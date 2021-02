HOĆE LI NAS PLENKOVIĆ DANAS ‘NAGRADITI’? Obećao je da bi trebao predstaviti moguća popuštanja u dvije domene

Jučer je u protekla 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 577 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva ukupno 2596

U Hrvatskoj je 1055 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 92

Ukupno je preminulo 5238 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 107.442.496 slučajeva zaraze

Oporavilo se 79.380.430, a umrlo 2.352.172

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Plenković: ‘Treba nagrtaditi građane’

7:04 – Govoreći o mogućem popuštanju mjera, jučer je predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio da bi trebalo nagraditi građane. “Mislim da se ovim okolnostima treba nagraditi naše sugrađane koji su pokazali veliku dozu strpljenja i odgovornosti. Razmišljamo o nekoliko mogućih iskoraka koje ćemo sutra predstaviti na Vladi”, rekao je premijer, prenosi N1.

“U ovom trenutku razmišljamo, a sutra ćemo u dogovoru sa Stožerom poslati određene signale, o dvije domene – ugostiteljstvo i sport”, rekao je Plenković za Novu TV. Dodao je kako je “na stolu” to da se kafićima i restoranima omogući coffee to go, kao i “još neke stvari” oko sporta. “Bit će određenih signala s kojima bi mogli biti zadovoljni”, odgovorio je upitan znači li to da će se otvarati dvorane i teretane.

Slovenija bi željela koristiti sva raspoloživa cjepiva

7:03 – Slovenija je u mjesec i pol dana cijepljenja protiv covida-19 do sada zaštitila dva posto stanovništva, a premijer Janez Janša napisao je na Twitteru da bi bila spremna nabaviti i druga raspoloživa cjepiva, uz ona koja već koristi, ali samo ako ih odobri europski regulator za lijekove. “U Sloveniji ćemo koristiti sva cjepiva protiv covida-19 koja kao učinkovita i sigurna dobiju odobrenje Europske agencije za lijekove (EMA), uključujući odobrenje nacionalnog regulatora, pa i ruska, indijska i kineska”, objavio je slovenski premijer na svom Twitter profilu.

Njegova vlada u srijedu je objavila da je u proteklih mjesec i pol dana otkad traje cijepljenje protiv covida-19 imunizirala dva posto populacije, a do kraja mjeseca planira taj postotak povećati na pet posto, odnosno cijepiti oko 100 tisuća ljudi. Do ovog tjedna Slovenija je za cijepljenje koristila cjepiva Pfizer-BioNTecha i Moderne, a početkom ovog tjedna započelo je cijepljenje i cjepivom AstraZenece. Sva su ta cjepiva osigurana u okviru zajedničkih nabava preko Europske komisije i imaju odobrenje EMA-e koja je u srijedu priopćila da proizvođač ruskog cjepiva Sputnjik V još nije podnio zahtjev za odobrenje u EU.

Slovačka pooštrava pravila karantene za putnike

7:02 – Oni koji putuju u Slovačku morat će dodati još 14 dana u svoj plan puta jer vlada uvodi obaveznu dvotjednu karantenu. Razlog za tu mjeru, koja stupa na snagu u ponedjeljak, uglavnom je južnoafrički soj virusa, rekao je u srijedu ministar zdravstva Marek Krajci. Ta varijanta virusa pojavila se u susjednoj Austriji. Ljudi koji putuju na posao preko granice izuzeti su iz te mjere. Oni samo moraju pokazati negativan test na covid-19.

Slovačka je prošla kroz prvi val pandemije bolje od većine drugih zemaljaj Europske unije. Međutim, od listopada je broj zaraza i potvrđenih smrti od posljedica koronavirusa dramatično skočio. Stručnjaci upozoravaju na mogući kolaps zdravstvenog sustava. Slovačka je sada jedna od najteže pogođenih zemalja u Europi. Do srijede je broj potvrđenih slučajeva zaraze u zemlji od 5,5 milijuna stanovnika narastao na 269.000, a više od 5500 ljudi je umrlo.

Protiv covida cijepljeno više od 13 milijuna Britanaca

7:01 – Više od 13 milijuna ljudi u Britaniji dosad je primilo prvo dozu cjepiva protiv covida-19, izjavio je premijer Boris Johnson u srijedu u Londonu. Vlada je na putu da ispuni cilj koji si je zadala, a to je da 15 milijuna ljudi primi prvu dozu cjepiva do sredine veljače, piše Reuters. Oko 520.000 Britanaca već je primilo drugu dozu. U Engleskoj je cijepljena svaka četvrta odrasla osoba.

