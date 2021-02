NESLUŽBENO, U HRVATSKOJ JE OKO 370 NOVOZARAŽENIH: Hoće li nas Plenković ‘nagraditi’ popuštanjem mjera?

Jučer je u protekla 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 577 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 2596

U Hrvatskoj je 1055 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 92

Ukupno je preminulo 5238 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 107.442.496 slučajeva zaraze

Oporavilo se 79.380.430, a umrlo 2.352.172

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Vukovarsko-srijemska županija: 22

10:14 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji su 22 nove pozitivne osobe na COVID-19 od 231 testiranih. Pozitivnih na PCR testiranju je njih 17, a pet na brzom antigenom testu (šest osoba iz Vinkovaca, po četiri iz Ivankova i Vukovara, te po jedna osoba iz Andrijaševaca, Bošnjaka, Cerića, Gunje, Borova, Jarmine, Novih Mikanovaca i Račinovaca). Trenutno je u županiji 30 osoba hospitalizirano zbog bolesti COVID-19.

Tisuće Hrvata žele po cjepivo u Rusiju

9:56 – Tisuće Hrvata ovih dana ‘opsjeda’ veleposlanstvo Rusije u Zagrebu samo s jednim ciljem – domoći se ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnik V, piše u četvrtak Večernji list. Svakoga dana u ruskom veleposlanstvu odgovaraju na desetke i desetke upita građana Hrvatske, što telefonom što emailom, o tome kako do njihova cjepiva. Građani tako pitaju mogu li se doći cijepiti u veleposlanstvo ili mogu li ga tamo kupiti. Zanima ih gdje i kako uopće mogu do cjepiva, a jedan dio ljudi želi znati može li jednostavno kupiti kartu, uputiti se prema Rusiji i tamo primiti Sputnik V.

“Naravno da bismo željeli pomoći, ali mi ne cijepimo niti nabavljamo cjepivo. Veleposlanstvo Rusije u Hrvatskoj, kao diplomatsko predstavništvo te u sklopu svoje nadležnosti, ne smije se baviti nabavom, isporukom, distribucijom i prodajom cjepiva. Također, nije moguće otići u Rusiju jer tamo trenutno samo cijepe ruske državljane”, govore iz veleposlanstva, a takvu poruku prenose i građanima. “Nažalost, do sada nismo dobili nikakav službeni zahtjev hrvatske strane u vezi s nabavom ruskog cjepiva”, kažu iz veleposlanstva.

Koprivničko-križevačka županija: 4

9:39 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđena četiri nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 94 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 33 osoba. U OB Koprivnica preminule su tri osobe s pozitivitetom na koronavirus (1925., 1936. i 1979. godište) koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge bolesti.

Neslužbeno: U Hrvatskoj je oko 370 novozaraženih

9:33 – Danas imamo oko 370 novozaraženih, rekao je za Index izvor blizak Stožeru.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 7

9:21 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 7 novih slučaja zaraze koronavirusom. Tri novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, dvije novozaražene osobe s područja su grada Daruvara, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Čazme te općine Veliko Trojstvo. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 33 pacijenta zaraženih koronavirusom, od kojih je troje na respiratoru, a 17 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 403 osobe. U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba s koronavirusom.

Primorsko-goranska županija: 28

9:17 – U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena je zaraza koronavirusom kod 28 osoba, testirano je 549 uzoraka, a umrla je jedna osoba, doznaje se iz županijskog Stožera civilne zaštite. Udjel nalaza pozitivnih na koronavirus u ukupnom broju obavljenih laboratorijskih testova je 5,1 posto. Ozdravilo je 37 osoba, pa je sada u županiji aktivno 419 slučajeva Covida-19. U riječkoj bolnici se od Covida -19 liječi 36 osoba, a uz pomoć respiratora skrbi se o dvoje bolesnika. Najviše oboljelih u županiji i dalje je u Rijeci i tzv. riječkom prstenu, a, s obzirom na dob, najviše oboljelih je među radnom populacijom.

Istarska županija: 1

9:09 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 235 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđena je 1 novozaražena osoba s područja županije. Izliječene su 4 osobe. Trenutno je 41 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 655 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 11 osoba, od toga su 3 osobe u respiracijskom centru.

