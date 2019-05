HOĆE LI DESNICA SADA RUŠITI PLENKOVIĆA? ‘Ma ne, oni za to nemaju ni dovoljno snage, niti alternativnog lidera’

Naravno, nakon ovog rezultata niti premijer Plenković neće imati snage za okončanje unutarstranačkog sukoba i eliminaciju nekih od utjecajnih aktera iz stranačkog vrha, jasan je Davor Gjenero

Možda neće doći do ‘otvorenog’ iskazivanja nezadovoljstva, ali će desno krilo HDZ-a sigurno iskazati nezadovoljstvo ovim rezultatom. Prije svih, to će činiti gospodin Miro Kovač, kojeg premijer Andrej Plenković nije htio staviti na listu. Rezultat je posljedica tihe opstrukcije kojoj su bili izloženi vodeći HDZ-ov kandidat Karlo Ressler i njegov tim i tijekom kampanje, kaže za Vijesti.hr politički analitičar Davor Gjenero na pitanje čekaju li Plenkovića problemi nakon neočekivana 4 mandata.

‘Desnica nema dovoljno snage za rušenje Plenkovića’

“Premijer Plenković nije pogriješio što je otvorio vrata mlađoj generaciji HDZ-ovih političara, a očito je da je tom timu mladih ljudi do neke mjere uspjelo HDZ-u dati profil umjerene urbane centrističke opcije. Međutim, mislim da jest pogriješio što na svoju listu nije stavio kandidatkinju koja pripada Europskoj pučkoj stranci, a u Hrvatskoj je ostala bez stranačke infrastrukture, Marijanu Petir. S njom na listi, ako se samo pribroje glasovi koje je osvojila lista Marijane Petir, HDZ bi bio vrlo blizu šestom mandatu, a tada bi slika izbornog rezultata bila sasvim drukčija”, tvrdi Gjenero.

Ipak, Gjenero smatra da ipak neće biti otvorenog sukoba u HDZ i pokušaja desnice da sruši premijera Plenkovića.

“Za to nemaju dovoljno snage, a nemaju niti alternativnog lidera kojeg bi mogli ponuditi kao vođu. Naravno, nakon ovog rezultata niti premijer Plenković neće imati snage za okončanje unutarstranačkog sukoba i eliminaciju nekih od utjecajnih aktera iz stranačkog vrha”, smatra Gjenero.

Gjenero: Bernardić je pobjednik ovih izbora

S druge strane, Gjenero smatra da je šef SDP-a Davor Bernardić pobjednik izbora.

“Bernardić je pametno odigrao i može ga se smatrati pobjednikom ovih izbora. Ostvario je rezultat koji su od njega u stranci očekivali, po broju glasova, a nadmašio i najoptimističnija očekivanja, kad je riječ o broju osvojenih mandata. Doduše, bio je pomalo i dijete sreće, jer četvrti mandat je doista bio ‘rubni’. Međutim, pokazao je da je njegova strategija vraćanja u stranku ili stranačko okrilje ljudi kojih se njegov prethodnik Zoran Milanović odrekao, ispravna i da donosi rezultat”, kaže Gjenero.

Gjenero smatra da će unutarstranački protivnici šefa SDP-a, odnosno ‘zagovornici politike Zorana Milanovića’, nakon ovog rezultata izbora morati biti znatno tiši, jer se pokazuje da Bernardić nema samo većinsku potporu u stranačkim strukturama i stranačkim organizacijama, nego u biračkom tijelu.

‘Rezultati izbora su najlogičniji ishod strujanja unutar društva i političke scene’

Komunikacijski stručnjak Gordan Turković, pak, kaže da se rezultati izbora na prvu vjerojatno mnogima čini iznenađujućima, ali, da, “kada pogledate strujanja unutar našeg društva i političke scene unutar posljednjih godina, mogli bi reći da je ovo najlogičniji ishod.”

“Primjerice, Mislav Kolakušić već je godinama prisutan u hrvatskom javnom prostoru te se očito uspio profilirati kao novi mamac za protestne birače koji svaki izborni ciklus traže nove plodno tlo. Tu je jako puno izgubio Most koji je kampanju odlučio voditi prema desno te je podcijenio moć okupljanja novih protestnih opcija na biračkim listićima. Ujedno su i oni, kao i svi ostali koji su se dijelom nalazili u tom bazenu glasova, „zaboravili“ kolika može biti moć dobro plasiranih populističkih poruka. Kolakušić je stalno ponavljao rečenice s takvom emocijom te se dobrano potrudio da one budu prisutne i na digitalnim kanalima kroz ogroman broj oglasa na Google i ostalim kanalima. Jednostavno je iskakao svugdje, dok je u isto vrijeme uporno obilazio teren i direktno komunicirao s građanima koje su sve opcije do sada razočarale. U tom segmentu mu je pomogla i aktivnost skupljanja potpisa za kandidaturu koja mu je povećala jako vidljivost, kao i kritike kolega sudaca na njegov rad. To mu je definitivno dalo do neke mjere antiestablišmentsku notu jer ljudi najčešće više obraćaju pozornost na nečije poruke ako su iz nekog razloga napadane od ljudi koji su percipirani kao dio sistema”, kazao je Turković za Vijesti.hr.

S druge strane, dodaje Turković, odličan rezultat Ruže Tomašić i Hrvatskih suverenista jasan je pokazatelj kako HDZ teško može bez svojih desnih birača.

Turković: Ovo je slučajan rezultat koji je SDP-u uletio, a ni sami ne znaju kako

“Jako je bitno spomenuti i da je Ruža Tomašić pobjednica preferencijalnog glasovanja s 69.167 osvojenih glasova, čime je povukla svoju listu u EU parlament. Isto kao i Mislav Kolakušić sa 68.056 osvojenih glasova, što je ponovno dokaz da pametno osmišljena personalna kampanja može koristiti čitavoj listi i kad ti daju jako male šanse za prolaz”, navodi Turković.

Ipak, za razliku od Gjenera, koji hvali Bernardića, Turković smatra da je rezultat SDP-a zapravo slučajan.

“Ovo je prije svega slučajan rezultat koji je SDP-u uletio, a da ni sami ne znaju kako. Ovo mogu, prije svega, zahvaliti razmrvljenoj konkurenciji na ljevici, Amsterdamskoj koaliciji koja također nije povukla dovoljan broj svojih birača na izbore, ali i HDZ-u koji nije ostvario očekivani rezultat. Dobro zvuči da su jači od HDZ-a u najvećim hrvatskim gradovima, ali to puno više ima veze sa strankama koje su ovim prvima otkinuli glasove, nego s nekom smišljenom kampanjom SDP-a. Jedino što moramo priznati je da su imali dovoljno mudrosti staviti prepoznatljiva lica Biljane Borzan i Tonina Picule na listu, čime su zasigurno dobili određeni broj birača. Davoru Bernardiću je ovim slučajno osiguran mir, ali pitanje je koliko će to trajati. Slijede predsjednički izbori koji bi mogli biti zanimljiviji, nego što se očekuje”, kaže Gordan Turković za Vijesti.hr.