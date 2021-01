STIŽU PODACI; Capakova pomoćnica o (ne)popuštanju mjera: ‘Nije isto ako smo u prostoru s maskama i ako bez njih pijemo kavu’

Jučer je zabilježeno 619 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3173. Među njima je 1326 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenta. Jučer je preminulo 30 osoba, ukupno 4943 osoba, dok se oporavilo 466 osoba, a testirano je njih 5994.

Preminulo je 30 osoba, ukupno 4943 osoba

Na bolničkom liječenju je 1326 pacijenta, od kojih je na respiratorima 128 ljudi

Primorsko-goranska županija: 37 novozaraženih, jedna osoba umrla

9:57 – U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđeno je 37 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba umrla, izvijestio je u petak županijski Stožer civilne zaštite.

Laboratorijski je obrađeno 458 uzoraka, a udjel pozitivnih nalaza na koronavirus u ukupnom broju testova je 8,1 posto. Ozdravile su 42 osobe pa je sada u toj županiji aktivno 588 slučajeva covida-19 .

U riječkoj bolnici liječe se 32 zaražene osobe, a na respiratoru su četiri osobe. Udjel osoba koje se u bolnici liječe od covida-19 u ukupnom broju zaraženih osoba u županiji sada je 5,4 posto.

Studija: Covid-19 možda može smanjiti muški fertilitet

9:52 – Koronavirusna bolest covid-19 možda može oštetiti kvalitetu spermija i smanjiti plodnost muškarca, pokazuje nova studija koja se oslanja na eksperimentalne dokaze. Virusna bolest, koja je poharala svijet i odnijela 2,2 milijuna života, može izazvati smrt stanica u spermijima, upalu i tzv. oksidativni stres, izvijestili su u petak znanstvenici u časopisu Reproduction.

“Ta otkrića pružaju prvi izravni eksperimentalni dokaz da bi muški reproduktivni sustav mogao biti meta i covid-19 bi ga mogao oštetiti”, zaključiil su autori.

Stručnjaci nepovezani s tim istraživanjem ipak smatraju da je sposobnost virusa da ugrozi mušku plodnost i dalje nedokazana i pozivaju na oprez u interpretaciji rezultata studije. Covid-19 izaziva respiratorne simptome, posebice kod starijih osoba i onih koji imaju druge bolesti.

U svijetu je potvrđeno više od 100 milijuna slučajeva oboljelih osoba od pojave te bolesti u Kini krajem 2019. Virus se prenosi respiratornim kapljicama i bolest napada pluća, bubrege, probavni sustav i srce.

Ranija istraživanja pokazala su da može zaraziti i muški reproduktivni sustav, oštetiti stanični razvoj u spermijima i ometati reproduktivne hormone. Isti receptori koje virus koristi za pristup plućnom tkivu nalaze se i u testisima. No učinci virusa na reproduktivnu sposobnost muškaraca ostaju nejasni.

Behzad Hajizadeh Maleki i Bakhtyar Tartibian s njemačkog sveučilišta Justus-Liebig istraživali su biološke markere koji bi mogli pokazati negativni utjecaj na fertilitet. Analiza koju su proveli u desetodnevnim intervalima tijekom 60 dana kod 84 muškarca oboljelih od covida-19 uspoređena je s podacima o 105 zdravih muškaraca.

Kod oboljelih od covida-19 stanice spermija pokazivale su značajno povećanje upalnih markera i oksidativnog stresa, kemijsku neravnotežu koja može oštetiti DNK i proteine u tijelu.

“Ti učinci na stanice spermija povezani su s nižom kvalitetom spermija i smanjenim fertilitetnim potencijalom. Iako se to s vremenom popravilo ostalo je u značajnoj mjeri i abnormalno više kod oboljelih od covida-19.”, kaže Maleki.

Što je teža bila slika bolesti to su promjene bile veće, dodao je.

