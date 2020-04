HOĆE LI NAM COVID VIZE ZA TURISTE SPASITI SEZONU? To bi trebao biti dokaz da su preboljeli koronu, ali tu se krije zamka…

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je prije tri dana iznijela svoj stav u vezi potvrda o uminutetu – izričito su protiv, a razlog se krije u nepostojanju dokaza da se od COVIDA ne može oboljeti dva puta

Hubeij, kineska pokrajina poznata po tome što je s glavnim gradom pokrajine Wuhanom postala žarište koronavirusa, otvorila je svoja vrata turistima. No, oni nisu jedini jer je za turiste otvoreno i austrijsko skijalište Ischgl, gdje su se stotine, možda čak i tisuće osoba zarazile infekcijom Covid-19.

Zbog te poražavajuće činjenice skijalištu u Tirolu prijete milijunske tužbe, a kada će Hrvatska biti spremna za dočekivanje turista još se ne zna. Ono što jest poznato su takozvane COVID vize koje bi tu trebale odigrati ključnu ulogu. Kako javlja RTL, riječ je o vizama o stečenom imunitetu. Kako bi to trebalo funkcionirati? Tako što bi osoba napravila test, a ako rezultati pokažu da je preboljela koronu, osoba bi dobila potvrdu i mogla bi se vratiti na posao.

HRVAT ZAPOSLEN U AUSTRIJSKOM ŽARIŠTU KORONE: ‘Kolege i ja imamo simptome i smješteni smo u istoj kući. Šefovi su lagali, tužit ću ih!’

WHO protiv ideje COVID viza

Kako bi spasile posrnulo gospodarstvo, mnoge zemlje razmišljaju o uvođenju takvih potvrda, piše RTL. Ministar turizma Gari Cappelli je u ponedjeljak potvrdio da se o tako nečemu razmišlja i u Hrvatskoj jer smatra da bi taj potez vratio turiste na Jadran.

Inače, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je prije tri dana iznijela svoj stav u vezi takvih potvrda o uminutetu – izričito su protiv. Razlog se krije u nepostojanju dokaza da se od COVIDA ne može oboljeti dva puta. COVID viza za turiste ili pak certifikat za radnike dokumenti su koji bi i jednima i drugima pokazali da su zdravi. Ipak, takva logika je na klimavim nogama jer WHO smatra da to nije dobra ideja. S tim se slažu i domaći epidemiolozi.

“Ne postoje jasni znanstveni dokazi u ovom trenutku da osoba koja ima antitijela na koronavirus da ne može proširiti taj virus dalje. Profesorica Markotić je već više puta komunicirala s medijima i s javnosti da imamo ljude koji su 40 i više dana pozitivni na PCR testu. U ovom trenutku mi ne znamo odgovoriti jesu li zarazni ili ne”, objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

IDEJA KOJA BI MOGLA SPASITI TURISTIČKU SEZONU: Hoćemo li se sunčati na plažama i piti kave u kafićima izolirani pleksiglasom?

Certifikat kao psihološka sigurnost

Nepoznanice su to koje muče epidemiologe iz cijelog svijeta, osim onih u Čileu možda jer će država unatoč protivljenju WHO-a, uvesti takvu potvrdu. I dalje postavlja pitanje je li moguće koronavirus imati dva puta jer WHO je demantirao samog sebe da to nije moguće.

“Nema nikakvih dokaza da netko može dva puta oboljeti. Ono što postoji, postoji jako puno slučajeva da ljudi imaju virus, a nemaju nikakve simptome. Nije nemoguće da će ljudi u više navrata imati virus, a ne imati nikakve simptome., ali kažem oboliti i biti bolestan to još nitko do sada nije pokazao”, rekao je za RTL znanstvenik Gordan Lauc.

Upravo zato bi ta potvrdila ili COVID putovnica bila više psihološka sigurnost jer negativan nalaz od današnjeg dana ne mora vrijediti i sutra. No, trebat će godine istraživanja kako bi se utvrdilo štite li antitijela i one koje su preboljeli virus. Znanstvenik Lauc za RTL objašnjava da nema još uvijek dovoljno saznanja o tome koliko antitijela mora imati čovjek da bi bio zaštićen.

“Možete dobiti potvrdu da imate određenu količinu antitijela i ona vas zapravo ne štiti. Isto tako je moguće imati neka protutijela koja vas ne štite. U ovom trenutku nemamo podataka da znamo koja vas protutijela štite, a koja ne”, pojašnjava Lauc.

STRUČNJAK OBJASNIO ŠTO SE UPRAVO DOGAĐA S VIRUSOM, KADA SE POVLAČI I VRAĆA: ‘Sada je važna jedna poruka o koroni u Hrvatskoj’

‘Treba utvrditi da je sigurno za te turiste da putuju u Hrvatsku’

Zato se postavlja pitanje kako će svi ti Česi, Nijemci i Slovaci dolaziti ovo ljeto na “brčkanje” u Jadranu. Tko ili što će biti zadužen za spašavanje sezone u Hrvatskoj? Ipak ne COVID viza nego riječ epidemiologa.

“Jedini scenarij za koji ja mislim da je moguć je taj da se epidemiološka struka u Hrvatskoj i epidemiološka struka u zemljama koje su nama važna i bitna emitivna tržišta na neki način dogovore i utvrde da je sigurno za te turiste da putuju u Hrvatsku, odnosno da je Hrvatima koji će biti domaćini sigurno primati turiste iz takvih zemalja (…) Prije dva mjeseca koronavirus je bio nešto što se događa tamo negdje u Kini, tako da dva mjeseca u nekom pozitivnom scenariju je to dosta i mislim da ćemo odraditi jedan dio sezone”, kazao je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.

Zbog toga što domaći turisti čine tek oko 10 posto ukupnog turističkog prometa u Hrvatskoj, ne mogu spasiti sezonu. Ipak, ljeto sa sobom nosi optimizam pa dok se turisti budu kupali i sunčali na Jadranu, epidemiolozi će smišljati jesensku strategiju borbe protiv koronavirusa.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE NA SNAZI GODINU DANA? Markotić odgovorila i hoće li ljeto smanjiti zarazu: ‘Ne treba se previše nadati…’