Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod, komentirao je uvođenje covid-potvrda u sustav školstva te napominje kako je mnogo problema oko toga.

"Moramo vidjeti koliki će biti broj onih koji nemaju potvrdu. Situacija se je poboljšala, ali je jako bitno da li je 65 ili 75 posto. I da je desetak tisuća (onih koji nemaju potvrdu), a više je, to bi izazvalo velike probleme u funkcioniranju škola. U strukovnim školama cijelo jedno usmjerenje ovisi o jednom nastavniku, to je samo jedan od problema", kazao je Stipić za N1.

Pitanje svih pitanja

I dalje se postavlja pitanje oko toga tko će provjeravati covid-potvrde jer domari, ravnatelji, spremačice i nastavnici već imaju svoje poslove.

"Zato smo se zalagali da nam se da više vremena. Kako vrijeme bude odmicalo to će se rješavati u hodu, samo bi bilo u redu da se ne ide u početku prestrogo. Potvrde će sigurno dati rezultata, ali hoće li nas dovesti do cilja, to je pitanje svih pitanja", smatra Željko Stipić.

"Znamo da su cjepiva u eksperimentalnoj fazi i zato nitko ne želi preuzeti odgovornost, čak ni za neželjene posljedice. Pokušavam reći kako ljudi opravdavaju svoj stav zašto se ne žele cijepiti. Jasno je da s obje strane postoji argumentacija. Ljude dodatno zbunjuje što nitko ne želi preuzeti odgovornost", kazao je.