“Svjetska zdravstvena organizacija trebala bi smatrati muški reproduktivni sustav ranjivim putem za zarazu covida-19 i proglasiti organ visokorizičnim”, kaže Maleki.

Stručnjaci nepovezani s istraživanjem pozdravili su analizu no upozorili su da je potrebno učiniti više analiza prije izvođenja čvrstih zaključaka.

“Muškarce ne bi trebalo bez potrebe uznemiravati. U ovom trenutku nema konačnih dokaza o dugotrajnim oštećenjima izazvanim covidom-19 na spermijima ili na muškom reproduktivnom potencijalu”, kaže Alison Campbell, direktorica embriologije u britanskoj organizaciji za fertilitet CARE.

Na rezultate je možda utjecalo što su muškarci koji su se oporavljali od covida-19 liječili kortikosteroidima i antivirusnim lijekovima, a kontrolna skupina nije primala tu terapiju. I Allan Pacey, specijalist za muški fertilitet na Sveučilištu Sheffield poziva na oprez u interpretaciji rezultata istraživanja.

Neki pokazatelji smanjene kvalitete spermija mogli bi biti rezultat faktora nepovezanih s covidom-19, kaže on dodajući da je veći broj oboljelih bio s prekomjernom tjelesnom težinom. Puka činjenica da je samo jedna skupina vrlo bolesna, bez obzira na to što je uzrok, također se mora uzeti u obzir.

“Već znamo da bolesti s vrućicom mogu utjecati na proizvodnju spermija, bez obzira na uzrok”, dodaje on.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 12 novozaraženih, jedna osoba umrla

9:41 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba umrla, izvijestili su u petak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Četiri novozaražene osobe s područja su grada Daruvara, po dvije su s područja grada Čazme i općine Hercegovac, a po jedna novozaražena osoba je s područja općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Severin i Kapela. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 35 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je njih dva na respiratoru, a 18 pacijenata je na opservaciji.

U samoizolaciji se nalazi 395 osoba. U posljednja 24 sata jedna osoba je umrla s koronavirusom, a od početka pandemije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije preminulo je njih 116 osoba.

Od 8. veljače u klupe bi se mogli vratiti i ostali učenici srednjih škola

9:38 – Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog” rekla je da se Hrvatska trenutno nalazi u zahtjevnom periodu s obzirom na novi soj virusa koji je prisutan u susjednim zemljama te je naglasila da je iz tog razloga potrebno vrlo pažljivo i postupno uvoditi popuštanje mjera, a koje se tiču ugostitelja i fitness industrije.

“Nemojte zaboraviti da postoje različite okolnosti rečenice “boravak više ljudi u na istom prostoru”, jer nije isto ako boravimo na istom prostoru s maskama i ako razgovaramo, ili boravimo u istom prostoru gdje ćemo skinuti maske piti kavu i razgovarati u isto vrijeme”, poručila je Bubaš.

Također, Bubaš je naglasila kako je jasno da je pandemija ostavila posljedice na gospodarstvo, obrazovanje te sport, ne samo u Hrvatskoj već i u ostalim zemljama. Istaknula je kako će mjera o popuštanju u školstvu umanjiti posljedice na obrazovanje i sport.

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić za HRT je rekao kako su se u sustavu obrazovanja postepeno popuštale mjere, jer su se u protekla dva tjedna učenici postupno vraćali u škole. Lovrić je rekao kako su u škole prvo krenuli učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola te maturanti, a od ponedjeljka se u školu vraćaju ostali učenici osnovnih škola. Također, naglasio je, ukoliko se sve nastavi razvijati epidemiološki povoljno, u školu bi se mogli od 8. veljače vratiti i učenici od prvog do trećeg razreda srednjih škola.

Zadarska županija: 37 novih, jedna osoba preminula

9:34 – Na području Zadarske županije 37 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(18), Biograd na Moru (6), Benkovac(3), Obrovac(1) i Nin(1) te općina Polača(1), Poličnik(2), Posedarje(1), Ražanac(1), Sali(1), Sukošan(1) i Zemunik Donji(1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 224 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1069 stanovnika, a od bolesti se oporavilo još 38 osoba. U Općoj bolnici Zadar od ranije teške bolesti preminula je 67-godišnja žena kojoj je kod zaprimanja na hitni bolnički prijem ustanovljen i koronavirus.

