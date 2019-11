HOĆE LI ‘DUG JEZIK’ OPET KOŠTATI MILANOVIĆA? Zbog ‘zoranizma’ je već izgubio izbore 2016., a sada je konzistentan samo u jednoj stvari

Zoran Milanović je u svojoj političkoj karijeri imao nekoliko ozbiljnih lapsusa i promjena stavova koje su ga koštale premijerske funkcije, a i sada je prema predsjedničkim izborima krenuo s nekoliko stajališta oprečnih njegovim ranijim izjavama

Obećanje koje je 2015. u svojoj kampanji izrekla predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kako će Hrvatska ući u krug najprosperitetnijih država svijeta, moglo bi je stajati pobjede na predstojećim predsjedničkim izborima. Znajući da je ta rečenica potpuno neostvariva i da je ostala upamćena, sadašnja je predsjednica promijenila retoriku i, barem zasad, ništa ne obećaje.

Ne obećaje niti njen glavni protivnik, Zoran Milanović, jer u svakom razgovoru s građanima ili javnim istupima govori kako su predsjedničke ovlasti preslabe. Uz to dodaje kako je on tu da govori, upozorava i bude “vrhovni pravobranitelj građana Hrvatske”.

No, upravo ga je govor stajao drugog premijerskog mandata, jer je prije izbora 2016., u svoj sili izjava koje je davao, uspio “izlanuti” su Srbi i Srbija “šaka jada”, a čak je i majku premijera Andreja Plenkovića nazvao “vojnom lekarkom”, aludirajući na njen staž u KB Dubrava, bivšoj vojnoj bolnici. Ipak, on je “predsjednik s karakterom”, pa i dalje svašta govori i izgleda da mu nije problem što je promijenio ili prestao inzistirati na svojim davno izrečenim stavovima.

Podcjenjivao Bernardića i dobio njegovu podršku

Nakon što je sadašnji predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, čovjek kojeg je Milanović podcjenjivao, izrazio podršku njegovoj kandidaturi, čini se kako je Milanović od idealista u međuvremenu postao pragmatik. No, čini se da na riječima nije ni jedno, ni drugo.

Novi list podsjeća kako je u izbornoj kampanji 2011. Milanović inzistirao da mjesta za dijasporu u Saboru treba ukinuti, čime je nastojao oslabiti HDZ koji tradicionalno dobiva glasove iz inozemstva. Sad Milanović po glasove želi ići upravo u inozemstvo, k “novoj dijaspori”, u Irsku, gdje žive njegovi potencijalni birači. No, reakcije na ideju nisu bile dobre, pa je sve stavljeno na čekanje.

Drugi “zoranizam” je napravio na istoj temi kao i predsjednica, a to je nogomet. Uvijek je govorio kako je navijač Hajduka, jer je podrijetlom iz Sinja, da bi ga odjednom zasmetala veličina petokrake s grba njegova voljena kluba, koja je bila dio obilježja do raspada Jugoslavije. Osim što je pokazao da je nedosljedan i da nije vjeran vlastitim navijačkim preferencijama, Milanović je navukao bijes dalmatinskih antifašista i vjerojatno već sad izgubio određen postotak glasova na jugu zemlje.

Kandidirao se na izborima koje je htio ukinuti

Već je ranije istaknuto kako Milanović smatra da su ovlasti predsjednika premale. Možda je zbog toga otkazao podršku svome kandidatu Ivi Josipoviću na prošlim izborima te tako omogućio Kolindi Grabar Kitarović da dođe na Pantovčak. Mjesecima prije tih izbora, promovirao je tezu kako bi se predsjednik trebao birati u Saboru, a ne na izborima. Argument su mu bile slabe ovlasti, iako je iza toga vjerojatno stajala želja da on, pomoću Sabora, iskontrolira izbor predsjednika. No, time je podmetnuo nogu Josipoviću koji je ispred sadašnje predsjednice vodio po svim anketama i pet godina kasnije se opet pokazao nekonzistentnim.

Naime, nakon što se zalagao za ukidanje neposrednih predsjedničkih izbora, sam se kandidirao na njima. No, barem je, za utjehu, ostao dosljedan stavovima o predsjedničkim ovlastima.

“Veće ovlasti predsjednika uvijek se na kraju svode na utjecaj i novac. To ima Vlada i tako treba i ostati, kao što je u svim europskim demokracijama. Tako da predsjednik, ako nema karaktera i ako nema znanja, neće mu pomoći nijedna ovlast”, izjavio je nedavno Milanović.

Želi biti prijatelj Vladi, a u ratu je s Plenkovićem

No, zbunjujuće su njegove izjave o suradnji s Vladom, jer tvrdi kako će “biti najbolji prijatelj Vladi”, a pojasnio je i kako ne namjerava “upadati na sjednice Vlade i lupati šakom o stol”. No, poznato je da ima izrazito loš odnos s premijerom Plenkovićem, pa bi njegovi birači mogli ostati zbunjeni time što on želi postići i želi li zaista surađivati s premijerom.

“Život političara, a posebno predsjednika Vlade, je život stresa. Moj najveći stres bio je nakon izbora kada su ankete odjednom pokazivale rast popularnosti Vlade i mene osobno. Stres zbog velikih očekivanja”, govorio je Milanović za vrijeme svog premijerskog mandata.

Sada, pak, poručuje da želi biti predsjednik moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske jer je država “u stanju koje je popravljivo”. Njegove su poruke kratke i uključuju građane, što znači da ne opipavaju samo bilo birača, već ciljaju na njihovu inteligenciju. No, 22. prosinca, odnosno, 5. siječnja vidjet će se hoće li birači prepoznati njegove “grijehe”.