Sisačko-moslavačka županija: 10

8:46 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan deset je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o četiri osobe s područja grada Siska, tri osobe s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja grada Kutine, jednoj osobi s područja grada Novske te jednoj osobi s područja općine Topusko.

Zadarska županija: 21

8:45 – Na području Zadarske županije 21 je novi slučaj zaraze koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(9), Benkovac(2) i Obrovac(1) te općina Pakoštane(1), Povljana(2), Preko(2), Ražanac(1), Starigrad(1) i Škabrnja(2). Većina novooboljelih osoba su kontakti već prethodno oboljelih, a uglavnom je riječ o obiteljskim kontaktima. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 230 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 846 stanovnika, a od bolesti se oporavilo još 20 osoba. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirana su 22 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

Požeško-slavonska županija: 41

8:44 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 41 slučaj zaraze koronavirusom, 27 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalaze 183 osobe, a ukupno je testirano 28225 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 125 uzoraka te nema novopozitivnih osoba. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Kolarić se protivi većem ublažavanju

8:07 – Epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić rekao je jutros za HRT da imamo poboljšanje epidemiološke situacije jer su mjere koje smo uveli dale svoj učinak, alida imamo pojavu britanskog soja i zahlađenje. Dodao je da je jučer na Znanstevnom savjetu bilo rasprave što i kako se može napraviti. Istaknuo je kako je on protiv većeg ublažavanja jer, kako je rekao, puno smo truda i energije uložili da dođemo do ovako povoljne situaciju i da bi s obzirom na potencijalno brzo širenje novih sojeva bio veliki rizik pustiti sve mjere i riskirati da za 2-3 tjedna imamo porast novooboljelih. Dodao je kako novi soj cirukira od otprilike 20. siječnja, te da se na sreću nije odrazio na ukupan broj novooboljelih. “U Britaniji se pokazalo da se taj novi soj efikasnije širi među djecom, a kod nas su škole bile zatvorene i to je pridonijelo da se taj soj nije značajnije proširio”.

Kristijan Ramadan, profesor molekularne medicine sa Sveučilišta u Oxfordu, rekao je kako je britanski soj u Britaniji otkriven u prosincu 2020. godine, te da je zadnjih mjesec dana postao dominantan soj jer je više od 50 posto ljudi zaraženo tim sojem. “Otkriveno je i da taj britanski soj ima mutaciju koja je došla iz južnoafričkog soja. Sada imamo novi super soj britanski s južnoafričkom mutacijom koji može izbjeći imuni odgovor i ljudi koji su preboljeli viris, a i onih koji se trebaju cijepiti i steći imunitet”, rekao je Ramadan. Dodao je da Britanija cijepi velikom dinamika i da je do sada cijepljeno 13 milijuna ljudi, a do sredine veljače očekuju da će cijepiti oko 15 milijuna i time bi procijepili svu ugroženu skupinu. Kad je riječ o AstraZenecinom cjepivu Ramadan je rekao da je ono jednako učinkovito kao i druga cjepiva, te da najnoviji podaci pokazuju da AstraZenecino cjepivo u svim dobnim skupinama štiti i stvara jednaki imunitet. “Najnovija klinička ispitivanja pokazuju da AstraZeneca stvara imunitet već nakon 20-ak dana u 76 posto slučajeva nakon prve doze, a nakon druge doze štiti i do 85 posto slučajeva.”

“U domovima za starije i nemoćne procijepili smo od 50 do 70 posto korisnika, što je jako dobro. Kada se uzme u obzir i broj onih koji su oboljeli, a to je oko 20 posto, u domovima za starije postignut je kolektivni imunitet”, rekao je epidemiolog Kolarić.

Plenković: ‘Treba nagraditi građane’

7:04 – Govoreći o mogućem popuštanju mjera, jučer je predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio da bi trebalo nagraditi građane. “Mislim da se ovim okolnostima treba nagraditi naše sugrađane koji su pokazali veliku dozu strpljenja i odgovornosti. Razmišljamo o nekoliko mogućih iskoraka koje ćemo sutra predstaviti na Vladi”, rekao je premijer, prenosi N1.

