HOĆE LI HASANBEGOVIĆ POPUSTITI? Bandić se ispričao Zagrepčanima zbog Palme. Samo 11 dana nakon sastanka

‘Nisam savršen i pogriješio sam. Ne znajući što je tko radio’, rekao je Bandić

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine iz redova Neovisnih za Hrvatsku jučer nisu prisustvovali sjednici Skupštine. Zlatko Hasanbegović i kolege iz stranke na taj su način protestirali protiv gradonačelnika Milana Bandića i Zagreb doveli na rub izvanrednih izbora.

Oni su nakon dvostruke isprike braniteljima i dalje tražili od gradonačelnika da se ispriča svim građanima grada Zagreba zbog sastanka s predsjednikom Skupštine srbijanskog grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom koji je surađivao s Arkanom.

MILAN BANDIĆ I TREĆI PUT ODGAĐA ZATVARANJE ROTORA: ‘Mislim da ćemo to napraviti nakon Nove godine’

Bandić popustio

I velikog li čuda, tako stjeran u kut i pod pritiskom da izgubi većinu u Skupštini, Bandić je odlučio popustiti. U maniri najboljih populista gradonačelnik se odlučio ispričati svim građanima zbog sastanka s Palmom. Jedanaest dana nakon što se sastanak održao.

“Ja priznam, nisam savršen i pogriješio sam. Ne znajući što je tko radio. On može doći, on je slobodan građanin i nije napravio ništa. A to što se družio s Arkanom, da sam znao onda ne bih. I sad koristim priliku da se ispričam ne samo braniteljima, nego svim građanima”, rekao je Bandić za Media servis.

A je li ova isprika bila dovoljna da se prebrodi kriza u Zagrebu, vidjet ćemo u narednim danima.

Ne boji se izbora

Dodao je Bandić i da nije kukavica te da se novih izbora ne boji.

Osvrnuo se i na prijavu Živog zida DORH-u za političku korupciju prilikom prelaska bivše HNS-ovke Marije Puh u njegov Klub.

“Nije Bandić snubio Puh pa je ona došla Bandiću, nego je ona otišla iz HNS-a. A zašto? To treba pitati HNS. To je isto kao kad se raziđu žena i muž. Nije žena otišla drugome jer ga je zavoljela, nego zato što ovaj nije položio ispit”, rekao je gradonačelnik.