ZAGREPČANE BI USKORO ZAISTA MOGLI MASOVNO TESTIRATI: Objavljeno na kojoj lokaciji bi se to moglo provesti te koje su prednosti i nedostaci

U Zagrebu je danas 363 novooboljelih. Već se neko vrijeme spominju nove mjere, među njima i masovno testiranje. Kako RTL neslužbeno doznaje najavljena su masovna testiranja Zagrepčana brzim testovima – za sve besplatna.

Antonija Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb- Centar za RTL Danas govori o tome.

“Do mene nije došla takva odluka kriznog Stožera grada Zagreba, a ako ta odluka bude donesena to zahtijeva jednu ozbiljnu logističku opremu, jer se radi o većem broju testova i lokacija. Ako dođe do takve odluke sve treba biti spremno da se brzo identificiraju pozitivni pacijenti”, objasnila je.

“Poznato je da su antigenski testovi najučinkovitiji za građane koji imaju simptome, ali isto tako su djelotvorni i na onima koji ih nemaju. Kada se radi o masovnom testiranju poanta je da se što prije identificiraju oni koji su pozitivni i tako da se tako spriječi zaraza”, rekla je gošća.

Pazit će se da ne budu masovnih okupljanja

Ako dođe za provođenja takvog masovnog testiranja pazit će se da to ne budu masovna okupljanja za testiranje, tako da će trebati osigurati lokacije kao što je zagrebački Velesajam, mogućnost drive-ina kako se ne bi stvarale gužve.

Antonija Balenović je još jednom naglasila da tu odluku još nemaju tako da kad bude donošena i ako bude donošena od strane gradonačelnika i kriznog stožera bit će poznate sve činjenice.

Alat za obuzdavanje pandemije

Masovno testiranje kao alat za obuzdavanje pandemije u Zagrebu se najavljuje, ali detalji ne otkrivaju.

“Oni rade planove koji moraju biti realni. Mislim da idu na ciljane populacije gdje ima epidmioloških razloga za to. Mislim da će se svi ljudi na lokacijama gdje se procjeni da postoji potreba, da će tu biti dobar odaziv”, kazala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Znanstvenik Ivan Đikić poručuje brzi testovi sprječavaju nekontrolirano širenje virusa i dovode do smanjenja broja zaraženih i umrlih: “To je velika pomoć jer su vrlo jeftini, jednostavni za korištenje, daju brze rezultate, nisu potrebni specijalizirani uređaji i potrebno je samo educirati ljude da pravilno uzimaju briseve”.

Slovačka je ovako testirala stanovništvo starije od 10 godina, fokusirali su se na žarišta kako bi otkrili one bez simptoma i njihove kontakte. Zajednički stav o testiranju na razini Europe zemlje bi trebale donijeti za 2 do 3 tjedna.

“Tamo gdje imaju kvalitetnije testove i gdje su se usmjerili na testiranje osoba sa simptomima do 7 dana imaju visoku podudarnost s PCR testom koji je zlatni standard. Tamo gdje se išlo u širu populaciju dakle bez simptoma tu se očekuje 30 posto da se može detektirati pozitivnih”, kazala je Markotić.

Važno je razviti strategiju

Đikić upozorava važno je razviti strategiju takvog testiranje i povezati ih s pravilnim mjerama: “Mnogi da bi smanjili broj testiranja govore da bi trebalo testirati samo one sa simptomima. To nije točno. Antigeni testovi su najbolji zato jer u populaciji možete uloviti veliki broj asimptomatskih ljudi, one koji nemaju simptome, a imaju virus u respiratornom traktu. Zato su oni primarno i napravljeni”.

Nakon sastanka nacionalnog stožera s premijerom razmatraju se nove mjere kako bi brojke počele padati, zatvaranje i policijski sat nisu opcija, a u planu nije ni prelazak na online nastavu.

“Za studentsku populaciju je pitanje bi li to bilo dobro s obzirom na intezitet zaraze u Zagrebu vratiti studente u manje sredine i da budu u kontaktu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima”, kazao je Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

U Zagrebu koji i danas ima najveći broj novozaraženih ne najavljuju strože mjere zatvaranja ili skraćivanja radnog vremena ugostitelja. Na koji način će u borbi s brojkama provoditi masovno testiranje tek trebaju otkriti.