Na svim COVID odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirana su 23 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju su 3 pacijenta oboljela od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

Istarska županija: 6 novih slučaja

9:31 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 245 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 6 novozaraženih osoba s područja županije.

Za 4 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. Kod 1 osobe epidemiološki se radi o uvezenom slučaju s područja: Italija (1).U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba. Izliječeno je 9 osoba. Trenutno je 85 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 698 osoba.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 25 osoba, od toga je 5 osoba u respiracijskom centru.

Druga je doza cjepiva djelotvorna i dva tjedna nakon propisanog roka

9:30 – Novi sojevi koronavirusa pojavili su se istovremeno sa cjepivom pa je ključno pitanje hoće li nova cjepiva biti učinkovita i na njih, no preliminarni rezultati laboratorijske studije koju su proveli Pfizer i Sveučilišta Texas Medical Branch (UTMB) ohrabruju, piše u petak Večernji list. Sugeriraju da za nove sojeve vjerojatno neće biti potrebno novo cjepivo.

Ti rezultati upućuju na to da mutacije koronavirusa identificirane u južnoafričkom i britanskom soju imaju tek nešto manji negativan učinak na efektivnost antitijela koje generira Pfizerovo cjepivo.

Studije još nije prošla recenziju, provedena je u laboratoriju i testirana tek na dijelu mutacija koje su nađene u novim sojevima virusa, a ne na samim novim sojevima. Nije potvrđeno ni da su ti rezultati statistički značajni, no kao i rezultati ranijih studija, sugeriraju da bi učinak novih sojeva virusa na učinkovitost virusa trebao biti nevelik. Znanstvenici istražuju sve mutacije virusa i očekuju rezultate unutar dva tjedna, prenio je Reuters.

A devet hrvatskih komora u zdravstvu organiziralo je webinar o cijepljenju protiv covid-19 u okviru javnozdravstvene kampanje “Imaš znanje, budi primjer!”, pokrenute za dodatno informiranje zdravstvenih djelatnika o važnosti i svim aspektima cijepljenja.

S obzirom na probleme oko isporuke cjepiva, mnoge zabrinjava moguća kašnjenja s docjepljivanjem cjepivom Comirnaty, čija se druga doza daje 21 dan nakon prve, kao i Moderninim, koje se docjepljuje nakon 28 dana.

“Ni u kliničkim ispitivanjima nisu svi bili cijepljeni isključivo nakon 21 ili 28 dana. Kod Comirnatyja su ispitanici primili drugu dozu u rasponu između 19 i 42 dana nakon prve doze, a sličan je okvir i za Modernino cjepivo, -7 ili +14 dana. Ako se zakasni do dva tjedna, bit će isto kao u kliničkim ispitivanjima”, objasnila je dr. Nikica Mirošević Skvrce iz HALMED-a, donosi Večernji list.

Von der Leyen: Ugovor s AstraZenecom sadrži obveze

9:16 – Ugovor Europske unije i AstraZenece za cjepiva protiv covida-19 sadrže obvezujuće dijelove, rekla je u petak čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen dok europski savez nastavlja pritisak na tvrtku da dostavi obećana cjepiva.

EU se spori s AstraZenecom, koja je u partnerstvu s Oxfordskim sveučilištem razvila cjepivo, nakon što je ta tvrtka prošli tjedan objavila da će srezati isporuku u prvom kvartalu zbog proizvodnih problema u tvornici u Belgiji. Dužnosnik EU-a kazao je da će savez primiti 31 milijuna doza u tom periodu, odnosno 60 posto manje nego je ranije dogovoreno.