“U ovom trenutku razmišljamo, a sutra ćemo u dogovoru sa Stožerom poslati određene signale, o dvije domene – ugostiteljstvo i sport”, rekao je Plenković za Novu TV. Dodao je kako je “na stolu” to da se kafićima i restoranima omogući coffee to go, kao i “još neke stvari” oko sporta. “Bit će određenih signala s kojima bi mogli biti zadovoljni”, odgovorio je upitan znači li to da će se otvarati dvorane i teretane.

Nekoliko izvora iz Vlade kazalo je za Jutarnji list kako je najizglednije da će od ponedjeljka biti otvoreni fitness-centri i teretane, a kafićima će biti omogućeno prodavanje kave za van.

Slovenija bi željela koristiti sva raspoloživa cjepiva

7:03 – Slovenija je u mjesec i pol dana cijepljenja protiv covida-19 do sada zaštitila dva posto stanovništva, a premijer Janez Janša napisao je na Twitteru da bi bila spremna nabaviti i druga raspoloživa cjepiva, uz ona koja već koristi, ali samo ako ih odobri europski regulator za lijekove. “U Sloveniji ćemo koristiti sva cjepiva protiv covida-19 koja kao učinkovita i sigurna dobiju odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA), uključujući odobrenje nacionalnog regulatora, pa i ruska, indijska i kineska”, objavio je slovenski premijer na svom Twitter profilu.

Njegova vlada u srijedu je objavila da je u proteklih mjesec i pol dana otkad traje cijepljenje protiv covida-19 imunizirala dva posto populacije, a do kraja mjeseca planira taj postotak povećati na pet posto, odnosno cijepiti oko 100 tisuća ljudi. Do ovog tjedna Slovenija je za cijepljenje koristila cjepiva Pfizer-BioNTecha i Moderne, a početkom ovog tjedna započelo je cijepljenje i cjepivom AstraZenece. Sva su ta cjepiva osigurana u okviru zajedničkih nabava preko Europske komisije i imaju odobrenje EMA-e koja je u srijedu priopćila da proizvođač ruskog cjepiva Sputnjik V još nije podnio zahtjev za odobrenje u EU.

Slovačka pooštrava pravila karantene za putnike

7:02 – Oni koji putuju u Slovačku morat će dodati još 14 dana u svoj plan puta jer vlada uvodi obaveznu dvotjednu karantenu. Razlog za tu mjeru, koja stupa na snagu u ponedjeljak, uglavnom je južnoafrički soj virusa, rekao je u srijedu ministar zdravstva Marek Krajci. Ta varijanta virusa pojavila se u susjednoj Austriji. Ljudi koji putuju na posao preko granice izuzeti su iz te mjere. Oni samo moraju pokazati negativan test na covid-19.

Slovačka je prošla kroz prvi val pandemije bolje od većine drugih zemaljaj Europske unije. Međutim, od listopada je broj zaraza i potvrđenih smrti od posljedica koronavirusa dramatično skočio. Stručnjaci upozoravaju na mogući kolaps zdravstvenog sustava. Slovačka je sada jedna od najteže pogođenih zemalja u Europi. Do srijede je broj potvrđenih slučajeva zaraze u zemlji od 5,5 milijuna stanovnika narastao na 269.000, a više od 5500 ljudi je umrlo.

Protiv covida cijepljeno više od 13 milijuna Britanaca

7:01 – Više od 13 milijuna ljudi u Britaniji dosad je primilo prvo dozu cjepiva protiv covida-19, izjavio je premijer Boris Johnson u srijedu u Londonu. Vlada je na putu da ispuni cilj koji si je zadala, a to je da 15 milijuna ljudi primi prvu dozu cjepiva do sredine veljače, piše Reuters. Oko 520.000 Britanaca već je primilo drugu dozu. U Engleskoj je cijepljena svaka četvrta odrasla osoba.

Broj novih zaraza zabilježenih u srijedu bio je nešto veći od 13.000, a umrlo je više od tisuću ljudi. Obje stope su u padu. Sedmodnevna stopa incidencije, odnosno broj novih zaraza na 100.000 stanovnika u tjedan dana sada je oko 190. Znanstveni savjetnik vlade Patrick Vallance izrazio je zadovoljstvo brojkama. Rekao je da je to najvažnije u borbi protiv novih sojeva koronavirusa.

