HOĆE LI HRVATSKA DOBITI TVORNICU PJEŠAČKOG STRELJIVA: Elbit se ponovno spominje kao ulagač, pregovori o lokaciji su u tijeku

Prošle se godine spominjalo kako bi izraelska tvrtka Elbit mogla ulagati u proizvodnju pješačkog streljiva u Hrvatskoj, a država je trebala osigurati lokaciju za tvornicu

Hrvatska bi ipak mogla dobiti tvornicu pješačkog streljiva. Večernji list neslužbeno doznaje kako se i dalje pokušavaju stvoriti uvjeti za tu investiciju, a za mjesec ili dva bi se trebalo znati na kojoj će se lokaciji ona graditi. Naime, stvar zasad vodi Ministarstvo državne imovine, a najizglednije lokacije su napuštene vojarne, jer jedine ispunjavaju uvjete za proizvodnju i skladištenje streljiva.

Izvori tvrde kako bi se već 18 mjeseci nakon pronalaska lokacije moglo započeti s probnom proizvodnjom streljiva. Bit će riječ o onim kalibrima kojima bi se zadovoljile potrebe domaće vojske, policije, zaštitarskih tvrtki i tvornice oružja HS Produkt, a to su 9 mm, NATO-ov 5,56 mm, 7,62 mm te 45 mm. Računa se da svi oni godišnje ukupno potroše između 10 i 15 milijuna metaka.

Odavno htjeli tvornicu

Ideja o gradnji takve tvornice stara je barem pet godina, a pokrenuo ju je bivši ministar obrane Ante Kotromanović. U cijeli posao je trebao biti uključen i HS Produkt, no kako se radi o investiciji teškoj između 40 i 50 milijuna eura, velik dio proizvedenih metaka bi, nakon zadovoljavanja domaćih potreba, morao završiti u izvozu. Prije nešto više od godinu dana u priču su se uključili i Izraelci, jer su se, osim jačanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zainteresirali i za proizvodnju streljiva.

Hrvatska nije htjela dogovoriti klasičan posao, već suinvestiranje, koje bi omogućilo plasman domaćih metaka na svjetsko tržište. Izrael, godišnje izveze oružja u vrijednosti od šest do 10 milijardi eura, a RH “samo” oko 200 milijuna eura. Osim kupnje F-16 Baraka, ministar Damir Krstičević je najavio kako će posao sa streljivom preuzeti Elbit. Tada je naglasio kako HV godinama upozorava na to da nedostatak proizvodnje pješačkog naoružanja predstavlja problem za nacionalnu sigurnost.

Pila naopako

Prilikom posjeta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Izraelu, ponovno je najavljena izraelska namjera ulaganja u tovrnicu streljiva u Hrvatskoj. S obzirom na to da je u Izrael otišao i ministar gospodarstva Darko Horvat, najave zvuče vjerojatno. Jedina je nepoznanica to želi li Elbit investirati u tvornicu u Hrvatskoj te ostaje li HS Produkt i dalje u igri. Naime, prošle godine, baš prilikom predsjedničinog posjeta tvornici, rečeno je kako tvornica izlazi iz posla s pješačkim streljivom, “jer u svijetu sada ima dosta tvornica streljiva”. No, to bi mogla biti i pila naopako, kako bi se pronašao strateški partner s kojim bi se podijelio rizik investicije i plasmana proizvoda.