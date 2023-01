Prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 852 eura, manje od toga u EU zarađuju samo stanovnici Mađarske, Rumunjske i Bugarske odnosno zemlje koje nemaju euro. S druge strane, zadnje zemlje koje su ušle u eurozonu su bile Litva 2015. i Latvija 2014., a njihovo iskustvo moglo bi biti dobar znak nakon vala poskupljenja koji nas je dočekao.

Kako prenosi Danas.hr, narasle su cijene, ali i plaće. Poskupile su frizerke usluge, manikura, pedikura, najam stanova. Ali u Latviji su plaće danas gotovo sto posto veće nego su bile prije uvođenja eura. Kada je 1. siječnja 2014. godine u Latviju je stigao euro, baš kao i kod nas političari su dizali prve eure po bankomatima, baš kao i kod nas ljudi su se bojali poskupljenja. A većina stanovništva, točnije njih 59%, euro nisu htjeli. Urednica latvijske televizije opisala je prijelaz.

'I danas si neki sve preračunavaju u late'

"Bilo je jednostavnije nego što sam mislila da će biti. Ali moram priznati, i dalje postoje neki ljudi, primjerice moj otac, koji pretvara u late kada želi shvatiti koliko nešto košta. Mislim da ništa neće to promijeniti", ispričala nam je Rudite Spakovska, novinarka iz Latvije, urednica na latvijskoj televiziji.

Stručni rad HNB-a pokazuje da je u Latviji došlo do rasta cijena i to usluga poput popravaka kućanskih aparata, stomatoloških usluga. Poskupjeli su restorani i kafići, ali frizerski i kozmetički saloni.

U Litvi su skuplje postale kantine, najamnine za stanove, frizeri i kozmetičari pa i usluge za održavanje i popravke stambenih objekata. Međutim, na godišnjoj razini, to su bila mala poskupljenja.

Povećanje plaće od 95 posto u 9 godina

No narasle su i plaće. Od 2013., godine prije uvođenje eura s 5777 eura, koliko je iznosila prosječna neto godišnja plaća, do 11 229 kolika je bila lani. To je povećanje od 95% u 9 godina.

U Litvi je 2014., prije nego što su ušli u euro, prosječna godišnja plaća bila 6824 eura, rasla je svake godine, da bi došla do 11 798 eura prošle godine. U 8 godina plaće su narasle za 73%. Kad se gleda period od dvije godine u Latviji su plaće porasle 18%, a u Litvi 6%. To naravno nije samo zahvaljujući euru, ali…

Eurozona jača gospodarstvo, a time i plaće

"Budućnost zemalja koje su prešle na euro je pokazala da su one zbog ulaska u eurozonu podignule ekonomsku aktivnost, gospodarstvo je postalo jače. I naravno kada se podigne čitavo gospodarstvo, onda se mogu podići i plaće", kazala je ekonomistica Maja Vehovec.

Međutim baltičke zemlje sada se suočavaju s visokom inflacijom, od čak 20 posto. Latvija ima drugu najveću stopu inflacije u Europskoj uniji.

Od završetka globalne ekonomske krize, koja je na Baltiku trajala kraće nego u Hrvatskoj, do COVID krize, pa i ove najnovije ratno - energetske - inflacija u ovim zemljama nije divljala, bilo je to razdoblje razvitka. Hrvatska euro uvodi u turbulentnom razdoblju, ali iskustva drugih zemalja i dalje nešto govore. Jednostavnije rečeno, možemo očekivati veće plaće.