„Ovo su obvezujuće odrednice i ugovor je kristalno jasan“, kazala je von der Leyen za radio Deutschlandfunk, dodavši kako su jasno određene količine za prosinac i prva tri kvartala 2021. godine.

„AstraZeneca je u ugovoru eksplicitno odredila da nikakve druge obveze neće spriječiti da on bude ispoštovan“, naglasila je Njemica.

Njezina tvrdnja u suprotnosti je s izvršnim direktorom AstraZenece Pascalom Soriotom koji je u utorak rekao da se sporazum s EU-om temelji na odredbi da će tvrtka dati sve od sebe kako bi ispunila svoje obveze, ali da joj nisu određeni točni vremenski rokovi za isporuku cjepiva.

Soriot je rekao i da je EU kasno postigla dogovor o isporuci, pa tvrtka nije imala dovoljno vremena da riješi probleme u proizvodnji u belgijskoj tvornici. Von der Leyen je rekla da je odredba o „davanju sve od sebe“ vrijedila samo kad se nije znalo hoće li AstraZeneca uspjeti razviti cjepivo, dodavši kako se u ugovoru spominju četiri mjesta proizvodnje, od kojih su dva u Britaniji.

Istaknula je kako EU u petak želi objaviti uređenu verziju ugovora. Bruxelles je od britansko-švedske tvrtke unaprijed kupio 300 milijuna doza ako se pokažu djelotvorne i sigurne. Očekuje se da će Europska agencija za lijekove odobriti to cjepivo u petak.

Sisačko-moslavačka županija: 22 nova slučaja

9:03 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan imamo dvadeset dvije novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19.

Radi se o jedanaest osoba s područja grada Siska, tri osobe s područja općine Martinska Ves, tri osobe s područja grada Popovače, dvije osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Novske, jednoj osobi s područja općine Lekenik te jednoj osobi s područja grada Hrvatska Kostajnica.

Požeško-slavonska županija: 15 novih slučaja

8:11 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 87 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 70 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 226 osoba, a ukupno je testirano 26819 osoba.

Na posljednjem testiranju obrađeno je 77 uzoraka, od kojih je 15 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Slovenija za recipročne mjere pri prijelazu granice s Hrvatskom u epidemiji

7:59 – Slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs izjavio je da bi pitanje režima prijelaza granice s Hrvatskom u vrijeme epidemije covida-19 trebalo regulirati na recipročnoj osnovi, što sada nije slučaj.

S Hrvatskom imamo “ozbiljan problem” vezan na izuzetke pri režimu ulaska i izlaska jer Slovenija omogućava odlazak u Hrvatsku na najviše 12 sati bez PCR testa u povratku, ali nema recipročnog rješenja, kazao je Hojs u razgovoru za medije, povodom akcije Europske komisije da se dođe do usklađivanja režima prijelaza granica među članicama EU-a i preporuke o izbjegavanju svih nebitnih putovanja u epidemiološki najrizičnije regije i iz njih.

Hojs je dodao da se Slovenija zauzima za reciprocitet, odnosno rješenje da se iz Slovenije u Hrvatsku može ući na 12 sati bez PCR negativnog testa prilikom ponovnog ulaska u zemlju, što sada nije slučaj jer je potreban negativan test ili karantena, osim za izuzetke kao što su prekogranični radnici.

O tome s Hrvatskom razgovaramo već tjedan dana, ali još nemamo pozitivnog signala, dodao je slovenski ministar unutarnjih poslova.

Što se tiče privremenih graničnih restrikcija zbog covida-19 u Schengenskom prostoru, Hojs je kazao da su restrikcije razumljive sa zdravstvenog stajališta, no da je neopravdano da se restrikcije koriste “u druge svrhe”, pri čemu je spomenuo Austriju koja pojačano kontrolira granice unutar Schengena i produžava tu mjeru još od velike migracijske krize prije više godina.

