio da želi pustiti sindikate da na dvodnevnom referendumu u miru donesu odluku.

Nije htio govoriti ni o daljnjem scenariju, ako sindikati na referendumu odbiju Vladinu ponudu. “Pustimo da čujemo što će danas i sutra sindikati kazati, a onda ćemo dalje razgovarati”, rekao je.

Sindikati obrazovanja nisu jedini nezadovoljni svojim koeficijentima

Ponovno je iscrpno elaborirao da je Vlada stavila na stol cjelovitu ponudu – 6,12 posto povećanja osnovice, plus 4 posto dodataka, plus jedan posto kao osigurač, plus izrada zajednički nove uredbe, plus božićnica, regres, dar za djecu i otpremnina. To su enormni iskoraci naprijed i bitno je da sagledaju cjelinu ponude, ovdje se moramo izvući iz iracionalnog u racionalno, u sadržaj ispred forme, kazao je.

Na pitanje zašto se sindikatima obrazovanja ne mogu ponuditi veći koeficijenti nego dodaci, ustvrdio je kako ne može udovoljiti svim zahtjevima jer mora gledati širu sliku, a oni nisu jedini koji nisu zadovoljni svojim koeficijentima.

Na početku mandata ove Vlade pokušali smo mijenjati koeficijente, ali nije išlo jer svaki ministar misli da su baš ljudi iz njegovog resora ti koji rade najteže poslove i zaslužuju najveće koeficijente, kaže Plenković.

“Volumen zaposlenika u pojedinom sustavu nije identičan, mi ovdje govorimo o 90 tisuća ljudi, u jednom trenutku kad se naprave iskoraci u ovakvim koeficijentima, već sada, već danas, kucaju i drugi. Uvijek vam netko dolazi iz određenog segmenta sa svojim zahtjevom i gleda isključivo izolirano svoju temu bez sagledavanja šire slike”.

Vlada nema taj luksuz, naša je zadaća da gledamo cijelu širinu naše politike i to pokušavamo iskomunicirati. Ne ide nam očito, imamo problem, ja bih volio da nam vi mediji malo pomognete u tome, da doživimo ovo što je na stolu kao konzistentnu politiku i paket, rekao je istaknuvši da mu je bitno da djeca idu u školu, a nastavnici imaju veću plaću.

Ako prihvatimo zahtjeve svih, sve će eksplodirati

“Ako napušemo balon i prihvatimo baš sve zahtjeve svih, sve će eksplodirati, prolit ćemo svo mlijeko koje smo kupili ove tri godine, pa neće više biti ni investicijskog rejtinga niti zdravog gospodarskog rasta“, ustvrdio je Plenković poručivši da ova Vlada ne smije ponoviti političke i ekonomske pogreške ranijih vlada.

“Je li bolje imati nula ili 10,40 posto na kraju iduće godine? Vrlo je važno da se to razumije i da je na stolu je najkvalitetniji, najkonstruktivniji mogući prijedlog u okolnostima gdje je proračun usvojen i gdje ćemo naći sredstva za to dodatno povećanje, plus još taj osigurač od 1 posto. To je bit i zato apeliram na ljude koji rade na obrazovanju naših mladih da shvate što je na stolu. Ova Vlada je prijatelj zaposlenika, pa nismo mi neprijatelji“, rekao je.

Na pitanje kakva je sudbina ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak i je li zadovoljan njenim postupcima tijekom štrajka, Plenković je kazao da ona bila u pripremama ovog sastanka, ali i da će razgovarati s njom.

Nije suglasan s njenim mišljenjem da u ovim pregovorima riječ o političkim igrama premijera sa sindikatima, jer, kaže, nema političkih igara, nego odgovornost Vlade da gleda cjelinu.

Odbio govoriti o eventualnom odlasku Divjak iz Vlade

Unatoč inzistiranju novinara odbio je na bilo koji način govoriti o odgovornosti i eventualnom odlasku Divjak iz Vlade.

Odbacio je primjedbe da povećanjem osnovice svima nastaje sve veći jaz između prosvjetara i zaposlenih u ostalim javnim i državnim službama. “Smanjuje se jaz ako je na stolu 11,49 posto. Meni 23,1 posto povećanja u jednom mandatu ne djeluje tako loše”, ustrajao je premijer.

Negirao je i tumačenja da je mjesec i pol dana ignorirao prosvjetare i da se u pregovore uključio tek kada je situacija eskalirala, rekavši da je u rujnu tri puta razgovarao sa sindikalnim čelnicima.

Jučer sam, dodao je, razgovarao na svoju inicijativu, a ne pod bilo kakvim ultimatumom. “Nije stvar otišla predaleko nego pokušavamo razumnom, konzistentnom, racionalnom politikom riješiti problem jer kada zatvorimo jedan sektor, odmah dolazi drugi”, kaže Plenković.