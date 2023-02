Kaos na putu prema Dalmaciji i dalje se nastavlja. Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom u Lici i Gorskom kotaru te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog cestovnog pravca niti za jednu skupinu vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

Sinoć se spavalo uglavnom u autobusima i vozilima, ali dobro su došle i stolice u kafićima. Dio putnika je ležao i na podu, pili su se topli napitci, pokušavalo ugrijati i barem na trenutak odrijemati. Ni hrane nije nedostajalo. Jučer su organizirana i prihvatilišta za ljude koji su zapeli na cestama.

'Dobit ću slom živaca'

Dalmaciji Danas javila se čitateljica koja je kod odmorišta Zir (Macola) zapela u svojem automobilu.

"Od 17 sati i 30 minuta smo u Macoli. Benzinska postaja je puna, nitko više ne može ući, a ni izaći s benzinske. Nema mjesta nigdje, ni na parkingu ni na cestama. Vidjeli smo i nekoliko ralica, čistile su u smjeru Zagreba, no u smjeru mora još niti jednu ralicu nismo vidjeli. Neki ljudi su tu sedam sati, još nismo vidjeli ralicu koja čisti u smjeru Splita. Svi smo zapeli, ima i navijača… Sve je puno, ne možemo ni sobu unajmiti, kafić je pun. Znači, ovo je katastrofa, kolaps. Ne znam što da napravim, dobit ću slom živaca."

"Nećemo se živcirati. Ovo su iznimne okolnosti. Na vrijeme ne možemo utjecati. Proći ćemo kada za to dođe vrijeme. Sada trebamo biti strpljivi. Sve će to biti ok", poručila je druga putnica, Melita Ančić.

Cestarina će se i dalje normalno plaćati

Nazvali smo stoga Hrvatske autoceste (HAC) kako bismo vidjeli kakvo je trenutačno stanje na autocestama i hoće li ljudi morati plaćati cestarinu, jednom kada se autocesta otvori. Bili su dosta iznenađeni našim pitanjem jer im nije bilo jasno kakve veze ima to što su ljudi zatvoreni na autocestama s time da oni ne trebaju platiti cestarinu. Jer kako kažu, za to nisu oni krivi.

"Put prema moru je i dalje zatvoren. Što se tiče plaćanja cestarina, iskreno, nije mi jasno vaše pitanje. Snijeg ili bura nisu pojave koje su izazvale Hrvatske autoceste, to je prirodna pojava. Svi su mediji prošloga tjedna prenosili najave DHMZ-a koji je rekao da dolazi teška promjena vremena i crveni alarm. U ovom trenutku mi ni ne znamo kada će bura prestati i kada će se autocesta pustiti u promet. Mi ne možemo autocestu pustiti u promet dok je orkanska bura. Drugo je ovo dok je snijeg jer se to područje čisti i promet ide, ali usporeno", rekli su nam iz HAC-a. Odnosno, bez obzira na to što su ljudi zatvoreni u svojim automobilima na autocestama, HAC neće "olakšati" građanima, već će sve morati normalno platiti jednom kada se autocesta ponovno pusti u promet.

Za sav promet zatvorene su (zbog vjetra i snijega):

autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje;

DC1 Gračac-Knin;

DC8 Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene;

DC27 Gračac-Obrovac;

DC42 u mjestu Poljanak;

DC50 Gračac-Gospić; (zbog vijavice

DC25 Gospić-Karlobag;

DC218 Bjelopolje-Donji Lapac;

DC 429 Selište Drežničko-Prijeboj;

ŽC5217 Dobroselo-Mazin;

ŽC4030 u mjestu Petrov Vrh (Kutjevo);

ŽC5062 Lič-Lukovo;

ŽC5032 Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

LC59122 Ledenik-Šušanj i LC59123 Šušanj-Konjsko;

Samo za osobna vozila otvorene su:

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (zbog zimskih uvjeta na DC3 teretna vozila s priključnim vozilom isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, te na čvoru Kikovica u smjeru Zagreba);

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja;

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

Paški most.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski, dionici autoceste A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp-prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1.9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom (I. skupinu vozila).

Prometna policija povremeno isključuje vozila na pojedinim čvorovima na autocesti A1, ovisno o priljevu vozila.