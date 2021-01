HOĆE LI HRVATSKA REGISTRIRATI I RUSKO CJEPIVO? ‘Onkološki pacijenti i visokorizične skupine trebaju dobiti najbolja cjepiva!’

Jučer je zabilježeno 619 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3173. Među njima je 1326 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenta. Jučer je preminulo 30 osoba, ukupno 4943 osoba, dok se oporavilo 466 osoba, a testirano je njih 5994.

Jučer je zabilježeno 619 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, čime je broj aktivnih slučajeva 33173

Preminulo je 30 osoba, ukupno 4943 osoba

Na bolničkom liječenju je 1326 pacijenta, od kojih je na respiratorima 128 ljudi

Udruga hrvatskih pacijenata traži da se rizične skupine cijepe najboljim cjepivima

7:10 – Udruga hrvatskih pacijenata uputila je u petak otvoreno pismo ministru zdravstva Viliju Berošu u kojem traže da se sve visokorizične skupine cijepe sa cjepivima koja imaju visoku učinkovitost i do 95 posto.

“Tražimo od vas da napravite plan da se onkološki bolesnici i sve visoko rizične skupine cijepe sa cjepivima koja imaju učinkovitost do 95 posto po uputama proizvođača”, stoji u pismu Udruge. Predlažu, dakle, da se pristiglim cjepivima sa učinkovitosti do 95 posto cijepe onkološki oboljeli i sve visoko rizične skupine, a cjepivima sa 60-ak posto učinkovitosti manje rizične skupine.

Opće je poznato, navodi se, da su sami proizvođači iznijeli podatke o učinkovitosti svojih cjepiva pa se tako pokazalo da učinkovitost nekih cjepiva iznosi i do 95 posto, a nekih drugih oko 60 posto.

“Pitamo vas ministre Beroš mogu li onkološki bolesnici i sve druge visoko rizične skupine birati kojim će cjepivom biti cijepljeni? Predlažemo vam da donesete naputak da onkološke bolesnike i sve druge visoko rizične skupine treba cijepiti onim cjepivima koja imaju visoku učinkovitost, dakle onim cjepivima koja imaju učinkovitost do 95 posto”, ističe se u pismu spomenute udruge.

Naglašava se, istina, kako bi bilo poželjno da se svi građani mogu cijepiti tim iznimno učinkovitim cjepivima, no i da je realnost takva da po načelu solidarnosti oni građani koji su zdravi, odnosno manje rizični, mogu biti cijepljeni ostalim cjepivima koja zdravstveni sustav ima na raspolaganju.

Beroša pitaju i treba li razmisliti o odustajanju od nabave nekih cjepiva sa učinkovitosti od 60-ak posto. Smatraju naime da bi se tako osigurao najbolji učinak cijepljenja na zdravlje hrvatskih građana i što brži povratak na uobičajeni način života.

Predsjednik Udruge Marijo Drlje ističe i da bi javna nedvosmislena komunikacija sa javnosti i zdravstvenim djelatnicima, te precizno objavljen plan i mjesta cijepljenja, značajno doprinijeli povećanju povjerenja građana u sustav.

Cjepivo američkog Novavaxa učinkovito u 89 posto slučajeva

7:00 – Klinička ispitivanja eksperimentalnog cjepiva koje je proizvela američka farmaceutska kompanija Novavax pokazala su se učinkovitima u zaštiti od koronavirusa u 89 posto slučajeva, ali su bila manje učinkovita u prevenciji novog soja korone koji je prvi put otkriven u Južnoj Africi, objavila je agencija dpa.

Novavax, američka tvrtka za razvoj cjepiva, priopćila je da je rezultat ispitivanja treće faze, u koju je bilo uključeno preko 15.000 ljudi u Velikoj Britaniji, pokazalo visoku učinkovitost od 89 posto u sprječavanju Covida-19, kao i novog agresivnog soja porijeklom iz Britanije.

No, drugo ispitivanje faze 2b, na više od 4.400 ljudi u Južnoj Africi, pokazalo se manje učinkovitim sa 50 posto uspješnosti u prevenciji Covida-19. Kada su, međutim, analizirani podaci samo o HIV negativnim osobama, stopa učinkovitosti skočila je na 60 posto.

U južnoafričkom slučaju preko 90 posto već analiziranih slučajeva Covid-19 pripisano je južnoafričkoj varijanti. Vijest je stigla nekoliko sati nakon što su SAD izvijestile o svom prvom potvrđenom slučaju južnoafričke varijante.

Capak: Postoji mogućnost da se rusko cjepivo registrira na području EU

Jučer – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je u četvrtak navečer, za HRT, da su Rusi pokazali interes da svoje cjepivo registriraju na području EU.

Na pitanje može li se, umjesto čekanja Pfizerova i Modernina, EU okrenuti ruskom ili kineskom cjepivu Capak je kazao da je Hrvatska dio EU te da smo preuzeli njihovu legislativu o lijekovima.

“Zbog toga imamo brojne prednosti i trebamo se po meni držati EU i EMA-e. Moguće je registrirati neko drugo cjepivo, ali za to su potrebni logistika i povjerenstva koja bi to znala provjeriti. Koliko mi je poznato, Rusi nisu pokazali interes da se registriraju na području EU. Međutim, navodno su pokazali interes i počeli su pregovori”, rekao je Capak za HRT. Ujedno je dodao da postoji mogućnost kako će se rusko cjepivo pojaviti kasnije na tržištu.