U razgovoru s novinarima nakon jučerašnjeg virtualnog sastanka europskih ministara unutarnjih poslova, Hojs je naglasio snažnu potporu jačanju mandata Europskog policijskog ureda Europola i djelovanju EU-a na zapadnom Balkanu, pri čemu je upozorio na “katastrofalnu situaciju u BiH”, rekavši da je ta država “potencijalna bomba što se tiče migrantskog vala”.

Meksiko prestigao Indiju po broju umrlih od covida-19

7:47 – Meksiko je u petak prestigao Indiju po broju umrlih od koronavirusa, čime je ta latinoamerička zemlja došla na treće mjesto svjetske crne liste, pokazuju podaci Reutersa. Meksičko ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 18.670 novih slučajeva zaraze koronavirusom i još 1506 umrlih, čime je broj slučajeva od početka pandemije narastao na 1.825.519, a umrlih na 155.145.

Ukupan broj umrlih u Indiji, zemlji koja ima deset puta više stanovnika od meksičkih 126 milijuna, stoji na 154.847, pokazuju podaci Reutersa. Kad se usporedi s ukupnim brojem stanovnika, stopa umrlih u Meksiku manja je nego u nekoliko drugih država, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Češku, Italiju, Sjedinjene Države, Peru i Španjolsku, pokazuju podaci sveučilišta Johns Hopkins.

Veliki broj umrlih u Meksiku pokazatelj je kako se ta država teško nosi s obuzdavanjem pandemije koja se pogoršava usprkos vladinim restriktivnim mjerama. U Mexico Cityju bolnice su gotovo pune, a nestašica spremnika s kisikom otežava liječenje pacijenata.

Zaražen je i predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador. Zamjenik ministra zdravlja Hugo Lopez-Gatell u četvrtak je objavio da je predsjednik sve bolje.

„Predsjednik je praktički bez simptoma i ekstremno je aktivan“, objavio je Lopez-Gatell.

Udruga hrvatskih pacijenata traži da se rizične skupine cijepe najboljim cjepivima

7:10 – Udruga hrvatskih pacijenata uputila je u petak otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu u kojem traže da se sve visokorizične skupine cijepe sa cjepivima koja imaju visoku učinkovitost i do 95 posto.

“Tražimo od vas da napravite plan da se onkološki bolesnici i sve visoko rizične skupine cijepe sa cjepivima koja imaju učinkovitost do 95 posto po uputama proizvođača”, stoji u pismu Udruge. Predlažu, dakle, da se pristiglim cjepivima sa učinkovitosti do 95 posto cijepe onkološki oboljeli i sve visoko rizične skupine, a cjepivima sa 60-ak posto učinkovitosti manje rizične skupine.

Opće je poznato, navodi se, da su sami proizvođači iznijeli podatke o učinkovitosti svojih cjepiva pa se tako pokazalo da učinkovitost nekih cjepiva iznosi i do 95 posto, a nekih drugih oko 60 posto.

“Pitamo vas ministre Beroš mogu li onkološki bolesnici i sve druge visoko rizične skupine birati kojim će cjepivom biti cijepljeni? Predlažemo vam da donesete naputak da onkološke bolesnike i sve druge visoko rizične skupine treba cijepiti onim cjepivima koja imaju visoku učinkovitost, dakle onim cjepivima koja imaju učinkovitost do 95 posto”, ističe se u pismu spomenute udruge.

Naglašava se, istina, kako bi bilo poželjno da se svi građani mogu cijepiti tim iznimno učinkovitim cjepivima, no i da je realnost takva da po načelu solidarnosti oni građani koji su zdravi, odnosno manje rizični, mogu biti cijepljeni ostalim cjepivima koja zdravstveni sustav ima na raspolaganju.

Beroša pitaju i treba li razmisliti o odustajanju od nabave nekih cjepiva sa učinkovitosti od 60-ak posto. Smatraju naime da bi se tako osigurao najbolji učinak cijepljenja na zdravlje hrvatskih građana i što brži povratak na uobičajeni način života.

