HOĆE LI PLENKOVIĆ ISPASTI ŽRTVA SVOJE REKONSTRUKCIJE VLADE? ‘Vidjelo se tko je sinoć sjao od zadovoljstva, tko je opet broj 2’

‘Plenković više ne može suvereno vladati strankom, a onda ni Vladom, ali njegov je kraj još vrlo daleko jer među njegovim protivnicima u stranci vlada takva podjela da je praktički nezamislivo da se ujedine protiv njega’, smatra politički analitičar Žarko Puhovski

Je li premijer Andrej Plenković jučerašnjom rekonstrukcijom Vlade – smjenom troje ministara (Nada Murganić, Gabrijela Žalac i Tomislav Tolušić) uz troje već ranije “otišlih” (Marija Pejčinović-Burić, Lovro Kuščević i Goran Marić) – istodobno učvrstio svoju premijersku poziciju te oslabio onu u stranci, pitanje je koje se postavlja dan poslije obvljenih rošada te dan uoči glasanja u Hrvatskom saboru o novopredloženim članovima Vlade.

Plenković se prilično brzo, u samo nekoliko tjedana, riješio četvero ministara za kojima se povlače zasad samo medijski repovi afera (Kuščević, Marić, Žalac i Tolušić) dovodeći na njihova mjesta ljude koji su široj javnosti, pa čak i ljudima u HDZ-u, uglavnom nepoznati. Iako je prethodno od glavnih tijela HDZ-a dobio odriješene ruke za rekonstrukciju Vlade, dojam je da njome mnogi u stranci nisu zadovoljni.

RESLERIZACIJA VLADE: Ovo su interesne zone i imena moćnih HDZ-ovaca koji stoje iza mladih ministara. Dovoljno je pogledati Brkićev osmijeh…

PREMIJER OTKRIO ZAŠTO JE SMIJENIO MINISTRE: ‘Ne želim da bilo tko za Vladu, za mene, za ministre, veže aluzije na nepravilnosti ili korupciju’

Kujundžić priznao da malo zna o novim ministrima, Plenković ih brani: ‘Imaju kvalitetne biografije’

‘On više ne može suvereno vladati HDZ-om’

Političkog analitičara Žarka Puhovskog upitali smo je li ovo početak kraja Plenkovićevog doba u HDZ-u.

“To je sigurno oslabilo njegovu poziciju, ali to još uvijek nije početak njegovog kraja zato što su brojne skupine i pojedinci, koji su protiv njega, nesposobni da se međusobno podrže. On još uvijek ima relativno najjaču podršku, odnosno podršku raznih skupina u stranci, iako gotovo sigurno nema većinsku. Dakle, on više ne može suvereno vladati strankom, a onda ni Vladom, ali mi se čini da je njegov kraj još vrlo daleko jer je podjela među njegovim protivnicima unutar stranke takva da je praktički nezamislivo da ujedinjeni idu protiv njega”, uvjeren je Puhovski.

Na naše pitanje je li smjena ministra Tolušića, iza kojeg stoji snažna HDZ-ova utvrda u Virovitici, bila Plenkovićev pokušaj demonstracije moći u stranci, Puhovski je kazao da je u tom smislu to bio “manje-više hrabar čin”, ali je i dodao kako smatra da će Tolušić dobiti neki važan položaj u samom HDZ-u jer ondje sada ima ispražnjenih mjesta.

“Plenković je htio pokazati da u ovom trenutku može s Vladom činiti što hoće. On je dobio carte blanche, slobodne ruke da radi s Vladom što misli da treba. I napravio je mješavinu smjena ljudi koji su bili pod udarom skandala i onih koji su bili nesposobni, a to je ponajprije ministrica socijalne skrbi. Mislim da je jako važno da je smijenjena ministrica Murganić s kojom nije bilo posebnih skandala, ali se pokazala ispod razine zahtjeva svojeg ministarstva”, istaknuo je Puhovski.