Isto tako imunolog Zlatko Trobonjača istaknuo je da vjeruje i u rusko i u kinesko cjepivo.

“Rusko cjepivo znamo da ima vrlo visoku učinkovitost, ali sve to trebamo staviti pod upitnik jer nemamo rezultate treće faze. Sve su to dobra cjepiva, samo EU treba usmjeriti. Što se tiče kvalitete cjepiva, ja vjerujem da su kvalitetna”, naveo je Trobonjača.

Domaći ugostitelji spremni izaći na ulice zbog odluke Stožera

Jučer – Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja rekla je nakon današnje Stožerove odluke da nema popuštanja mjera prema ugostiteljima da za sada ne pripremaju prosvjed. Tabak je za Index kazala da nije izuzeta i ta mogućnost jer je ugostiteljima voda došla do grla.

“Nećemo moći utjecati da se tako nešto dogodi, niti ćemo moći spriječiti prosvjede ako dođe do njih i ako ljudi izađu na ulice. Mi smo se nadali da će dopustiti kafićima prodaju kava za van, iako su neki ugostitelji rekli da im to ne može podmiriti troškove, ali bar imaju malu mogućnost rada i neke zarade. Već smo vidjeli da svi prodaju kavu za van, od pekara i kioska do restorana, pa ne vidimo zašto bi bilo drugačije za kafiće.

Ovo što su oni u Stožeru izjavili da nije moguće otvaranje kafića jer to potiče širenje zaraze je promašena tema jer se ljudi već ionako okupljaju, kupili oni kavu u pekari ili negdje drugdje. Ljudi se neće manje okupljati ako i dalje držimo zatvorene kafiće koji ne smiju prodavati ni za van”, kazala je Tabak za Index.

Jelena Tabak veli da je poslala mail ministru Davoru Božinoviću u kojem je zatražila hitan sastanak.

Portugal ruši sve rekorde zaraze i zabranjuje putovanja u inozemstvo

Jučer – Epidemija covida-19 srušila je nove rekorde u broju umrlih i zaraženih u Portugalu koji je odlučio zabraniti sva putovanja koja nisu nužna u inozemstvo dok su im bolnice pod golemim pritiskom. Država od 10 milijuna stanovnika, Portugal je trenutačno najteže pogođena zemlja u svijetu. U četvrtak je imao 303 umrlih i 16.432 novozaraženih u 24 sata, prema dnevnom izvješću uprave za javno zdravstvo.

Od početka pandemije u zemlji je od covida umrlo 11.608 oboljelih od kojih više od 3000 tijekom posljednja dva tjedna. U Portugalu je od 15. siječnja na snazi druga opća karantena. Uz izvanredno stanje koje je na snazi od početka studenoga, prvi put će biti zabranjena sva putovanja koja nisu nužna.

“Osim iznimnih slučajeva bit će ograničenja putovanja svim prijevoznim sredstvima”, objavio je ministar unutarnjih poslova Eduardo Cabrita u govoru u parlamentu. Ta nova mjera stupa na snagu u ponoć u noći na nedjelju kada se uvode kontrole na kopnenim granicama zemlje.

Europska komisija, koja želi izbjeći zatvaranje granica unutra Europske unije, preporučila je u ponedjeljak zemljama članicama da pokrenu nova ograničenja kretanja u virusom najzahvaćenijim područjima. Portugal je već prošlog tjedna obustavio zračne veze s Velikom Britanijom. Lisabon je u srijedu najavio obustavu svih letova s Brazilom od petka.

Vlasti smatraju da se epidemija širi od početka godine zbog ulaska nove varijante otkrivene u Velikoj Britaniji uz ublaženje sanitarnih mjera tijekom božićnog vikenda.

U Brazilu i dalje puno novozaraženih, u 24 sata čak njih 61.811

Jučer – Brazil je u posljednja 24 sata zabilježio 61.811 novih potvrđenih slučajeva koronavirusa i 1.386 smrtnih slučajeva, priopćilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva.

Južnoamerička zemlja sada je registrirala 9.058.687 slučajeva od početka pandemije, dok je službeni broj preminulih porastao na 221.547, prema podacima ministarstva.

U Francuskoj će se opskrba Moderninim cjepivom smanjiti za 25 %

Jučer – Francusko ministarstvo zdravstva najavilo je da će se opskrba cjepivom Moderna koja se očekuje tijekom veljače smanjiti za 25 posto, javlja Reuters. Inače, nestašica cjepiva natjerala je Pariz i dvije druge regije – koje zajedno čine trećinu francuske populacije – da odlože davanje nekih prvih doza, rekao je u četvrtak izvor upoznat s raspravom i zdravstveni službenici. Javna zdravstvena agencija za Pariz i okolnu regiju, područje od 12,1 milijuna ljudi, poručila je regionalnim bolnicama u konferencijskom pozivu u srijedu da će od 2. veljače biti obustavljene sve isporuke prvih doza cjepiva Covid-19 u medicinske ustanove, rekao je izvor.

Francuske zdravstvene vlasti izvijestile su u četvrtak o 23.770 novih infekcija koronavirusom u zadnja 24 sata, u odnosu na 26.916 u srijedu. Broj preminulih u državi Covida-19 popeo se za 344 na 74.800, sedmi po veličini na svijetu, nakon porasta od 350 u srijedu.