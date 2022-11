Kutija bi mogla poskupjeti 10 kuna zbog nove europske direktive koja traži drastično dizanje minimalnih trošarina.

U Londonu i Dublinu kutija košta 15 eura, u Parizu 10 eura, Beču i Rimu 6 eura, Hrvatskoj trenutno 4,5 eura, Beogradu i Sarajevu 3 eura. Ali s najavljenim povećanjem mi bi došli na razinu Beča i Rima, na šest eura po kutiji, ističe RTL Direkt.

Inače, pravilo je da u bilo kojoj zemlji kada poskupe cigarete za 10% broj pušača pada za 4%. Hrvatska ima HZJZ promo spotove za nepušenje, škole odvikavanja, ali i dalje 38% građana u dobi od 15 do 64 puši.

"To su velike brojke", poručuje zamjenica ravnatelja HZJZ, Dijana Mayer. Na pitanje zašto nam je toliko teško reći da je gotovo, psihijatar i voditelj dnevne bolnice za ovisnost, Davor Bodor odgovara: "Pa teško je, ljudi uvijek čekaju neke zdravstvene probleme da prestanu pušitI."

EK traži udar na džepove pušača

Čekaju zdravstvene, a dočekali su financijske probleme. Financial times piše kako europska komisija planira snažno podići duhanske trošarine, što bi za Hrvatsku značilo da bi cijena kutije mogla porasti za deset kuna.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković upitan bi li Hrvatska podržala povećanje cijena cigareta 10 kuna, odgovara:

"Pa ne znam u kojoj smo fazi, to može trajati godinama." Dodaje da je to tema koja dolazi i vraća se, a mogu li pušači biti mirni, kaže: "Ne znam ja nisam pušač pa nemam takve brige, pitajte Primorca."

Cigarete ozbiljno pune proračun

Od ministra Primorca i njegova ministarstva, zasad bez komentara, inače država je 2020. zaradila 5 milijardi kuna, 2021. 5 milijardi i 760 milijuna, ove godine dosad već 5,3 milijarde kuna. Inače, pravilo je da u bilo kojoj zemlji kada poskupe cigarete za 10% broj pušača pada za 4%. "Pada i broj pušača i onih koji planiraju pušiti čak i među pušačima je veći broj onih koji apstiniraju", poručuje Bodor.

"Sigurno se puši manje jer ipak to znatno utječe na kućni budžet pojedinca", kaže Mayer.

Skandinavci najlakše dišu

U Europi najmanje puše Šveđani, njih 6%, nešto više, Finci, Portugalci i Danci – ovo su podaci za ukupnu populaciju. U Hrvatskoj bi se prizori velikih zapljena prošvercanih cigareta mogli sve češće događati jer na tako nagle promjene u poreznoj politici teško se preko noći naviknuti.

"Kod tako naglih promjena cijena u pravilu svi traže izvore. jeftinije prekogranične dobave", kaže Vlado Brkanić, porezni stručnjak.

No, možda ipak neće biti sve tako naglo, ne bi bilo prvi put da iskoči neka ne baš popularna porezna ideja, pa onda se dogodi promjena, samo ne toliko radikalna, a potrošačima se čini kao uf dobro smo prošli, iako plaćaju više nego prije.