HOĆE LI BITI SNIŽENJA NA OBALI? Sjever Jadrana planira držati cijene bez obzira na sve, a Dalmacija? Evo kako se kreću cijene

Spuštanja cijena ima, ali ovisno o regijama. Vjeruje se da bi domaći gosti mogli ljetovati upola jeftinije nego lani, iako vjerojatno ne u Istri i na Lošinju

Kako prolazi kriza uzrokovana koronavirusom i granice se otvaraju u pokušaju spašavanja turističke sezone, tako se postavljaju pitanja jesu li cijene ugostiteljskih usluga u Hrvatskoj previsoke i hoće li biti sniženja. Ove godine nema overbukinga i gotovo da i nema rušenja cijena smještaja. U svemu tome Sjeverni Jadran će držati cijene, a Dalmacija će biti na muci, piše danas Novi list.

“Ideja, odnosno preporuke na razini naše destinacije su da cijene nema potrebe spuštati u odnosu na isto razdoblje prošle godine, već postojećim cijenama dati dodatnu uslugu, primjerice parking ili slično. Bit će akcija, kao šest dana plus jedan gratis, ili tri osobe, pa četvrta gratis, a akcija turističke zajednice bit će besplatan trajekt u rujnu, no, nekog kolektivnog spuštanja cijena nema”, kaže za Novi list direktor TZ-a Lošinja Dalibor Cvitković.

Tvrdi da Lošinj drži cijenu, jer je usluga na visokoj razini, a buking za srce sezone im je na 30 do 40 posto u odnosu na lani, što je sve bilo bukirano još prije koronavirusa. “Čekamo 15. lipnja, to nam je dan D, jer je njemačka vlada preporučila svojim građanima da do tada nikuda ne idu, a Nijemci su naše emitivno tržište. Očekujemo dosta turizma u rujnu, upravo zbog nade da će pandemija tada biti dosta daleko iza nas. No, i ovih 30 do 40 posto bukinga treba uzeti s rezervom, jer potencijalni gost to može otkazati u zadnji čas”, kazao je Cvitković.

MINISTAR MARIĆ NAJAVIO INSPEKCIJE UGOSTITELJIMA; Cappelli im poslao poruku: ‘Oni koji rihtaju – znamo kako treba s njima’

Cijene na Lošinju kao i prošle godine

Cijena apartmana za četiri osobe na Lošinju u špici sezone kreće od 80 do 100 eura, a za hotelsku sobu između 150 i 200 eura, što je otprilike kao i lani. Na booking.com-u cijena apartmana za četiri osobe, dvoje odrasle i dvoje djece u srpnju, po noćenju je od 1100 kuna pa do dvije i nešto.

U Splitu se cijene kreću od 600 do 4000 kuna za noćenje. Noćenje je uglavnom oko tisuću kuna za srpanj. U slučaju da rezervirate apartman za večeras, za dvoje odraslih i dvoje djece u Crikvenici, u hotelu će vas to koštati oko 1400 kuna, a u obiteljskom smještaju od 500 do 2 tisuće kuna, piše Novi list.

BEROŠ PRIZNAO DA SPAŠAVAJU TURISTIČKU SEZONU: ‘Zbog toga ne proglašavamo kraj epidemije, ima vremena’

U nekim djelovima i upola jeftinije

Predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Martina Nimac Kalcina rekla je za Novi list da ima spuštanja cijena, ali to ovisi u kojim dijelovima Hrvatske i da bi ove godine domaći gost uz malo manevriranja mogao ljetovati upola jeftinije nego lani. Doduše, možda ne u Istri i na Lošinju.

“Može se primijetiti da su cijene za smještajne objekte istih ili sličnih kategorija velikoj većini niže za oko 15 posto. Međutim, ipak se razlikuje i ta razlika u cijenama ovisno o kojem dijelu Hrvatske se radi. Tako se, primjerice, u Istri cijene većinom ipak nisu snižavale, dok u nekim dijelovima Hrvatske su cijene većinom niže i 20 posto. Vlasnici luksuznih vila većinom nisu skloni snižavati cijene, osim kao popusti u sklopu određenih akcija”, kaže Nimac Kalicna.

Dodaje kako domaći gosti ako dođu direktno do vlasnika objekta sigurno mogu spustiti cijenu s obzirom na to da će ove godine biti nepopunjenih objekata. “Prognozirajući da bi ove godine domaći gost mogao s lakoćom naći slobodne smještaje po cijenama nižim za 50 posto. No, o prosječnoj cijeni apartmana, Nimac Kalcina rekla nam je da se ne može govoriti, jer se radi o iznimno velikom broju objekata. Većina apartmana iznajmljuje se za 100 eura, ali u ponudi je i veliki broj manjih objekata s poprilično nižim cijenama.”

AUSTRIJA NAS JE STAVILA U RANG S ITALIJOM, BOŽINOVIĆ KOMENTIRAO: ‘Ne vidim što će Austrijance spriječiti u dolasku’

Pritisak na cijene

Poznati turistički znalac i djelatnik, osobito obiteljskog smještaja čije je zajednice i pokretač, Nedo Pinezić, rekao je za Novi list da u korona sezoni 2020. još uvijek ne znamo što će se događati s potražnjom ni s cijenama.

“Zasad nagađamo da će srpanj, kolovoz i rujan biti ‘mirni mjeseci’ bez širenja zaraze i da će se pokrenuti ljetna putovanja na more. Ipak, ovoga ljeta neće biti gostiju s prekooceanskih destinacija, ni onih koji neće moći dobiti godišnji odmor, kao niti onih koji su na neki način pogođeni korona i post korona krizom. Smanjit će se volumen potražnje, osobito s potentnijih tržišta, što će pojačati pritisak za spuštanje cijena”, kaže Pinezić za Novi list.

ŠTO NAS ČEKA NAKON KORONAKRIZE: ‘Sad znamo da je ovo grana koju trebamo svi skupa razvijati, a u svijetu je radi tek 1 od 10 osoba”