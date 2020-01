HOĆE LI MILANOVIĆ NA INAUGURACIJI REĆI ‘TAKO MI BOG POMOGAO’? Šef njegovog ureda otkriva detalje ceremonije

Na pitanje hoće li Milanović na inauguraciji nositi lentu i poljubiti hrvatsku zastavu, kao što su to učinili Franjo Tuđman i Kolinda Grabar Kitarović, Miljenić je podsjetio da je sam Milanović već rekao da lentu neće nositi te da će se sve drugo ‘vidjeti na ceremoniji’

Novoizabrani predsjednik Republike Zoran Milanović odlučio je da njegova inauguracija ne bude na Markovom trgu, nego na Pantovčaku, u samim Predsjedničkim dvorima. Šef Milanovićevog izbornog stožera, a sada i šef Ureda predsjednika, Orsat Miljenić, kazao je tim povodom za televiziju N1 da je “Ustavom i zakonom propisano samo da se prisega daje pred predsjednikom Ustavnog suda”.

“Dalje je sve na viziji izabranog predsjednika, kako on vidi svoj ulazak u posao. Nije još definirano tko će sve biti na inauguraciji, ali bit će realtivno uzak krug osoba, osobe iz Vlade, užeg kabineta, predsjedništva Sabora, načelnik glavnog stožera, predsjednik Vrhovnog suda, obitelj, ljudi iz stožera i aktualna predsjednica. To je manje-više to za sada. Ne zna se još u kojem će dijelu Pantovčaka biti inauguracija, ali to je tehnička stvar”, rekao je Miljenić.

‘Pozivnice stranim dužnosnicima nisu otišle’

Dodao je da na inauguraciju neće biti pozvani strani dužnosnici, kao što je do sada bila praksa.

“Nikakve pozivnice stranim dužnosnicima nisu otišle, jer nismo to komunicirali. To odlučuje izabrani predsjednik, no u mnogim zemljama ne pozivaju se strani dužnosnici na inauguraciju. Do sada su bili pozivani, to je bila lijepa praksa, ali sada se uvodi nova praksa, da se ne pozivaju. Jednostavno je izabrani predsjednik odlučio imati ovakvu inauguraciju. Mi smo premlada zemlja da bi imali neku fiksnu tradiciju, ali u većini zemallja inauguracija ovisi o onome tko je izabran predsjednik, on odlučuje kako će to biti”, rekao je Miljenić za N1.

Na pitanje hoće li Milanović na inauguraciji nositi lentu i poljubiti hrvatsku zastavu, kao što su to učinili Franjo Tuđman i Kolinda Grabar Kitarović, Miljenić je podsjetio da je sam Milanović već rekao da lentu neće nositi.

“A drugo što će se događati u ceremoniji ćete vidjeti. Što se tiče troška inauguracije, ne znam koliki je, no ne vidim nikakav izvanredni trošak. Ona će se odviti u radnom vremenu ljudi koji će tamo biti, u radnom prostoru, ne vidim neki poseban trošak. Razgovarat ćemo i o financijskom aspektu poslovanja ureda, ali za sada o tome nismo razgovarali. Treba vidjeti na kojoj je to stavci, koja je moguća namjena – o tom potom”, kazao je Miljenić odgovarajući na pitanje koliko će biti potrošeno od 650.000 kuna iz proračuna aktualnog Ureda predsjednice RH predviđenih za inauguraciju.

Što se tiče rečenice “Tako mi Bog pomogao” u tekstu svečane prisege te hoće li je Milanović izgovoriti, Miljenić je kazao da će se to “vidjeti tijekom ceremonije” te da je Milanović legalist i “što piše u zakonu, piše u zakonu”.

‘Bit će to decentna, primjerena svečanost’

Odluka izabranog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da njegova inauguracija bude samo s nužnim uzvanicima u Uredu predsjednika na Pantovčaku, umjesto velike svečane ceremonije na Markovu trgu kao što je bilo u slučaju njegovih prethodnika, među saborskim zastupnicama izazvala je u petak oprečne reakcije. SDP-ov Joško Klisović, Milanovićev blizak suradnik, smatra da će to biti “decentna, primjerena svečanost” tom trenutku i činu preuzimanja predsjedničke dužnosti.

“Predsjednik je htio poslati poruku hrvatskim građanima da nije tamo samo zbog ceremonijala, nego zbog obavljanja posla. Ceremonijal je sastavni dio njegova posla, ali svest ćemo ga na minimum jer se od njega u ovoj državi ne živi”, izjavio je Klisović.

“Izabrali smo predsjednika sa stavom. Predsjednik ima svoj stav i javno ga je u jučerašnjem intervjuu (Novoj TV) komunicirao. Njegova predizborna obećanja ostvaruju se već u prvim potezima”, ocijenio je Klisović.

HDZ-ov politički tajnik Ante Sanader kratko je komentirao da je to odluka izabranog predsjednika. “Narod je izabrao predsjednika i dao mu ovlasti da odluči o tome”, rekao je.

‘Pokazuje da će biti pristojan predsjednik’

GLAS-ovoj Anki Mrak Taritaš inauguracija na Pantovčaku je odlična ideja.

“Kroz cijelu kampanju predsjednik Milanović je pokazivao da želi biti normalan, pristojan predsjednik, da ne želi estradizaciju te uloge i pompu. To je izuzetno dobro jer tako već prvim potezom pokazuje da će biti pristojan predsjednik koji će predstavljati Hrvatsku u onom dijelu gdje mu je uloga i zadaća, što je već i najavio, a inauguracija je prvi stvarni čin kojim pokazuje ‘ja ću biti takav’ “, ustvrdila je Mrak-Taritaš.

Nikola Grmoja iz Mosta kazao je da, ako predsjednika biramo neposredno na izborima, on bi trebao imati veće ovlasti, a onda bi ta inauguracija trebala biti svečani čin.

“Ako želimo predsjednika bez ovlasti, koji se bira u Hrvatskom saboru, onda je ovakav način inauguracije primjeren. A ako vam je netko dao toliko povjerenje na neposrednim izborima, onda bi to trebao biti svečani čin. Hrvatska treba odlučiti kakvog predsjednika zapravo želi“, poručio je Grmoja.

HNS-ov Milorad Batinić kazao je da skromnost jest vrlina, međutim, dodao je, Hrvatska je parlamentarna država i ne bi imao ništa protiv da je inauguracija na Markovu trgu, kao i do sada. Dodao je kako je pitanje forme nekima važnije, nekima manje važno, ali da je zapravo svejedno.