Predsjednik Udruge Marijo Drlje ističe i da bi javna nedvosmislena komunikacija sa javnosti i zdravstvenim djelatnicima, te precizno objavljen plan i mjesta cijepljenja, značajno doprinijeli povećanju povjerenja građana u sustav.

Cjepivo američkog Novavaxa učinkovito u 89 posto slučajeva

7:00 – Klinička ispitivanja eksperimentalnog cjepiva koje je proizvela američka farmaceutska kompanija Novavax pokazala su se učinkovitima u zaštiti od koronavirusa u 89 posto slučajeva, ali su bila manje učinkovita u prevenciji novog soja korone koji je prvi put otkriven u Južnoj Africi, objavila je agencija dpa.

Novavax, američka tvrtka za razvoj cjepiva, priopćila je da je rezultat ispitivanja treće faze, u koju je bilo uključeno preko 15.000 ljudi u Velikoj Britaniji, pokazalo visoku učinkovitost od 89 posto u sprječavanju Covida-19, kao i novog agresivnog soja porijeklom iz Britanije.

No, drugo ispitivanje faze 2b, na više od 4.400 ljudi u Južnoj Africi, pokazalo se manje učinkovitim sa 50 posto uspješnosti u prevenciji Covida-19. Kada su, međutim, analizirani podaci samo o HIV negativnim osobama, stopa učinkovitosti skočila je na 60 posto.

U južnoafričkom slučaju preko 90 posto već analiziranih slučajeva Covid-19 pripisano je južnoafričkoj varijanti. Vijest je stigla nekoliko sati nakon što su SAD izvijestile o svom prvom potvrđenom slučaju južnoafričke varijante.

Capak: Postoji mogućnost da se rusko cjepivo registrira na području EU

Jučer – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je u četvrtak navečer, za HRT, da su Rusi pokazali interes da svoje cjepivo registriraju na području EU.

Na pitanje može li se, umjesto čekanja Pfizerova i Modernina, EU okrenuti ruskom ili kineskom cjepivu Capak je kazao da je Hrvatska dio EU te da smo preuzeli njihovu legislativu o lijekovima.

“Zbog toga imamo brojne prednosti i trebamo se po meni držati EU i EMA-e. Moguće je registrirati neko drugo cjepivo, ali za to su potrebni logistika i povjerenstva koja bi to znala provjeriti. Koliko mi je poznato, Rusi nisu pokazali interes da se registriraju na području EU. Međutim, navodno su pokazali interes i počeli su pregovori”, rekao je Capak za HRT. Ujedno je dodao da postoji mogućnost kako će se rusko cjepivo pojaviti kasnije na tržištu.

Isto tako imunolog Zlatko Trobonjača istaknuo je da vjeruje i u rusko i u kinesko cjepivo.

“Rusko cjepivo znamo da ima vrlo visoku učinkovitost, ali sve to trebamo staviti pod upitnik jer nemamo rezultate treće faze. Sve su to dobra cjepiva, samo EU treba usmjeriti. Što se tiče kvalitete cjepiva, ja vjerujem da su kvalitetna”, naveo je Trobonjača.

Domaći ugostitelji spremni izaći na ulice zbog odluke Stožera

Jučer – Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja rekla je nakon današnje Stožerove odluke da nema popuštanja mjera prema ugostiteljima da za sada ne pripremaju prosvjed. Tabak je za Index kazala da nije izuzeta i ta mogućnost jer je ugostiteljima voda došla do grla.

“Nećemo moći utjecati da se tako nešto dogodi, niti ćemo moći spriječiti prosvjede ako dođe do njih i ako ljudi izađu na ulice. Mi smo se nadali da će dopustiti kafićima prodaju kava za van, iako su neki ugostitelji rekli da im to ne može podmiriti troškove, ali bar imaju malu mogućnost rada i neke zarade. Već smo vidjeli da svi prodaju kavu za van, od pekara i kioska do restorana, pa ne vidimo zašto bi bilo drugačije za kafiće.