Broj novih zaraza zabilježenih u srijedu bio je nešto veći od 13.000, a umrlo je više od tisuću ljudi. Obje stope su u padu. Sedmodnevna stopa incidencije, odnosno broj novih zaraza na 100.000 stanovnika u tjedan dana sada je oko 190. Znanstveni savjetnik vlade Patrick Vallance izrazio je zadovoljstvo brojkama. Rekao je da je to najvažnije u borbi protiv novih sojeva koronavirusa.

U srijedu je zavod za javno zdravstvo Engleske, PHE, klasificirao varijantu posebice zaraznog britanskog soja virusa otkrivenu u Bristolu kao “varijantu koja izaziva zabrinutost”. Ona također ima karakteristike južnoafričke inačice, koja se povezuje sa smanjenim imunim odgovorom kod izliječenih ili cijepljenih ljudi. Sada je malo vjerojatnije da bristolska varijanta prouzročuje promijenjeni imuni odgovor. Je li to točno i kako to radi još treba razjasniti, rekao je Vallance.

Markotić: ‘Svi sojevi će prije ili kasnije doći u Hrvatsku’

7:00 – Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” Alemka Markotić rekla je u srijedu kako Hrvatska, kao i mnoge zemlje, priželjkuje da se britanski soj koronavirusa ne proširi, ali naglašava kako nije sve u našoj moći i da su bitne osnovne mjere koje propagiramo. “Virus ima svoje puteve i logiku, sve prepreke koje mi stavljamo, ne prati uvijek. Osnovne mjere koje propagiramo su bitne”, rekla je Markotić u Dnevniku HTV-a vezano za pojavu britanskog soja koronavirusa i o tome kako bi to utjecalo na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Upozorila je kako treba biti iznimno oprezan jer se britanski soj puno brže širi. “Prati se situacija. Nagli porast ima nekoliko država – Irska, Portugal, Slovačka, vidjeli ste kako to izgleda i kod nas u Varaždinu i Čakovcu. Pratit ćemo situaciju, bitno je dodatno sekvencirati tamo gdje se pojavi grupiranje veće broja pozitivnih, uzimati podatke. Iznimno je važno da ljudi koji dolaze iz zemalja gdje je dokazana britanska varijanta, kažu to svom liječniku kada idu na bris”, rekla je.

Markotić je naglasila kako je prednost što smo svjesni postojanja virusa u našoj okolini. Ono što je možda povoljnije, da to razdoblje što dulje održavamo bez velikih brojeva. Što više idemo prema proljeću, veća je šansa da ti brojevi budu nižu, kazala je. Markotić napominje kako će svi sojevi koronavirusa koji kruže svijetom, pa tako i južnoafrički, prije ili kasnije doći u Hrvatsku. “Povoljno je to što se južnoafrički nije u znatnijem broju proširio Europom, no to ne znači da ne trebamo biti oprezni i pratiti mutante. … Ako budemo sreće možda će se pojaviti mutanti koji će se sporije širiti, izazivati blaže oblike. Sve su opcije na stolu, rekla je.

Referirala se i na procjene učinkovitost cjepiva na novim sojevima. Govoreći o studiji koja je pokazala kako cjepivo AstraZenece nije učinkovito na južnoafričkom soju, Markotić je rekla da su potrebne dodatne studije . “Nije još ni za druga cjepiva jasno koliko će štititi od južnoafričke varijante; imamo premalo podataka s obzirom na to da nemamo puno ljudi koji su inficirani tim sojem, a nije se počelo ni cijepiti. Bolje podatke ćemo možda imati tek nakon mjesec do dva dana”, dodala je.

Hrvatska će do 1. travnja dobiti oko 600.000 doza cjepiva. No to i dalje nije dovoljno, napomenula je. “Hrvatska ima veliki broj rizičnih i starijih osoba, kao i onih s kroničnim bolestima, skoro 1,700.000 ljudi, što je velik dio populacije. To je vjerojatno i razlog što smo u ovom valu imali dosta veliku visoku smrtnost i teže kliničke oblike. Nakon pesimističnih vijesti, mislim da se Europa polako izborila za sebe. Danas dobivamo optimističnije vijesti da bi i AstraZeneca u kraćem razdoblju mogla distribuirati velike količine, najavljeno je da bi moglo nešto i za Pfizer biti, više nego što smo očekivali zadnjih dana. Sve optimističnije zvuči”, zaključila je Markotić.