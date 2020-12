HOĆE LI PANDEMIJA UZROKOVATI PAD RELIGIOZNOSTI? ‘Učinit će štetu crkvi na Zapadu, pomalo je bolna jedna činjenica’

‘Navikli smo živjeti u okruženju gdje je sve išlo glatko, gdje sve možemo očekivati na jedan klik, gdje je uvijek tu netko da riješi probleme’

Provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Dalibor Renić i teologinja i HRT-ova dopisnica iz Vatikana Anđela Jeličić Krajcar govorili su jutros za HRT o porukama Božića i slavlju u okolnostima pandemije koronavirusa.

Renić je rekao da smo daleko od drame koju je imala sveta obitelj. “Moramo pogledati istini u oči daleko smo od drame koju su doživljavali naši preci. Navikli smo živjeti u okruženju gdje je sve išlo glatko, gdje sve možemo očekivati na jedan klik, gdje je uvijek tu netko da riješi probleme. Ovakav način života podsjeća nas što znači biti čovjek. Imamo za naučiti poruku Božića, ali i poruku o ljudskoj prirodi”, kazao je pater Dalibor Renić.

“Papa Franjo stavlja naglasak na solidarnost, na činjenicu da ova kriza može biti prilika za rast, da čovjek pokaže kako se u trenucima krize opredjeljuje za ono najzvišenije u sebi”, dodala je Anđela Jeličić Krajcar. Podsjetila je da je Papa govorio i o konzumerizmu, kako nam ovogodišnji krizni Božić može pomoći da shvatimo smisao Božića i da ga slavimo bez konzumerizma, da postane više vjerski i autentičan.

Razlikovanje službi

U Hrvatskoj je donesena mjera da sve mise polnoćke moraju završiti do 22 sata. “Nije to ni katastrofa, i u svijetu su slične mjere. Polnoćka je misa koja se slavi i prije ponoći. Liturgijski govoreći Božić počinje već od 16, 17 sati popodne. U mnogim krajevima je normalno da su božićne mise oko 17 ili 18 sati, za starije ljude.

Ono što je nama pomalo bolno, jest činjenica da se počinje razlikovati između životno važnih službi i drugih. Odjedanput dogodilo se da pod definicijom životno važnih funkcija su one koje se brinu za tehničko funkcioniranje društva, a stavlja se u drugi plan da čovjek životno ima važnost imati uporište, to je važno za egzistenciju. Već u tom smislu moramo se oduprijeti jednoj tendenciji da se duh i vjera stavljaju na razinu estetike”, poručio je Renić.

Ističe kako nije loše da Božić slavimo s ukrasima, u toplini doma i obilju, da darujemo jedni druge. “Sve to je dobro ukoliko nas priprema da primimo istinu o Božiću i čovjeku onakvu kakva jest. Ona jest lijepa i topla vijest, o čovjeku koji je otkupljen od grijeha, koji ima budućnost, koja mu otklanja svaki strah. S druge strane Božić je vrijeme solidarnosti i to potvrđuju naši mali darovi. Božić je vijest o čovjeku koji se bori s izazovima, život Isusa Krista podsjeća da život treba gledati realno, da on uključuje borbu i suočavanje s nevoljama gdje se kuša naša vjera”, pojašnjava pater Renić.

Hoći li se Crkva mijenjati?

Hoće li se Crkva mijenjati nakon ove pandemije? Stručnjaci najavljuju pad religioznosti, a pater Renić kaže kako očekuje da će pandemija učiniti štetu crkvi na Zapadu jer, kako kaže, one ovise o državnim strukturama što nije uvijek dobro.

“To će ih prisilite na reforme strukture. Manje će smjeti biti ovisne o strukturama, a više se vratiti na povjerenje u Božje ruke i providnost”, kaže Renić dodajući kako vjeruje da kod nas neće biti velikog pada u religoznosti. “Ne može ih jedna pandemija ili nemogućnost dolaska u crkvi odvojiti od vjere”, ističe.