Ovo što su oni u Stožeru izjavili da nije moguće otvaranje kafića jer to potiče širenje zaraze je promašena tema jer se ljudi već ionako okupljaju, kupili oni kavu u pekari ili negdje drugdje. Ljudi se neće manje okupljati ako i dalje držimo zatvorene kafiće koji ne smiju prodavati ni za van”, kazala je Tabak za Index.

Jelena Tabak veli da je poslala mail ministru Davoru Božinoviću u kojem je zatražila hitan sastanak.

Portugal ruši sve rekorde zaraze i zabranjuje putovanja u inozemstvo

Jučer – Epidemija covida-19 srušila je nove rekorde u broju umrlih i zaraženih u Portugalu koji je odlučio zabraniti sva putovanja koja nisu nužna u inozemstvo dok su im bolnice pod golemim pritiskom. Država od 10 milijuna stanovnika, Portugal je trenutačno najteže pogođena zemlja u svijetu. U četvrtak je imao 303 umrlih i 16.432 novozaraženih u 24 sata, prema dnevnom izvješću uprave za javno zdravstvo.

Od početka pandemije u zemlji je od covida umrlo 11.608 oboljelih od kojih više od 3000 tijekom posljednja dva tjedna. U Portugalu je od 15. siječnja na snazi druga opća karantena. Uz izvanredno stanje koje je na snazi od početka studenoga, prvi put će biti zabranjena sva putovanja koja nisu nužna.

“Osim iznimnih slučajeva bit će ograničenja putovanja svim prijevoznim sredstvima”, objavio je ministar unutarnjih poslova Eduardo Cabrita u govoru u parlamentu. Ta nova mjera stupa na snagu u ponoć u noći na nedjelju kada se uvode kontrole na kopnenim granicama zemlje.

Europska komisija, koja želi izbjeći zatvaranje granica unutra Europske unije, preporučila je u ponedjeljak zemljama članicama da pokrenu nova ograničenja kretanja u virusom najzahvaćenijim područjima. Portugal je već prošlog tjedna obustavio zračne veze s Velikom Britanijom. Lisabon je u srijedu najavio obustavu svih letova s Brazilom od petka.

Vlasti smatraju da se epidemija širi od početka godine zbog ulaska nove varijante otkrivene u Velikoj Britaniji uz ublaženje sanitarnih mjera tijekom božićnog vikenda.

U Brazilu i dalje puno novozaraženih, u 24 sata čak njih 61.811

Jučer – Brazil je u posljednja 24 sata zabilježio 61.811 novih potvrđenih slučajeva koronavirusa i 1.386 smrtnih slučajeva, priopćilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva.

Južnoamerička zemlja sada je registrirala 9.058.687 slučajeva od početka pandemije, dok je službeni broj preminulih porastao na 221.547, prema podacima ministarstva.

U Francuskoj će se opskrba Moderninim cjepivom smanjiti za 25 %

Jučer – Francusko ministarstvo zdravstva najavilo je da će se opskrba cjepivom Moderna koja se očekuje tijekom veljače smanjiti za 25 posto, javlja Reuters. Inače, nestašica cjepiva natjerala je Pariz i dvije druge regije – koje zajedno čine trećinu francuske populacije – da odlože davanje nekih prvih doza, rekao je u četvrtak izvor upoznat s raspravom i zdravstveni službenici. Javna zdravstvena agencija za Pariz i okolnu regiju, područje od 12,1 milijuna ljudi, poručila je regionalnim bolnicama u konferencijskom pozivu u srijedu da će od 2. veljače biti obustavljene sve isporuke prvih doza cjepiva Covid-19 u medicinske ustanove, rekao je izvor.

Francuske zdravstvene vlasti izvijestile su u četvrtak o 23.770 novih infekcija koronavirusom u zadnja 24 sata, u odnosu na 26.916 u srijedu. Broj preminulih u državi Covida-19 popeo se za 344 na 74.800, sedmi po veličini na svijetu, nakon porasta od 350 u srijedu.