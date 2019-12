HOĆE LI DEBATA NA RTL-U ODLUČITI? Milanović mora paziti da ne prijeđe granicu koju često prelazi, a Kolinda se ponaša kao da vodi

Jednu činjenicu Puhovski smatra bitnom, a to je da manje ljudi u SDP-u sabotira Milanovića nego što članovi HDZ-a sabotiraju Grabar-Kitarović

U ponedjeljak 30. prosinca u 20 sati na RTL televiziji održat će se debata između aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića. Današnje sučeljavanje komentirao je u RTL Dosjeu politički analitičar Žarko Puhovski koji smatra da je u tom duelu bitno kako će se ponašati Milanović. Što se tiče HDZ-ove kandidatkinje, Puhovski ističe da je pitanje hoće li se Grabar-Kitarović uspjeti koncentrirati na “kratke i jasne formulacije”.

“Hoće li on koji je po svemu verbalno superioran, tu svoju superiornost tjerati preko granice pristojnosti. To mu se nije jedanput dogodilo, ako se ponovi, to bi bilo loše za njega. Time bi Grabar-Kitarović ponovno doveo u poziciju da bude dama, žena, slabija osoba koju netko napada i tu dobiva automatski simpatije za nju (…) Morate imati stavove. Mislim da je ovo ovako, a ono onako, a ti kaži da si protiv. Čim se počne s no, međutim, u nekim situacijama, onda druga strana ulijeće, a tu je Milanović brži “, smatra Puhovski.

‘Nekorektno je što se Grabar-Kitarović ponaša kao da vodi’

U drugom krugu kampanje, otprilike tjedan dana prije izbora, Milanović je počeo isticati da nije stranački kandidat, a aktualnoj predsjednici se ovog tjedna u stožeru pridružio potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić. Ulazak Brkića u igru prikazano je kao adut jer je on navodno dobar s motiviranjem birača na terenu.

“Paradoks je sljedeći. Formalno, Milanović je izazivač jer je Grabar-Kitarović predsjednica, ali je zapravo ona izazivačica jer je Milanović pobijedio u prvom krugu. Nekorektno je bilo što ona to uopće nije priznala i dalje se ponaša kao da ona vodi. A danas je čak rekla za sebe da je broj 1. na listi jer ona sebe tako doživljava”, kazao je Puhovski i dodao da je sada važnija mobilizacija na strani HDZ-a “jer se čini da su stvari krenule prema SDP-ovom kandidatu”.

‘Niti je Milanović ljevičar, niti je Grabar-Kitarović naročito desničarka’

Još jednu činjenicu Puhovski smatra bitnom, a to je da manje ljudi u SDP-u sabotira Milanovića nego što članovi HDZ-a sabotiraju Grabar-Kitarović. Politički analitičar smatra da se to vidjelo po rezultatima prvog kruga pa se zato pojavljuje Brkić da “malo uvede reda”. Puhovski misli da se Milanović i aktualna predsjednica slažu u puno više tema nego što smiju priznati.

“No, oni su protukandidati. I tu je greška u koncepciji kampanje Grabar-Kitarović koja stalno inzistira na jedinstvu i protiv toga da se dijelimo na mi ili oni. No kada se protiv nekoga kandidirate, onda smo uvijek mi ili oni. Stvar kandidature je u tome da mislim da sam ja bolji od nje ili njega. Ta ideja jedinstva je pogrešna”, rekao je Puhovski koji smatra da dvoje protukandidata imaju, prije svega, karakternih razlika.

Puhovski navodi da su “oni iz iste škole” pa spominje da Milanović “sigurno nije ljevičar”, dok Grabar-Kitarović “nije naročito desničarka”. Smatra da su oni ljudi koji igraju neke uloge te da se natječu za funkciju koja zapravo nije bitna. Navodi da su podigli tešku motivaciju i mobilizaciju, ali i da utrka više nije bitna otkada je Mislav Kolakušić koji je htio ukinuti brojne bitne odredbe ispao iz igre.

‘Predsjednica je profitirala na igri da je ona dama’

Puhovskom je postavljeno pitanje na čemu je aktualna predsjednica do sada profitirala, a na čemu izgubila. On smatra da je Grabar-Kitarović profitirala na tome da je predsjednica i što je značajan dio HDZ-ovog biračkog bazena i dalje pod kontrolom. Puhovski spominje da postoje ljudi koji bi doslovce glasovali za bilo koga ako je na listi HDZ-a jer su disciplinirani. Dodaje da takvih ima i u SDP-u, no znatno manje nego u HDZ-u.

“Profitirala je i na igri da je ona dama koju napadaju sa svih strana. Čak si je dopustila i da citira, ne znajući vjerojatno, Ćopićevu partizansku pjesmu ‘deset na jednoga”. To je paradoks jer je ona svjetonazorski na drugoj strani”, kaže Puhovski i dodaje da Grabar-Kitarović u prvom redu gubi jer je “katastrofalno dekoncentrirana”. “I tu se čak ne radi o političkim greškama koje se mogu dogoditi. Već ona brka datume, brojeve…”, kaže Puhovski za RTL.

Puhovski ne misli da će biti velikih zaokreta

Na pitanje hoće li posljednjih pet dana kampanje doći do velikog zaokreta, Puhovski odgovara da razlika nije toliko velika da bi bio potreban velik zaokret pa dodaje da će puno ovisi o izlaznosti na dan izbora, skijanju, o vremenu i drugim raznim čudnim stvarima. Smatra da je moguće da će u zadnjim danima ljudi dobiti opravdanje za nešto što je već njihov stav.

“Ja tražim da mi ona ili on pokažu da sam na pravoj strani, a ne samo da mi mahne s ekrana moja kandidatkinja ili kandidat već da dobijem potvrdu da sam na pravoj strani. To ljudima treba”, zaključio je Puhovski.

