Franz Letica, predsjednik ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK RH rekao je da je nakon razgovora s kolegama na nivou Hrvatske odlučena velika i važna stvar. Plaće svima idu gore za 100 eura. "Dogovorili smo jedan zajednički stav da ćemo podići plaće 100 eura svojim djelatnicima. Imamo prostora, dobro poslujemo. Znači, to će biti jedna lančana reakcija, ako ja imam prostora podići ovdje u ovom lokalu svojim djelatnicima, dakle ima i moj susjed", kaže Letica, prenosi Danas.hr.

Hoće li stvarno i ostali vlasnici kafića i restorana slijediti primjer šefa ceha ugostitelja to se još ne zna. Zaštitari su poznati po minimalnim plaćama i one nažalost ne rastu. "Pa recimo da plaće zaštitara isto ovise o tome koliko će platiti korisnici. U Sloveniji, Njemačkoj Belgiji i Austriji je drugačija priča, to je regulirano kolektivnim ugovorom", kaže Lidija Stolica, predsjednica ceha zaštitara.

Švicarci zarađuju gotovo 6000 eura na mjesec

U Europi najviše zarađuju Švicarci gotovo šest tisuća eura neto mjesečno, broj dva i tri na toj listi su Island i Norveška, uz 4 odnosno 3 i 900 mjesečno, Austrijanci prosječno zarađuju 2800 mjesečno, Slovenci 1220, mi 860, ovo su podaci za 2021, u međuvremenu je to nešto malo raslo, ali razlike su i dalje jednake.

Na godišnjoj razini to ovako izgleda: Švicarci i Islanđani najviše zarađuju, 39 odnosno 27 tisuća eura godišnje neto, Slovenci 8 300, Hrvatska 5 800, nešto više od Poljaka i Mađara.

'Visoke plaće ne znače i blagostanje'

U Hrvatskoj imamo multinacionalne kompanije koje posluju i u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Prodaju iste proizvode, za otprilike istu cijenu, ali tamo radnice dobiju puno više. Na pitanje kada će u Hrvatskoj ta kompanije izjednačiti ili probati izjednačiti tu cijenu rada ekonomist Damir Novotny kaže da ne zna je li mi to baš želimo. "Jer visoke plaće ne znače nužno i visoku razinu blagostanja jer su troškovi viši", ističe Novotny.

Ako se usporedi prosječna neto mjesečna primanja obitelji s dvoje djece, ta cifra u Hrvatskoj je 1865 eura - to su dvije plaće uz olakšice, u Sloveniji 2613, Italiji 4000, Njemačkoj 5900.

"Činjenica da bi u Hrvatskoj plaće mogle rasti sigurno će morati biti praćena cijenom usluga i roba u Hrvatskoj, naime činjenica je da kava u EU košta 2 ili 3 puta više nego u Hrvatskoj, ali isto zato to je razlog zašto konobar u EU može imati plaću 3 tisuće eura", kaže nam Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike.

Pojednostavljeno - ako u salonu poskupi feniranje - i ako gazda kafića poskupi kavu - i frizerka i konobar mogu dobiti veću plaću.