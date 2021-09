Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u ponedjeljak je i formalno postao član Domovinskog pokreta, a u utorak je najavio da će se kandidirati za predsjednika stranke. Tim potezom, stranka koja je ljetos imala velika previranja u svojim redovima konačno bi trebala malo stati na noge, ali i dobiti predsjednika.

To je mjesto, podsjetimo, upražnjeno od naprasnog odlaska Miroslava Škore, koji se nakon razlaza priključio saborskom Klubu zastupnika Hrvatskih suverenista gdje će nastaviti djelovati zajedno sa svojom sestrom koja je također napustila Domovinski pokret.

U mladosti je bio uspješan sportaš

Ivana Penavu ljudi većinom znaju kao vukovarskog gradonačelnika, koji je nekoć bio u HDZ-u. Na čelo Vukovara dolazi 2014. godine kada je pobijedio na izvanrednim izborima. Zbog neslaganja s politikom Andreja Plenkovića, ali i smjerom kojim HDZ ide, Penava izlazi iz HDZ-a te osniva svoju stranku s kojom je osvojio još jedan mandat na čelu Vukovara.

U medijskim istupima Penava gotovo uvijek djeluje jako ozbiljno, ponekad čak i strogo. No, privatno, kažu nam, nije takav. Prije godinu dana, imala sam prilike s njim napraviti jedan opušteniji intervju, u kojem je Penava otkrio da voli puno čitati te da kod kuće ima veliku zbirku knjiga. Među omiljenijim knjigama su mu one filozofske i religijske tematike, no kako je kazao, „ne odbija niti jedno štivo“.

U mladosti je bio uspješan sportaš, bavio se veslanjem, a upravo ga je taj sport odveo na Kineziološki fakultet gdje je stekao zvanje profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Prije nego se bacio u političke vode, radio u školi gdje je prvo bio profesor, a potom i ravnatelj. U spomenutom intervjuu, priznao je da mu ponekad fale i kolektiv i učenici i ambijent te da je za njega posao profesora „divan posao“.

Pod medijsko povećalo došao je 2020. godine kada je propao projekt koji je Penava gurao, a o kojem je pisao Telegram.

Riječ je o neboderu od 36 katova u sklopu kojeg bi se nalazio i Hotel Hilton, a koji je trebao niknuti na mjestu devastiranog i ruševnog Hotela Dunav u Vukovaru. Taj je projekt neslavno završio jer su konzervatori odbili Hilton te 36 katova usred Vukovara. Mediji su početkom ove godine pisali i o spornim zemljištima u čiju je kupnju bio upleten njegov otac.

Poziciju treba iskoristiti za boljitak Vukovara

Već i ranije, Penava je bio etiketiran kao jedan od onih ljudi koji bi mogli postati „lideri desnice“, a ta se priča s njegovim učlanjenjem u Domovinski pokret ponovo aktualizirala. Nakon što je objavio da će se kandidirati za predsjednika stranke, ponovo se otvorilo isto pitanje: Je li Ivan Penava novi lider desnice?

Bivši SDP-ovac te aktualni predsjednik Gradskog vijeća grada Vukovara Željko Sabo, s kojim Penava blisko surađuje od ovogodišnjih lokalnih izbora, kaže da na to pitanje odgovor mora dati – desnica. "To će desnica odlučiti“, kaže nam Sabo.

"Ono što ja očekujem kao predsjednik gradskog vijeća, da svoju poziciju, ukoliko bude izabran pokuša iskoristiti za dobrobit grada Vukovara i da će pokušati realizirati projekte za razvoj Vukovara i našeg kraja“, govori Sabo.

Na pitanje hoće li Penava moći uspješno vladati situacijom i u stranci, ali i u gradu, Sabo kaže da je i on bio u sličnoj situaciji u vrijeme kada je bio gradonačelnik, jer je tada obnašao i funkciju saborskog zastupnika.

"Zagreb mi je bio pozicija i koju sam imao gdje sam dogovarao projekte koje treba realizirati za Vukovar, nadam se i da će njegov boravak u zagrebu biti isto to“, veli nam, pa nadodaje da uz dobre suradnike koje ovdje u Vukovaru on ima, i s timom ljudi koji su posložili, ne očekuje nikakvih problema oko upravljanja gradom.

Krivo postavljena teza oko lidera desnice

S Ivanom Penavom svojevremeno je usko surađivao i Marijan Pavliček, saborski zastupnik Hrvatskih suverenista. U prošlom mandatu, Pavliček je bio Penavin zamjenik.

Na pitanje vidi li on Ivana Penavu kao budućeg lidera desnice, Pavliček kaže da je u ovom momentu krivo postavljena teza da će netko biti lider desnice.

"Što se tiče desnice, mislim da se vrijeme stvaranja lidera pokazalo kao promašaj. Desnica se mora okupiti oko ideje i svi moraju zatomiti svoja ega“, kaže nam Pavliček.

Nadodaje da su Suverenisti u tom smislu krenuli, jer će uskoro imati "povijesni presedan gdje će se četiri stranke ugasiti i djelovati kao jedna", odnosno kao Hrvatski suverenisti.

