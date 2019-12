HOĆE LI LJUBITELJI SNIJEGA DOĆI NA SVOJE? ZORAN VAKULA NAJAVIO: Božić bijeli? Razočarat će se tko želi!

Ljubitelji snijega neće biti presretni jer pahulja, sudeći prema prognozi, neće biti u nizinama

Kakvo nas vrijeme očekuje za predstojeće blagdane? Ljubitelji snijega neće biti presretni jer pahulja, sudeći po prognozi, neće biti u nizinama. Tako HRT-ov meteorolog Zoran Vakula najavljuje da će Badnjak tijekom dana biti većinom suh, pa i barem djelomice sunčan, u nekim nizinama unutrašnjosti uz jutarnju magla i slab mraz, ali će navečer mjestimice vjerojatno pasti malo kiše – najprije na sjevernom Jadranu i u gorju, prema ponoći i jutru i u drugim krajevima. U gorju je moguć i slab snijeg.

I tijekom Božića i blagdana svetoga Stjepana neće biti sasvim suho, ali će oborine – gdje i kada ih bude – biti većinom slabe i kratkotrajne. Uostalom, snijeg je tijekom božićnih blagdana u nizinama Hrvatske ionako relativno rijetko… Ni vjetar ne bi smio stvarati velike probleme, osim vjerojatno podno Velebita, gdje će od četvrtka puhati povremeno jaka bura s olujnim udarima. Bit će i dalje relativno toplo, ali uz temperaturu zraka ipak bližu prosječnoj nego prošlih dana.

Utorak hladniji s mrazom, ali pretežno suh

U utorak će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano, ali još i relativno vjetrovito, osobito u noći, kada će mjestimice puhati i jak sjeverozapadnjak. Vjetar će danju oslabjeti, a temperatura porasti do 10 °C, prognozira DHMZ-ova meteorologinja Petra Mikuš Jurković. No navečer prolazno će biti više oblaka, pa može pasti i malo kiše. I u središnjoj Hrvatskoj u Badnjoj noći može biti samo slabe, prolazne kiše, a danju će prevladavati sunčano. Jutro hladnije, ponegdje uz moguć slab mraz, ali i maglu.

Magle će biti i po kotlinama Like i Gorskog kotara, gdje će se ujutro mjeriti temperaturni “minusi”. U gorju i na sjevernom Jadranu sunčanije će biti u prvom dijelu dana, a zatim više oblaka, iz kojih je navečer moguće vrlo malo kiše, u najvišem gorju i snijega. Dnevna temperatura do 8 °C u gorju te između 11 i 14 °C na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji ponegdje i 15 °C. Danju većinom sunčano, uz umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, prema otvorenom moru još ponegdje i jak. No prema kraju dana uz prolazno više oblaka mjestimice može pasti i malo kiše. Podjednako i na jugu Hrvatske, gdje će danju biti obilje sunčanog vremena. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz umjereno valovito more, prema otvorenom moru ponegdje i valovito.

U nastavku tjedna većinom hladnije, ponegdje slabe oborine

Na Jadranu će na Božić i blagdan svetog Stjepana prevladavati sunčano, a od petka uz više oblaka raste vjerojatnost za promjenjivije vrijeme. Umjeren sjeverozapadnjak okrenut će na buru, podno Velebita i jaku, u četvrtak moguće i s olujnim udarima. Postupno će biti hladnije.

I u unutrašnjosti će za blagdane biti stabilnije i sunčanije, ali ne i posvuda sasvim suho. No mjestimične oborine bit će slabe i kratkotrajne. Vjerojatnost za nešto češće i rasprostranjenije, ali i dalje slabe – raste u dane vikenda kad je poneka pahulja moguća i u nizinama. Temperatura zraka bit će u padu pa će jutra na kopnu biti uz mjestimice slab mraz”, prognozira Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.