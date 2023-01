Hoće li oko pet tisuća radnika zagrebačkog Holdinga u štrajk? Doznat ćemo to najvjerojatnije do kraja mjeseca do kada bi trebao biti završen proces mirenja, javlja Danas. hr.

U svakom slučaju, nastavljeni su tajni vikend pregovori sindikata i Uprave Zagrebačkog holdinga, a glavni zahtjev je sistematizacija radnih mjesta i povećanje koeficijenata.

Uprava Holdinga na stol je stavila 60 milijuna kuna za povećanje plaća u ovoj godini, ali sindikati traže 87 milijuna.

"Mirenje je u tijeku. To je jasno definiran proces, vodi ga ovlašteni miritelj i svi koliko ja znam svi su predani postizanju tog dogovora i uprava i sindikati. Znate da se Čistoća financira isključivo iz vlastitog prihoda i da cijelo vrijeme kao odgovorna uprava vodimo računa o balansu između plaće koju radnici Čistoće trebaju dobiti za svoj pošteni rad i onoga koliko građani mogu platiti", rekla je Dinka Živalj, glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave.

"Naš osnovni zahtjev je i povećanje materijalnih prava radnika zato što je zadnje vrijeme eskalirala cijena što se tiče inflacije, eura, vidite i sami. Pa mi smo tražili ono najminimalnije sad zadnje je 8 plus 4 posto.

Znači 8 posto od početka godine, 4 posto od 1.7. Ako mirenje ne uspije, a u principu ako Uprava cijelo vrijeme drži svoju priču da neće uspjeti - onda kreću industrijske akcije i pritisci na Upravu", rekao je Darko Kleinberger, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Zagrebparkinga.