Premijer Andrej Plenković početkom tjedna ponovo je otvorio temu zabrane rada nedjeljom. Ova goruća priča svako malo već dugi niz godina ispliva u javnost, ali dosad od toga nije bilo ništa. Točnije, zabranu rada nedjeljom Ustavni je sud rušio tri puta, no Plenković je tu priču sada ponovno aktualizriano.

Prema riječima premijera, ministar Davor Filipović je vrhu stranke predstavio konačnu verziju Zakona o trgovini u kojem se ograničava rad nedjeljom. Točnije, trgovine bi mogle raditi samo 16 nedjelja u godini, a radne nedjelje odredili bi vlasnici trgovina. Onima na moru odgovarale bi nedjelje ljeti, dok bi se oni na kontinentu vjerojatno fokusirali na nedjelje uoči blagdana, kada je pojačana sama kupovina.

Nedorečen premijer

Plenkovićeve izjave o zabrani trgovina nedjeljom izazvale su dosta reakcija, pošto je ostao dosta nedorečen u nekim stvarima. Primjerice, mnogi se pitaju što točno znači da "oni koji rade u nekim tvrtkama, a koji ne žele raditi nedjeljom, neće moći dobiti otkaz". Plenković je kazao i da će "svi koji rade nedjeljom biti adekvatno nagrađeni".

Problem u cijeloj priči je što bi se u tom slučaju morao mijenjati ne samo Zakon o trgovini, već i neki drugi zakoni; primjerice, Zakon o radu za koji se nakon dugih pregovora čeka da bude izglasan u Saboru.

Govoreći o najavljenim izmjenama koje bi trebale zabraniti, odnosno ograničiti rad trgovina nedjeljom, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman u HTV-ovoj emisiji Otvoreno rekla je kako ne bi koristila formulaciju zabranu rada nedjeljom, već regulaciju rada nedjeljom.

"Regulirati rad, ali i odmor u tjednu, kako je to običaj i tradicija u našoj zemlji. Ustavni sud nije sporio da se to regulira na takav način, odnosno da se odredi dan u tjednu kao odmor", kazala je. Dodala je da ono što je Ustavni sud u svojim odlukama osporio su iznimke, odnosno način na koji su one bile prethodno propisane. "I zaključio je da način na koji su do sada bili uređeni, dakle, Izmjene i dopune zakona, nisu bile razmjerne, odnosno, neuravnotežene. Ovog puta se pazilo na ravnotežu i razmjernost između potreba gospodarstva, potreba građana i potreba potrošača", rekla je Mikuš Žigman.

Uputit će očitovanje

Za komentar o ovoj temi zamolili smo i HUP-Udruga trgovine, iz kojeg ističu da nisu mišljenja da će zbog neradne nedjelje doći do otpuštanja određenog dijela radnika.

"HUP kao socijalni partner očekuje da bude uključen u konzultacije i proces izrade zakona kao i do sada. Kada zaprimio tekst zakona i razmotrimo prijedloge svih članova udruge trgovine, uputit ćemo očitovanje prema ministarstvu", kazali su nam u odgovoru na naš upit kako komentiraju najave koje su stigle od premijera.

Hoće li konačno zaživjeti ideja o neradnim nedjeljama, treba tek vidjeti. Sigurno je jedino da će Plenković i njegova Vlada do kraja ovog mandata barem pokušati sprovesti u djelo jedno od svojih objećanja