U srijedu je zavod za javno zdravstvo Engleske, PHE, klasificirao varijantu posebice zaraznog britanskog soja virusa otkrivenu u Bristolu kao “varijantu koja izaziva zabrinutost”. Ona također ima karakteristike južnoafričke inačice, koja se povezuje sa smanjenim imunim odgovorom kod izliječenih ili cijepljenih ljudi. Sada je malo vjerojatnije da bristolska varijanta prouzročuje promijenjeni imuni odgovor. Je li to točno i kako to radi još treba razjasniti, rekao je Vallance.

Markotić: ‘Svi sojevi će prije ili kasnije doći u Hrvatsku’

7:00 – Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” Alemka Markotić rekla je u srijedu kako Hrvatska, kao i mnoge zemlje, priželjkuje da se britanski soj koronavirusa ne proširi, ali naglašava kako nije sve u našoj moći i da su bitne osnovne mjere koje propagiramo. “Virus ima svoje puteve i logiku, sve prepreke koje mi stavljamo, ne prati uvijek. Osnovne mjere koje propagiramo su bitne”, rekla je Markotić u Dnevniku HTV-a vezano za pojavu britanskog soja koronavirusa i o tome kako bi to utjecalo na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Upozorila je kako treba biti iznimno oprezan jer se britanski soj puno brže širi. “Prati se situacija. Nagli porast ima nekoliko država – Irska, Portugal, Slovačka, vidjeli ste kako to izgleda i kod nas u Varaždinu i Čakovcu. Pratit ćemo situaciju, bitno je dodatno sekvencirati tamo gdje se pojavi grupiranje veće broja pozitivnih, uzimati podatke. Iznimno je važno da ljudi koji dolaze iz zemalja gdje je dokazana britanska varijanta, kažu to svom liječniku kada idu na bris”, rekla je.

Markotić je naglasila kako je prednost što smo svjesni postojanja virusa u našoj okolini. Ono što je možda povoljnije, da to razdoblje što dulje održavamo bez velikih brojeva. Što više idemo prema proljeću, veća je šansa da ti brojevi budu nižu, kazala je. Markotić napominje kako će svi sojevi koronavirusa koji kruže svijetom, pa tako i južnoafrički, prije ili kasnije doći u Hrvatsku. “Povoljno je to što se južnoafrički nije u znatnijem broju proširio Europom, no to ne znači da ne trebamo biti oprezni i pratiti mutante. … Ako budemo sreće možda će se pojaviti mutanti koji će se sporije širiti, izazivati blaže oblike. Sve su opcije na stolu, rekla je.

Referirala se i na procjene učinkovitost cjepiva na novim sojevima. Govoreći o studiji koja je pokazala kako cjepivo AstraZenece nije učinkovito na južnoafričkom soju, Markotić je rekla da su potrebne dodatne studije . “Nije još ni za druga cjepiva jasno koliko će štititi od južnoafričke varijante; imamo premalo podataka s obzirom na to da nemamo puno ljudi koji su inficirani tim sojem, a nije se počelo ni cijepiti. Bolje podatke ćemo možda imati tek nakon mjesec do dva dana”, dodala je.

Hrvatska će do 1. travnja dobiti oko 600.000 doza cjepiva. No to i dalje nije dovoljno, napomenula je. “Hrvatska ima veliki broj rizičnih i starijih osoba, kao i onih s kroničnim bolestima, skoro 1,700.000 ljudi, što je velik dio populacije. To je vjerojatno i razlog što smo u ovom valu imali dosta veliku visoku smrtnost i teže kliničke oblike. Nakon pesimističnih vijesti, mislim da se Europa polako izborila za sebe. Danas dobivamo optimističnije vijesti da bi i AstraZeneca u kraćem razdoblju mogla distribuirati velike količine, najavljeno je da bi moglo nešto i za Pfizer biti, više nego što smo očekivali zadnjih dana. Sve optimističnije zvuči”, zaključila je Markotić.