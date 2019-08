HOĆE LI I ŠIBENIK ZABRANITI SUŠENJE RUBLJA NA PROZORIMA I BALKONIMA? ‘Tiramoli prenose važnu informaciju’

U nekoliko gradova i mjesta na Jadranu lokalne su vlasti već donijele odluke o zabrani sušenja rublja na prozorima, balkonima i ogradama koji su okrenuti prema javnim površinama, a u Šibeniku se još razmatra donošenje takve odluke

U Rijeci, Kaštelima, na Mljetu i Šolti i u Kolanu na Pagu lokalne su vlasti već donijele odluke o zabrani sušenja rublja na otvorenome, običaju u Dalmaciji znanom kao tiramol, koji je stoljećima dio tamošnje tradicije u uskim uličicama starih gradova. U Šibeniku gradski oci zasad još vijećaju o takvoj odluci, dok Šibenčani negoduju najavljujući da će, u slučaju zabrane tiramola, prionuti građanskom neposluhu.

Ako gradska vlast u Šibeniku ipak donese takvu odluku, taj bi neposluh mogao biti kažnjen. Na Šolti, u Kaštelima i Rijeci su, primjerice, donošenjem odluke o zabrani sušenja rublja na otvorenome propisali i kaznu u iznosu od 2000 kuna za kršenje iste.

“Na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema javno prometnoj površini nije dozvoljeno vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade”, stoji u Odluci o komunalnom redu Šolte.

Turistički i ekološki argumenti u prilog tiramola

Kako je nedavno objavila Slobodna Dalmacija u svojoj reportaži iz Šibenika, na tamošnjoj prvoj crti obrane tiramola stoje gradski pročelnik za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Petar Mišura i lokalni kreativac i dizajner Danijel Hrg. Oni tvrde da je nemoralno biti protiv tiramola i sugrađane pozivaju na “tiramolizaciju”.

“Kako ih ja vidim, tiramoli ode u starom dijelu grada daju određenu dinamiku u prostoru. Taj je prostor ionako statičan, zbog apartmanizacije, a ako im još skineš i tiramole, to je onda ajme, sve sivo i bezlično. Ti tiramoli meni i svakom drugom prenose jednu važnu poruku, daju informaciju da netko živi tu. I ne samo to, nego su ti tiramoli i sredstvo komunikacije sa susjedom – dok viša robu, ona priča sa susjedom koja radi to isto, samo na drugom prozoru. Znači, ti su tiramoli bili sredstvo komunikacije među susjedima”, pojasnio je Hrg za Slobodnu Dalmaciju zašto se protivi (još uvijek nedonesenoj) odluci o zabrani tiramola u Šibeniku.

Štoviše, Hrg i Mišura tvrde da šibenski tiramoli imaju i umjetničke predispozicije pa bi, umjesto da budu zabranjeni, mogli postati svojevrsna turistička “hot spot” mjesta za selfije. Osim toga, kažu, sušenje rublja na otvorenom ima i ekološko opravdanje jer se pritom koriste energije sunca i vjetra, ne troši se struja za sušilicu, a sunce usto dezinficira rublje ubijajući grinje i stjenice.