Nakon što je novi Globus objavio kako bi se od jeseni i u Hrvatskoj mogle uvesti Covid potvrde ulazak u bolnice, u škole, javni prijevoz, prostorije javne uprave pa čak i trgovačke centre, a sve kako bi se potaknulo ljude na cijepljenje, oglasio se i ministar unutarnjih poslova i čelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović.

"Mi smo već kad smo uveli Covid potrvdu komunicirali da se one mogu koristiti i šire, a i praksa ukazuje da bi se u nekim situacijama mogla koristiti i izvan graničnih prijelaza. Mi ih već danas koristimo i za neke događaje, okupljanja za koja smatramo da svi koji dolaze da ih imaju, ili dokaz o cijepljenju, ili dokaz o testiranju, tako da su danas već u široj uporabi kod nas. Hoćemo li ih ekstenzivno koristiti, o tome nismo donijeli odluku, vidjet ćemo kako će nam se razvijati situacija...sve naše odluke su prije svega motivirane time da budu onaj precizan odgovor na konkretan izazov. Činjenica je da nam brojevi rastu, da smo još uvijek u povoljnijoj epidemiološkoj situaciji u odnosu na druge, ali brojevi rastu. I danas će biti veći broj novozaraženih nego je to bilo jučer ili prije tjedan dana. To nije sasvim neočekivano. Ovo je trenutak kad moramo još jednom pozvati sve da se pridržavaju osnovnih epidemioloških mjera'', rekao je ministar.

'Što god kažem, stavit ćete u naslov da sam to najavio'

Na upit o tome je li moguće da se šira upotreba dogodi na jesen, odgovorio je:

"Ja ne želim spekulirati o tome jer što god da kažem stavit ćete u naslov da je Božinović najavio širu upotrebu Covid potvrda. Ja to ne želim najaviti'', rekao je.

Komentirao je i procijepljenost kao i njezine učinke:

"I premijer je rekao da treba pametno koristiti COVID potvrde. 'Mi ih već pametno koristimo. Mislim da svi zapravo trebamo učiniti da se ljude, pogotovo one koji su na vagi, potakne na cijepljenje. Kad pogledate ozbiljna istraživanja u zemljama koje imaju puno veću procijepljenost od Hrvatske, primjerice u Izraelu ima preko 90 posto stanovništva starijeg od 60 godina cijepljenog. A od onih koji su hospitalizirani, 90 posto nije cijepljeno. I to je zapravo odgovor kako se može izaći iz ove krize. Znamo da ima negatora i populista, a znamo i da su neki do jučer govorili da nema klimatskih promjena pa vidimo šta se događa. Neka sad to kažu Grcima, Turcima, i ne daj Bože još nekome. Što se prije odlučimo na cijepljenje, imat ćemo manje problema i potreba za nekim mjerama'', kaže Božinović.

Ministar je dodao kako su zasada najskloniji tome da se postojeće mjere produlje.

'Vučića ne želim komentirati'

Komentirao je jučerašnje izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o tome da neke zemlje brutalno lažu o podacima i brojevima novozaraženih:

''Mi smo sigurno jedna od država koja od prvog dana na najtransparentniji mogući način komunicira ovu krizu. Stožer je u početku imao konferencije svaki dan pa su se onda prorijedile kada je bila procjena da su glavne poruke prodrijele do velikog broja ljudi. Mi ćemo onaj drugi petak opet sjesti i razgovarati o epidemiološkoj situaciji. Činjenica je i da nama rastu brojevi, imamo i blagi porast hospitalizacija. Moramo učiniti sve kako ne bi podcijenili te trendove. Ovakve paušalne ocjene uopće ne želim komentirati'."

O Bulju i Gospi

Osvrnuo se i na procesiju za Veliku Gospu u Sinju kao i izjave Mire Bulja koji je pozvao hodočasnike da dođu u što većem broju:

"Mislim da oni koji su odgovorni za organizaciju procesije su svoje rekli, ne znam tko se tu može na to referirati, Crkva to organizira. Mislim da svaka odluka koja ide prema tome da se smanji rizik za prenošenje zaraze dobrodošla i da se u uvjetima u kojima živimo organiziramo na najbolji način, da to sve prođe u najboljem redu'', rekao je.