PROBLEMI HRVATSKOG PONOSA / Hoće li okolne ceste biti gotove do ljeta? Pogledajte fantastične fotke Pelješkog mosta iz zraka

Iako je Pelješki most gotov, zbog radova na pristupnim cestama i dalje se ne zna kada će se moći preko mosta. Na tri od četiri dionice pristupnih cesta na Pelješcu sve ide kako bi trebalo, no na najkompleksnijem dijelu stonske obilaznice, cesti između čvora Prapratno i čvora Doli zbog poteškoća s dovozom čeličnih konstrukcija koje još uvijek leže u splitskom brodogradilištu radovi kasne. Čelične konstrukcije očekuju se sredinom siječnja, a njihova montaža na četiri metra visine trebala bi trajati dva do tri mjeseca, ukoliko to dopuste vremenski uvjeti.