HOĆE LI HRVATSKA USKORO SKINUTI MASKE? Cijepljeni Amerikanci više ih ne moraju nositi; Evo što o svemu tome kažu stručnjaci

Prije nekoliko dana američki CDC, odnosno, Agencija za kontrolu zaraznih bolesti objavila je kako Amerikanci koji su se cijepili, više ne moraju nositi maske.

U SAD-u se cijepilo 38 % građana s dvije doze. “Mogao bih reći da sam cijepljen čak i ako nisam, a ne postoji način da se to dokaže”, kaže Andrew Raamot iz Chicaga.

U Hrvatskoj zasad ništa od toga. “U Hrvatskoj će se to tek razmatrati, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, trenutno još nije mali broj novooboljelih i incidencija da bi se tako nešto moglo donijeti, ali vjerojatno će, kad se poboljša situacija epidemiološka, i to biti doneseno”, kaže epidemiologinja Tatjana Nenet Blažić za RTL Direkt.

Velik broj zaštićenih ljudi

To je potpuno besmisleno kaže profesor Gordan Lauc, koji bi maske i mjere ukinuo odmah. “Da danas ukinemo sve mjere, ne bi došlo do značajnog broja zaraženih”, rekao je Lauc.

Tvrdnju temelji na svojoj analizi prema kojoj je u Hrvatskoj Covid preboljelo ili bilo s njim u doticaju 50 posto građana, a ako dodamo još 30 posto odraslih koji su se cijepili jednom dozom dobivamo velik broj ljudi koji je već zaštićen od virusa.

“Ako je Američki centar za kontrolu bolesti, koji je vrlo konzervativno pristupio toj epidemiji, rekao da oni koji su preboljeli, a to onda vrijedi i za one koji su cijepljeni ne trebaju nositi masku, ne trebaju držati distancu i da se trebaju vratiti normalnom životu – ja mislim da to treba poslušati”, kaže Lauc, a na konstataciju da je u Hrvatskoj samo 8 posto građana dobilo dvije doze, odgovara: “Znači istraživanja su pokazala da već i prva doza pruža dovoljnu zaštitu”.

‘Skinite maske’

No, u istarskom stožeru kažu kako je prerano, iako je kod njih situacija iznimno dobra. “Moram reći da će biti hrabra odluka i ja se nadam da će ona biti donesena tokom ljeta, ali kad se donese, onda ona mora imati uporište i mora biti provediva”, kaže načelnik istarskog Stožera Dino Kozlevac.

Dosad se tu opciju usudio spomenuti samo Zoran Milanović. “Morat ćemo se početi ponašati normalno. Kad sam u društvu ljudi koji su cijepljeni kažem im: ‘Skinite maske'”, rekao je Milanović početkom svibnja.

