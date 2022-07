U utorak bi, ako Vlada ne intervenira, ponovno mogle skočiti cijene goriva i to drastično. Spominje se da bi litra Eurosupera mogla iznosti oko 16 kuna, a litra dizela oko 16,50 kuna. Čeka se potez Vlade, a ministar financija Zdravko Marić navodi da je sve na stolu.

RTL Danas doznaje da se razmatra više opcija. Prva je nastavak postojećeg modela zamrznutih cijena svim pumpama osim onima koje nisu uz autocestu, druga je poskupljenje, bez intervencije, kako bi se bolje punio državni budžet - dok bi građani vaučere za gorivo dobili na jesen, a treća opcija je da Vlada ograniči cijenu osnovnih goriva u prodaji na veliko. Za što će se odlučiti, još se ne zna, ali guverner HNB-a Boris Vujčić danas je jasno upozorio: 'Treba voditi računa da što dulje traje kriza tako je vreća tih instrumenata koje Vlada ima na raspolaganju sve praznija'.

Neto dobit velikih naftaša poput INE, u prvom ovogodišnjem tromjesečju je 586 milijuna kuna - što je 11 puta više u odnosu na 50 milijuna kuna dobiti iz prošle godine. Pripisuje se to rastu cijena goriva. Mali distributeri, pak, u prošloj su godini ostvarili milijardu i 854 milijuna kuna prihoda, a od čega čiste dobiti više od 81 milijun kuna. No, zbog gubitaka u ovoj najavljuju ključ u bravu.

"Vjerujem da su sagledali sve aspekte i da će odluka biti pozitivna. Ako se to ne desi mi moramo zatvoriti jer više nemamo financijskih sredstava", kaže Armando Miljavac, predsjednik Udruge malih distributera goriva.

Dekanić: Ili će produljiti ove mjere ili će ih kombinirati s određenim dodacima

Konačna odluka Vlade očekuje se sutra na telefonskoj sjednici. Energetski stručnjak Igor Dekanić kaže za RTL Danas da je teško reći što će se dogoditi.

"Međutim, po svoj prilici će se ili produljiti ove mjere zbog toga što je u proteklih dva tjedna došlo do izvjesnog sniženja cijena sirove nafte za desetak dolara po barelu ili će se kombinirati s određenim dodacima koji bi olakšali položaj građanima, malim proizvođačima i malim distributerima naftnih derivata na domaćem tržištu", kazuje Dekanić.

Kaže da je moguće ograničiti cijene osnovnog goriva u veleprodaji. "To je moguće u slučaju daljnjih poskupljenja, a možda je i takva situacija vjerojatna", kaže. Smatra da bi taj potez išao na ruku malih distributera, odnosno da bi to označilo njihovo spašavanje. Ipak - "taj potez ne bi išao na ruku velikim kompanijama."

Usporedio je ovu situaciju i s OPG-ovima: "Otprilike kao kad se nekad spašavao Agrokor. Agrokor se spašavao zbog prerađivačke industrije i položaja malih OPG-ova. Na svoj način, mali su distributeri na unutarnjem tržištu svojevrsni OPG-ovi u naftnoj industriji", govori Dekanić. Smatra da mali trgovci naftom, iako prijete zatvaranjima, neće staviti ključ u bravu.

"Vjerojatno će im vlada pomoći… Neće im biti lako, ni sada, ni sljedećih mjeseci, možda ni koju godinu… Ali vjerojatno će im Vlada pomoći, tako da neće morati zatvarati poslovanje, što bi bilo vrlo loše", kazuje.

Kad možemo očekivati cijenu od 20 kuna po litri goriva?

A hoće li cijena goriva iznositi 20 kuna i kada to možemo očekivati? "To bi mogli očekivati ukoliko se rat u Ukrajini intenzivira i produlji, pogotovo ako dođe do daljnje internacionalizacije ratnih djelovanja", rekao je Dekanić za RTL. Kaže da, čak i u tom slučaju, vjeruje da bi Europska unija pribjegla sniženju PDV-a kao što je i najavljeno, a da bi neke zemlje samoinicijativno to učinile i prije.