Što se tiče Penave, Pavliček kaže da su 7 godina korektno surađivali, a da su njihove dvije opcije i sada u Vukovaru na vlasti. Na pitanje smatra li da će Penava moći voditi stranku i grad, Pavliček smatra da treba biti realan te da mu neće biti lako.

Zanimljivi su i odnosi Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta trenutno. Oni su, najblaže rečeno, zategnuti, posebice sada kada je Škoro iz kluba DP-a prešao u klub Hrvatskih suverenista. Ivan Penava na novinarsko pitanje o Škori u utorak je odgovarao prijateljskim tonom, ne želeći ulaziti u dubinu problema na relaciji Miroslav Škoro – Domovinski Pokret.

No, to se ne može reći za Škoru koji se nakon toga oglasio na svojem Facebook profilu, kazavši da „svatko tko je ostao s tom ekipom ili im se pridružuje i pristaje biti njihova marioneta (op.a. Domovinskim pokretom), isti je kao i oni. S takvima ne želim imati posla i dok su s njima, nemaju me pravo zvati prijateljem“.

Na pitanje kakvi će odnosi biti ako na čelo stranke zasjedne Penava, Pavliček nije želio prejudicirati.

"Vrijeme će pokazati u kojem će smjeru ići neki odnosi. Trenutno nemamo nikakvih odnosa“, kaže Pavliček, pojašnjavajući da je sve krenulo nizbrdo kada je vrhuška DP-a zabranila koaliranje na lokalnim izborima na svim razinama sa Hrvatskim suverenistima.

"Mi se držimo naše krilatice da zajedništvo nema alternative, i nastavit ćemo se toga držati“, zaključuje Marijan Pavliček u razgovoru za Net.hr.

Puno puta bio je isključiv

Politički analitičar Tomislav Stipić smatra da Penava nije i neće biti lider desnice. "Penava se po meni jednim dijelom pokazao kao oportunist, jer odmah nakon iščlanjenja iz HDZ-a nije pristupio Domovinskom pokretu“, kaže Stipić u razgovoru za Net.hr.

Smatra da je on to napravio iz pragmatičnih razloga, jer si je htio ostaviti odstupnicu, „da može reći da je nezavisan i da ga nijedna stranka ne može zaintrigirati“.

"To je radio kad je Domovinski pokret imao svog predsjednika i nije mogao ciljati na neku višu poziciju. Ostao je u dobrim odnosima, na njihovoj listi ušao u Sabor i sad je vidio priliku da nešto napravi od svoje političke karijere, ako izuzmemo gradonačelničku funkciju", smatra politički analitičar.

"Koliko god se trudio govoriti da ga to ne interesira, da ga interesira Vukovar, sada se pokazalo da je sve ovo rađeno za njega", kaže Stipić, nadodajući da po njegovom mišljenju tu najviše svojih prstiju ima aktualni v.d. predsjednika stranke, Mario Radić. "Penava je politički veteran, već je dugo u politici u lokalnoj samoupravi, međutim njegovo razumijevanje politike je deficitarno", govori ovaj politički analitičar.

"Bez obzira što se Domovinski pokret etablirao kao desna stranka, pa čak ima i članove koje možemo nazvati radikalima, ne može se stranka voditi na politici isključivosti. On je do sada u svojem političkom radu puno puta bio isključiv", govori Stipić.

Nadodaje i svoje predviđanje da „njegovo vođenje Domovinskog pokreta može pridonijeti dodatnoj radikalizaciji na desnom političkom spektru". To će opet, mišljenja je Stipić, odgovarati HDZ-u, jer je Plenković gurnuo svoju stranku u centar, gdje je pokupio glasove centra, ali i lijevog centra.

"Penavin izbor za predsjednika Domovinskog pokreta može samo učvrstiti poziciju HDZ-a“, zaključuje Tomislav Stipić.

Nije želio koalirati s Domovinskim pokretom, a sada će im bit na čelu?

O Penavi kao čelnom čovjeku Domovinskog pokreta krenulo se nagađati čim je Miroslav Škoro dao ostavku na mjesto predsjednika stranke. Naime, dobro upućeni u prilike u stranci tvrde nam da je Penava povezan s Mariom Radićem ne samo što se tiče svjetonazora i politika koje zagovaraju, već i preko kumskih veza nekih članova njihovih obitelji.

Doznajemo i da Penava navodno nema baš najbolje odnose sa svim članovima Domovinskog pokreta, između ostalog i sa nekim istaknutim saborskim zastupnicima iz stranke.

Zanimljivo je i da na lokalnim svibanjskim izborima, Ivan Penava u gradu Vukovaru nije želio koalirati s Domovinskim pokretom. On je, tvrde nam izvori, izričito bio za to da na izbore ide sa svojom strankom, a prihvatio je koaliciju s HKS-om. Na županijskoj razini ipak je došlo do koalicije s Domovinskim pokretom.

Zbog čega Vukovar ne, a županija da? "Zbog svojih vijećnika u gradu", tvrde nam naši sugovornici. Neki s kojima smo razgovarali o političkim prilikama u Vukovaru strahuju i za vlast tamo. Kažu nam, u toj situaciji u kojoj se nalaze, HDZ bi možda mogao pokušati pridobiti nekog od vijećnika. "Vidjet ćemo, pitanje je koliko će to sve skupa opstati sada u toj situaciji", zaključuje jedan od sugovornika.