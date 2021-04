HOĆE LI DUBROVNIK PREŽIVJETI JOŠ JEDNU KORONA-SEZONU? Sve ovisi o jednome: ‘Ono što iščekujemo 12. travnja je spasonosno’

Cijene su spustili, ali direktor hotela ističe samo za sada. Srpanj i kolovoz se još prodaju po normalnim cijenama

Gospodarska grana o kojoj Hrvatska oviti i ove godine je u velikim problemima, kao i prošle godine spas bi mogli donijeti Česi, no sve je i dalje neizvjesno, a i jadranskom biseru to ne znači mnogo. Raniih sezona Uskrs je služio kao dobar indikator kako će proći glavni dio sezone, no to više nije pravilo. Od 50-ak dubrovačkih hotela, ovog Uskrsa bilo je otvoreno tek njih 12. Od prvog četvrtog otvoren je i hotel direktora Hrvoja Brbora Imaju 30 gostiju od 320 koliko mogu primiti.

‘Situacija se mijenja iz dana u dan’

“Sada smo očekivali toliko, ali jednostavno situacija se mijenja iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, recimo kad se cjepivo otkrilo u 11 mjesecu rezervacije su buknule pa kad se u prvom mjesecu vidjelo kako to cjepivo neće baš ići tim tempom, onda su te rezervacije usporile pa su onda brojevi zaraženih pali pa smo onda ponovno bili bolji s rezervacijama pa su onda ponovno zadnjih tjedana loši brojevi i onda su nam rezervacije dosta pale.”, opisuje za RTL

Zbog takvih oscilacija kaže da je teško išta prognozirati ali u jednoj mjeri vide spas.

“Ono što čekamo i iščekujemo što je spasonosno za Dubrovnik je 12.4. i obraćanje Borisa Johnsona koji bi trebao uliti nadu i dopustiti Englezima da krenu jer koliko je poznato Dubrovnik je većinski britansko tržište i nama su Britanci vrlo bitni da nam sezona bude uspješna. Nismo kao drugi dijelovi Hrvatske tipa sjeverni Jadran gdje su Austrijanci, Slovenci, Nijemci, oni će vrlo brzo doći ako se epidemiološka situacija popravi. Nama je ipak, mi smo avio destinacija i dosta drugih faktora ovise o tome.”, kaže.

Cijene su spuštene, ali samo za sad

Ističe kako je sada teško preći granicu, a čak i Hrvatima nije lako doći do Dubrovnika. „Imate situaciju gdje gosti iz Zagreba ne znaju mogu li doći do Dubrovnika jer ne znaju kako proći Neum, da li im treba PCR test za prolazak, tako da je Hrvatima upitno kako doći do Dubrovnika da ne govorim o nekim drugim zemljama“, priča.

Cijene su spustili, ali ističe samo za sada. Srpanj i kolovoz se još prodaju po normalnim cijenama.

“Ako se bude moglo putovati mi ćemo moć ponovno biti vrlo brzo na starim cijenama, ali dok se to ne dogodi ostane nam samo čekati“, kaže.