ONI ĆE U PETAK SJESTI U MINISTARSKE FOTELJE: Što o novim članovima Plenkovićeve Vlade kažu njihovi životopisi?

‘Mediji su bili u funkciji unutarstranačkog rata’

Plenković je ovim smjenama ministara očito želio skinuti s leđa teret afera i imidž korumpirane vlade, a je li u tome uspio pokazat će se ako se uskoro ne pojave nove afere. Puhovski smatra da su pišući o aferama smijenjenih ministara mediji zapravo bili i sredstvo unutarstranačkog rata u HDZ-u.

“Mnogima u medijima trebalo bi postaviti pitanje jesu li svjesni kako je posve izvjesno da je veći dio informacija o aferama, koje su mediji potom reciklirali, dolazio iz samog HDZ-a. Tako su mediji opet bili u funkciji unutrašnjeg rata u HDZ-u. I taj rat, naravno, neće stati pa će se vjerojatno i drugima naći nove afere. Očito se pazilo da se dovedu ljudi koji nisu uopće poznati javnosti i trebat će vremena da se iskopa nešto protiv njih”, smatra Puhovski.

PLENKOVIĆEVA KADROVSKA KRIŽALJKA: Smijenio je sve ministre iz RTL-ove ankete osim jednog, udovoljio svima osim – HDZ-u

‘Još ne znamo za što je Žalac kriva, ali ona je otišla’

Kao rezultat tog rata Puhovski ističe primjer smijenjene ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac. Sudeći po panegiricima koje su o njoj jučer izrekli oni koji su je netom prije smijenili, Žalac je bila izuzetno uspješna, možda i najuspješnija ministrica u Vladi, a znakovito su joj i tepali nadimkom Gabi.

“Dan prije njezine smjene policija i DORH obavijestili su javnost da protiv nje ne vode ikakav postupak i da nije kriva za prometnu nesreću, ali to joj nije pomoglo. Dakle, stvari idu nekom drugom logikom i u ovom trenutku bi zaista trebalo razmisliti ima li smisla da se ljudi smjenjuju zbog skandala, što nije nevažno, a ne zbog toga što su loši ministri. Uvjeren sam da je Goran Marić bio dobar ministar za razliku od Tolušića koji je bio katastrofalan. Kvaliteta rada ministara pojavljuje se tek kao usputni kriterij. Ministrici Žalac našli su automobil u dvorištu, čak ne u garaži. Mi još uvijek ne znamo što je bilo, ali je ona otišla. Očito iza sebe nije imala izbornu bazu”, kaže Puhovski.

ANALITIČARI OGOLILI PLENKOVIĆEVU SMJENU MINISTARA: ‘Ideja je napraviti rekonstrukciju HDZ-a, ali s nekim drugim na čelu stranke’

‘Brkić je sjao od zadovoljstva, opet je broj 2 u HDZ-u’

Najvećim dobitnikom rekonstrukcije Vlade na koncu se doimao onaj koji je ponajmanje bio uključen u nju – zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić. Prema onome što je doprlo do javnosti, Brkić se na jučerašnjem sastanku u središnjici HDZ-a pokazao konstruktivnim sudionikom i pouzdanim stranačkim vojnikom.

“Za razliku od nekoliko posljednjih mjeseci, on je jučer sjao od zadovoljstva. To se moglo vidjeti. Brkić je preživio u stranci ponajprije stoga jer Plenković nije dobio izbore za Europski parlament onako kako je očekivao. Plan je očito bio da se Brkića makne nakon pobjede na europskim izborima. Kada to nije uspjelo, ovaj se uspio na neki način sačuvati. A kad nekoga u pravi trenutak ne maknete, onda taj ojača. To se dogodilo s Brkićem. On je opet ‘broj 2’ u stranci”, zaključio je Puhovski.

KAOS U HDZ-U, ĐAKIĆ POLUDIO ZBOG SMJENE TOLUŠIĆA: Bacao se po hodniku i psovao; ‘Nema argumenata za to. On je najbolji ministar’