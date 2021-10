Još sredinom rujna, udruga Glas poduzetnika i udruga noćnih klubova i barova uputili su otvoreno pismo u kojem su poručili kako smatraju kako je besmisleno ne popuštanje mjere zabrane rada noćnih klubova i barova iza ponoći.

"Noćni barovi i ugostiteljski objekti noćne vrste postali su i ostali glavni krivci te su platili i još uvijek plaćaju najveću cijenu pandemije Covid 19.“, počinju ističući kako je gotovo cijela EU ukinula sva ograničenja za ugostiteljske objekte noćne vrste i u gotovo svim državama članicama EU noćni klubovi rade u unutarnjim prostorima bez vremenskih ograničenja, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Posao im ilegalno otimaju kafići

"Stožer RH o tome niti ne razmišlja!, kažu i sreću pozornost kako su noćni klubovi u drugim državama većini naših građana ionako udaljeni tek koji sat vožnje. A nelojalnu konkurenciju noćni klubovi imaju i u svom susjedsvu, jer su se pojedini kafići i restorani počeli baviti njihovom djelatnošću, unatoč epidemiološkim mjerama i Zakonu o zaštiti od buke.

"Svjedoci smo da se u medijima često izvještava o ilegalnim tulumima u glavnom gradu, a mnogi noćni klubovi i barovi u zatvorenom prostoru zatvoreni su do daljnjega. Upravo zbog zabrana rada noćnih klubova i barova, tisuće mladih pronalaze noćnu zabavu u susjednoj BiH i Srbiji jer u njihovim državama ograničenja ne postoje. Ugostiteljski objekti koji su udaljeni 30 do 40 minuta vožnje u susjednim državama nude svoje usluge poslije ponoći, njihove cijene su niže, PDV je u ugostiteljstvu manji i ne postoji porez na potrošnju. Apsolutno sve im je dostupno i dopušteno, kako u samim klubovima bez ikakvih ograničenja radnog vremena, COVID potvrda i testova, tako i na povratku u Hrvatsku", navode u Udruzi "Glas poduzetnika" i Udruzi noćnih klubova i barova, smatrajući kako bi Stožer RH trebao uvažiti spomenute činjenice, te postupiti "poput zemalja EU-a i naših susjednih zemalja, tj. maknuti ograničenje radnog vremena noćnih klubova i dopustiti rad uz poštovanje epidemioloških mjera".

Idu preko granice- jefitnije piće, cigarete, a klubovi rade do jutra

Takvu sliku za Slobodnu potvrđuje i vlasnik kninskog kluba Matej Ljubić:

"Gdje izlaze mladi Kninjani kad ne rade klubovi?! Ima tu kod nas kafića koji ilegalno rade do dva, tri, četiri ujutro... Tamo su. Ali nije to slučaj samo kod nas u Kninu, svugdje je to praksa, u svakom gradu - rezignirano govori Ljubić, dodajući kako su kontrole jako slabe, pa ljudi rade što hoće.

Vlasnik splitskog kluba "Zenta" i osječkog "Tufna Cluba" Gordan Šestić ne krije kako je, barem u Splitu, imao očekivanja od sezone. I donekle je stvar funkcionirala uz sve mjere, COVID potvrde i testiranja, do 23. srpnja, kada je stigla uputa iz Državnog inspektorata da noćni klubovi i barovi ne mogu raditi niti na otvorenom ako se nalaze u naseljenom mjestu.

'Tko je tu lud?!'

"Tko je tu lud?! Tim smo potezom zakucani na dno ekonomije. Najviše nam smeta taj pristup Stožera i Vlade o nama kao marginalcima, ljudima s ruba života, koji se bave noćnim ugostiteljstvom. Na taj se način stvara negativna percepcija, a prava je istina da smo mi poduzetnici, koji volimo svoje poslove i klubove u koje smo uložili strahovito puno truda, energije, volje i novca kako bismo mogli raditi. A jedino što mi ne možemo je raditi - govori Šestić

"Nominalno možemo raditi do ponoći, ali to nije format u kojemu noćni klubovi mogu egzistirati. Ljudi ne žele izlaziti u osam navečer da bismo ih mi tjerali van u ponoć pa se radije odlučuju za prekogranične destinacije. Uglavnom, mi smo na koljenima. Potraje li ovo ograničenje, a za nas zapravo zabrana rada, mi ćemo završiti u stečaju“, zaključuje Šestić..