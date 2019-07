HOĆE LI MLADI UISTINU PROFITIRATI? Evo koliko će vam novca godišnje donijeti dodatne neoporezive naknade

Svi radnici će na godišnjoj razini uz ove nove neoporezive dodatke moći dobiti novih cca 8.700 kuna, plus dodatak za smještaj i hranu

Po informacijama koalicijskih partnera, prihodi državnog proračuna izdašno rastu i to znatno iznad gospodarskog rasta, piše Novac.hr. Zato su oni i iznijeli zahtjeve za dodatnim poreznim rasterećenjem iznad predviđenih 3,7 milijardi kuna. Nova rasterećenja su stigla te ih je prošli tjedan na pressici predstavio ministar financija Zdravko Marić.

Neki su ove dijelove financijske reforme dočekali na nož kritizirajući da su nove odredbe diskriminatorne prema starijim radnicima, ali neki su i slavili, primjerice radnici stari do 30 godina kao i oni do 25. No, koliko će zbog novih neoporezivih naknada zapravo profitirati radnici i koliku cifru mogu očekivati na kraju godine? Detaljan izračun napravio je portal Novac.hr sa zaključkom da će radnik u prosjeku s novim rasterećenjem godišnje dobiti 8.500 kuna.

MINISTAR NAŠAO PROSTOR ZA NOVO RASTEREĆENJE GRAĐANA: Mladi će biti potpuno oslobođeni poreza na dohodak, ali ima caka

Cvate rast prihoda

Direktor Arhivanalitike i urednik Ekonomsko Laba, Velimir Šonje, u svom nedjeljnom tekstu ustvrdio da “prihodi i rashodi naše države cvatu kao rijetko kada u povijesti”. Kazao je i da su rashodi središnje države u prvih pet mjueseci ove godine veći za 10 posto za razliku za isto razdoblje prošle godine.

“EU projekti sada imaju važnu ulogu i oni ‘vuku’ ukupne prihode i rashode, ali i na prihodnoj strani, kada se isključi priljev iz proračuna EU, vidi se kako su ranija rasterećenja u poreznom dijelu bila slabašna: porezni prihodi i dalje bujaju kao gljive poslije kiše, mnogo brže od BDP-a i bruto dodane vrijednosti. Tako su u prvih pet mjeseci ove u odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine porezni prihodi središnje države rasli za fantastičnih 8,5 posto, od toga porez na dobit 8,3 posto, a PDV 9,1 posto. Brojke su to koje objašnjavaju sve naše ‘porezne reforme’: nitko prije i nitko nakon dvojca Zdravko Marić – Andrej Plenković nije imao i neće imati takve sreće da živi u vremenu kada može s jedne strane zadovoljavati apetite bujajućeg javnog sektora, a s druge strane provoditi ‘poreznu reformu’ koja u konačnici dovodi do očuvanja odnosa prihoda od poreza i doprinosa i BDP-a, i smanjenja omjera javnog duga i BDP-a”, napisao je Šonje u svom osvrtu na trenutnu proračunsku situaciju i promjene u poreznom sustavu.

VEĆE PLAĆE ZA MLADE UZBURKALE DUHOVE: ‘Diskriminacija! Što kada navrše 26 ili 31 godinu? Ta mjera ih neće zadržati u Hrvatskoj!’

Marić navodi da podaci kojima barata Šonje nisu točni

Ministar financija Zdravko Marić opovrgava Šonjine tvrdnje i kaže da su podaci netočni. “Kamo sreće da su te informacije točne. Ne mogu kazati kako prihodi ne rastu po solidnoj stopi, ali ne po ovakvim koje ste naveli”, kazao je ministar za Novac.hr. Marić je najavio da će u četvrtak na sjednici Vlade iznijeti konkretne brojke o stanju državnog proračuna u prvih sedam mjeseci. Tada će biti predstavljene i proračunske smjernice.

Marić je kazao da bi bio iznimno sretan da proračun dopušta još više poreznog rasterećenja od spomenutih 3,7 milijardi kuna, no da proračunske obveze u ovoj godini to ne dopuštaju. Ministar dodaje kako je povećanjem broja i vrsta neoporezivih prihoda pokušao poslodavcima omogućiti isplatu dodatnih prihoda radnicima, baš kao što je to prošle godine omogućeno povećanjem neoporezive naknade za rezultate rada do 5.000 kuna godišnje i prigodne nagrade (poput božićnica, naknada za godišnji odmor…) do 2.500 kuna godišnje. Zbog te dvije naknade radnici su dobili preko 1,2 milijarde kuna neto. To je potaknulo Marića da i ove godine uvede nekoliko dodatnih sličnih neoporezivih naknada na plaću.

“Ministarstvo će pratiti i periodično kontrolirati razinu isplaćenih svih neoporezivih naknada i eventualne zlouporabe njihove isplate ili nezakonito korištenje tih instrumenata” odgovorio je Marić na pitanje hoće li Ministarstvo financija kontrolirati isplatu takvih naknada. Ovisno o tome kakvi budu rezultati tih kontrola, ministarstvo će predlagati korekcije modela i razine neoporezivih naknada. Neoporezive naknade u okviru poreza na dohodak, koje će stupiti na snagu 2020. (a neke već ove godine), odnose se na porezno oslobođen trošak smještaja i prehrane za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije ili novčana naknada za smještaj i hranu od 5.000 kuna. To se odnosi i na naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2500 kuna kao i troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije (vrtić), povećanje neoporezivog iznosa dnevnica za službena putovanja sa 170 na 200 kuna, te troškovi dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije.

VLADA PREDSTAVILA POREZNU REFORMU: Poskupljuju cigarete, sokovi i alkohol; PDV na hranu za ugostitelje pada na 13 posto

Mladi radnici na kraju godine mogu profitirati do 19.000 kuna

Na godišnjoj razini, nove neoporezive naknade uz plaću mogu iznositi oko 8.500 kuna. Ako se tome pridoda šest dnevnica za službena putovanja godišnje, tada cifra raste na 8.700 kuna godišnje. Skupa s 7.500 kuna od prošle godine, neto iznosti 16.200 kuna, a kada se od toga oduzme trošak za smještaj i hranu, to je onda cifra od 11.200 kuna godišnje. Marić je svjestan da poslodavci mogu tim mjerama manipulirati na više načina pa zbog toga poručuje kako će se sve takve mjere kontrolirati i da će se na sve zloporabe reagirati koliko je to institucionalno moguće.

Svi radnici će na godišnjoj razini uz ove nove neoporezive dodatke moći dobiti novih cca 8.700 kuna, plus dodatak za smještaj i hranu. Ako radnik ima do 25 godina i bruto plaću od 8500, tada će mu nove porezne mjere donijeti 850 kuna više mjesečno, što godišnje čini 10.200 kuna. Uz nove neoporezive dodatke, moći će godišnje dobiti 19.000 kuna više nego ranije. U slučaju da radnik ima između 26 i 30 godina, tada će mu nove izmjene poreza na osobni dohodak donijeti mjesečno 425 kuna veću plaću, što godišnje čini 5.100 kuna.

MARAS PORUČIO MINISTRU MARIĆU: ‘Poreznim rasterećenjem treba obuhvatiti sve dobne skupine’